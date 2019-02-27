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Максим Бендус про праздник для донецких детей

14:38. 27 февраля 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Музей истории ГАЗ: http://museum.gaz.ru/museumnow.html
Нижегородский Планетарий: http://www.planetarium-nn.ru/
Нижегородская Филармония: http://www.music-nn.ru/
Сормовский парк Н. Новгорода: http://sormovopark.ru/
Аквапарк “Атол”, г. Кстово: https://aqvaparkatoll.ru/
Нижегородский Цирк: https://www.circus-nnovgorod.ru/
Сайт помоги Донбассу: http://donbass-help.ru/
Помоги Донбассу – январь 2019: https://oper.ru/news/read.php?t=10516…

Помощь можно оказать: 4276 4200 3101 8210 Алексей Евгеньевич С.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
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Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4GZDw8ZyuZM

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