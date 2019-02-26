За кем будущее. Сергей Савельев

Концептуал СМИ Ответы на главные вопросы

Профессор Сергей Савельев развенчивает мифы об одарённых с рождения детях и внутриутробном развитии. Рассказывает о телегонии, псевдоучёных и их псевдооткрытиях, жизни в городах и реальных возможностях современной медицины. О том, что не все, что считается здоровым образом жизни, полезно, а вредными привычками – действительно вредно. Объясняет почему нейроны не появляются во взрослом возрасте, а нейрология на Западе несостоятельна. Откуда берутся психопаты. Почему современная структура мировой научной среды препятствует развитию науки. Почему пониженная социальная ответственность даёт преимущество в карьерном плане. Как происходит постоянный отрицательный отбор по интеллекту внутри общества.



Удивительные факты и новые экспериментальные данные по генетике, система развития мозга и интеллекта – в книгах:

Код Бога. Лингвистико-волновая генетика, Гаряев Пётр Петрович

Магия мозга и лабиринты жизни, Н.П. Бехтерева

Технологии эволюции. От деградации к развитию здоровья ребенка в системе образования, Базарный Владимир Филиппович



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