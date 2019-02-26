За кем будущее. Сергей Савельев
Ответы на главные вопросы
Профессор Сергей Савельев развенчивает мифы об одарённых с рождения детях и внутриутробном развитии. Рассказывает о телегонии, псевдоучёных и их псевдооткрытиях, жизни в городах и реальных возможностях современной медицины. О том, что не все, что считается здоровым образом жизни, полезно, а вредными привычками – действительно вредно. Объясняет почему нейроны не появляются во взрослом возрасте, а нейрология на Западе несостоятельна. Откуда берутся психопаты. Почему современная структура мировой научной среды препятствует развитию науки. Почему пониженная социальная ответственность даёт преимущество в карьерном плане. Как происходит постоянный отрицательный отбор по интеллекту внутри общества.
Удивительные факты и новые экспериментальные данные по генетике, система развития мозга и интеллекта – в книгах:
Код Бога. Лингвистико-волновая генетика, Гаряев Пётр ПетровичМозг. Тайны разума, Пенфилд У.
Магия мозга и лабиринты жизни, Н.П. Бехтерева
Технологии эволюции. От деградации к развитию здоровья ребенка в системе образования, Базарный Владимир Филиппович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/za-kem-buduschee-sergey-saveliev
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Сережа молодца, мозг с точки зрения биохимии, пространственной геометрии, физической химии знает лучше всех на Мидгарде. И говорит правильно, мол если у негра такие же поля и подполя мозга развиты так же как у белого, то белый со своими соплеменниками, у которых эти подполя выражены слабее, найдет меньше общий язык, чем с негром, у которого эти подполя развиты больше. Браво Сергей. Один великий пишет боевую фантастику и к нему не прокопаешься, другой великий мозговед говорит о возможности высокого развития мозга у темных рас и к нему тоже не прикопаешься. Но когда он это говорит, только темные не видят тонкой, глубокой арийской иронии в словах этого гения.
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Наконец-то…Опять на ЯП начали проскакивать статьи о людях,которые имеют образование высшего уровня,профессионалов в своей области и умеющих доказательно отстоять свою позицию…научно обосновать.Если честно,так достали ролики и статьи публицистов.Нравиться- не нравиться…донесение научной информации,это вопрос второй.Клесов…Савельев…ждем дальше.
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А чего ждать, у этого гения на ютубе все выложено, просто никому нет дела, ибо если начнет сканировать мозг прижизненно, со временем паразитам придет капут, почему:
потому что наша система с 2012г. на 25т.л. вошла в высокоэнергетичеую область вселенной. Хорошо будет только 16энергонным сущностям, это их родное пространство, остальным переизбыток энергии будет фатальным. Ну и кого будет более совершенный мозг? А кому нужны конкуренты?