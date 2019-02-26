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Я американец! Накормите и приютите меня

00:30. 26 февраля 2019 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:


Бумага для американских летчиков 1959 года, на случай если их собьют над территорией Кореи или Китая.
Интересно, как бы выглядела ситуация, когда летчик встретил бы русского военного специалиста в Северной Корее 50х и тот бы за деньги отвез бы пилота в американскую военную часть или посольство.

PS. Наконец то вернулся из Москвы, завтра публикации возобновятся в прежнем объеме – выложу те материалы, которые уще обещал (Донбасс, КНДР и еще парочку) + будет сборник ссылок от читателей, ибо наприсылали целую кучу годноты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4804332.html

Метки: 1959, авиация, Китай, северная корея, США, холодная война

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