Я американец! Накормите и приютите меня
00:30. 26 февраля 2019 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Бумага для американских летчиков 1959 года, на случай если их собьют над территорией Кореи или Китая.
Интересно, как бы выглядела ситуация, когда летчик встретил бы русского военного специалиста в Северной Корее 50х и тот бы за деньги отвез бы пилота в американскую военную часть или посольство.
PS. Наконец то вернулся из Москвы, завтра публикации возобновятся в прежнем объеме – выложу те материалы, которые уще обещал (Донбасс, КНДР и еще парочку) + будет сборник ссылок от читателей, ибо наприсылали целую кучу годноты.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4804332.html