Я американец! Накормите и приютите меня

Бумага для американских летчиков 1959 года, на случай если их собьют над территорией Кореи или Китая.Интересно, как бы выглядела ситуация, когда летчик встретил бы русского военного специалиста в Северной Корее 50х и тот бы за деньги отвез бы пилота в американскую военную часть или посольство.PS. Наконец то вернулся из Москвы, завтра публикации возобновятся в прежнем объеме – выложу те материалы, которые уще обещал (Донбасс, КНДР и еще парочку) + будет сборник ссылок от читателей, ибо наприсылали целую кучу годноты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4804332.html