В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 25 февраля 2019 г.

Согласно объявлению на сайте Пякина, очередной выпуск планируется не раньше ... визита в Австрию Президент России ответил на вопросы ведущего австрийской телерадиокомпании ORF... господина Федерального канцлера Курца в феврале этого года. Именно исходя из...
... правительственных войск в феврале заставила объединиться крупнейшие...», — сказал Валерий Пякин. Узнайте множество интереснейших подробностей...обещаний главарей бандгрупп ответить на начавшееся перемирие..., отвечая на соответствующий вопрос. При этом он указал...