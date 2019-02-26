Главная » Мировоззрение, Политика

В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 25 февраля 2019 г.

11:02. 26 февраля 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4345045.html

Метки: Казахстан, концепция, Путин, пякин, Россия, управление

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
В.В. Путин - Вопрос-ответ от 4 июня 2018 г.
Согласно объявлению на сайте Пякина, очередной выпуск планируется не раньше ... визита в Австрию Президент России ответил на вопросы ведущего австрийской телерадиокомпании ORF... господина Федерального канцлера Курца в феврале этого года. Именно исходя из...
Вопрос-Ответ. Валерий Пякин от 13 апреля 2015 г.
...:50 Убийство Улофа Пальме 28 февраля 1986г.29:57 События в...
В.В. Пякин. Вопрос- ответ от 4 февраля 2019 г.
В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 11 февраля 2019 г.
В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 18 февраля 2019 г.
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 марта 2016
... правительственных войск в феврале заставила объединиться крупнейшие...», — сказал Валерий Пякин. Узнайте множество интереснейших подробностей...обещаний главарей бандгрупп ответить на начавшееся перемирие..., отвечая на соответствующий вопрос. При этом он указал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>