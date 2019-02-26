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Троичный код очеловечевания

10:04. 26 февраля 2019 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:
Отрывок 3 части лекции: "Зачем нужны здоровьесберегающие технологии?"
Лектор – Вячеслав Вознесенский



Полная версия здесь.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4344252.html

Метки: Базарный, вознесенский, дети, здоровье, развитие, технологии, человек

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