Троичный код очеловечевания

Плохо, когда человек не понимает ответов, но когда он не понимает и вопросов…В прошлой статье на эту тему я писал, что люди «верхнего» образования, но не большого ума, не то, что ответы, они и вопросы не способны понять. Я привёл аналогию: некто мучается ...
25 июня 2007 года на сервисе видеохостинга Google прошла премьера фильма «Дух времени» (далее ДВ1), получившем награду 5 кинофестиваля «Активист» 2 октября 2008 года в Лос Анджелесе, тогда же произошла премьера второй части (далее ДВ2). Я с большим ...
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...
Академики П.П. Гаряев и В.И. Говоров провели эксперимент с текстом молитвы "Отче нащъ", или "Очниси" на генетическом славянском праалфавите. Текст молитвы отпечатан на лазерном принтере и отсканирован биологическим лазером. Полученная информация ...