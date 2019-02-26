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Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2019

11:01. 26 февраля 2019 Просмотров - 205 Нет комментариев Опубликовал:

Военнослужащие ЛНР привезли подарки детям луганского центра соцреабилитации

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Карта обстрелов 26 февраля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Под Донецком выстрелом со стороны ВСУ ранен мирный житель (ВИДЕО)

Под Донецком выстрелом со стороны ВСУ ранен мирный житель (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь с 23 на 24 февраля украинские боевики из 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ранили мирного жителя в н. п. Марьинка выстрелом из стрелкового оружия.

Опасаясь за его жизнь, он был передан родственниками на КПВВ «Александровский» бригаде скорой помощи.

Впоследствии пострадавший доставлен в больницу г. Донецка с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости», где был прооперирован.

В настоящее время пострадавший Назаров находится под наблюдением врачей. Военному корреспонденту пресс-службы УНМ ДНР удалось пообщаться с представителем СЦКК ДНР и родственницей пострадавшего и узнать подробности произошедшего.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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ВСУ сообщили о потерях на Донбассе

ВСУ сообщили о потерях на Донбассе | Русская весна

С начала суток на Донбассе уничтожен один военнослужащий ВСУ, еще один ранен.

Об этом сообщили в штабе карательной операции.

«В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения», — говорится в сообщении.

По данным оккупантов, огонь велся близ н. п. Лебединское, Водяное, Хутор Вольный, Новоалександровка, Новотошковское и Новгородское.

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