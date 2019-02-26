Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2019

В ночь с 23 на 24 февраля украинские боевики из 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ранили мирного жителя в н. п. Марьинка выстрелом из стрелкового оружия.

Опасаясь за его жизнь, он был передан родственниками на КПВВ «Александровский» бригаде скорой помощи.

Впоследствии пострадавший доставлен в больницу г. Донецка с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости», где был прооперирован.

В настоящее время пострадавший Назаров находится под наблюдением врачей. Военному корреспонденту пресс-службы УНМ ДНР удалось пообщаться с представителем СЦКК ДНР и родственницей пострадавшего и узнать подробности произошедшего.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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