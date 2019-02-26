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США активно разрабатываю биологическое оружие в лабораториях Армении

15:49. 26 февраля 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:

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Пентагон — это не благотворительная организация, но изучает влияние новых и мутировавших вирусов в каждом конкретном регионе – Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Украине. Развитие военно-биологических лабораторий США продолжается.

Пентагон разрабатывает множество программ в области генной инженерии и микробиологии. Результаты деятельности таких программ могут привести к глубочайшим изменениям экосистем и эпидемиям. Эти выводы также подтверждаются высоким уровнем заболеваемости в регионе дислокации грузинского Центра Лугара и массовыми летальными исходами среди подопытных добровольцев.

Армения в силу особых отношений с Россией — отдельная история. Здесь проводят исследования патогенов, которые Американское Агентство по снижению угрозы безопасности (DTRA) уже давно изучает в качестве биооружия: сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская чума свиней и туляремия. Более того, американцы имеют доступ ко всей базе данных в Армении и вывозят образцы особо опасных патогенов, например, в туже закрытую грузинскую лабораторию — Центр Лугара.

Судя по всему, Армения – это новый полигон для испытаний биологического оружия. За последнее время был зафиксирован ряд вспышек мутировавших вирусов, и некоторые из них распространились из страны по всему Закавказью. Это дает американцам достаточно информации о том, как биооружие может «работать» естественным путем как у границ и на юге России, так и в Иране. На создание только биолабораторий и сети информирования в Армении Пентагон потратил уже более $ 50 млн.

На сегодняшний день известно о развертывании целой сети биолабораторий в стране. Три из них, центральные, находятся в Ереване. Региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре.

Насколько безопасным для населения является подобное развертывание деятельности лабораторий вопрос риторический, пока правительство не примет решительные действия по закрытию вражеских лабораторий, сохраняется высокая опасность массового заражения, вплоть до геноцида всего Армянского Народа.

 

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Один комментарий»

  • 1071 28
    Андрей 7 26 февраля 2019 в 17:44 Ссылка
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    Этим замечательным республикам росиянцы еще безвозвратных кредитов подкинут, и гораздо больше сумм, указанных в статье. Главное чтобы русским ничего не досталось, русские должны быть нищими, у нищих нет ресурсов, чтобы скинуть росиянцев.

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