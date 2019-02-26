Советская «легковушка» весом 28 тонн и мотором от танка, на которой играючи таскали авиалайнеры

В 1950-е годы произошел бурный скачок в развитии авиации. Вместо старых самолетов с поршневыми моторами в небо все чаще поднимались современные конструкции, сделанные из алюминия и титана, с газотурбинными силовыми установками. Не отставали от авиалайнеров и наземные службы, в частности, автомобили-буксировщики. Так, одна из таких машин, построенная в СССР, имела два руля, танковый двигатель, колеса от карьерного тягача и весила 28 тонн. Подробнее об уникальном МАЗ-541 – далее в обзоре.Первые советские авиалайнеры перемещали по аэродрому тяжелые тягачи МАЗ-535. | Фото: pikabu.ru.С появлением в 1950-х годах пассажирских самолетов нового поколения возникла необходимость улучшать также и наземную инфраструктуру. Так, руководство «Аэрофлота» хотело получить новую машину, которая могла бы перемещать самолеты, но чтобы это не был банальный грузовик. Новый аэродромный тягач должен был стать «лицом» главного аэропорта страны – Шереметьево.Аэродромный тягач МАЗ-541 получился настолько большим, что для его управления требовалось сразу два водителя. | Фото: autowp.ru.Выполнять необычный заказ начали на Минском автомобильном заводе, где к тому времени выпускали грузовики – колесные тягачи, карьерные самосвалы, спецмашины. Разработка новой машины завершилась в 1956 году, когда был собран первый экземпляр МАЗ-541. По ряду признаков машину можно классифицировать как «легковушку» – седан. Во-первых, в салоне два ряда сидения, четыре двери, кабина с круговым остеклением (редкость на грузовиках тех лет). Для размещения всех агрегатов автомобиль сделали очень длинным и широким (7,8 м и 3,4 метра соответственно). А чтобы исключить даже возможность столкновения с буксируемым самолетом, высоту МАЗ-541, напротив, ограничили.Машина получилась очень широкой – целых 3,4 метра. | Фото: pikabu.ru.МАЗ-541 по размерам был практически как грузовики 1950-х годов. | Фото: cars.photo.Силовая установка МАЗ-541 – 12-цилиндровый дизельный двигатель Д-12А V-образной компоновки. Этот мотор – дальнейшее развитие конструкции В-2, «сердца» легендарного среднего танка Т-34. Крутящий момент от трехступенчатой коробки передач идет на обе оси, причем передний мост отключаемый. Спереди на МАЗ-541 стоят колеса от грузовика ЯАЗ (будущий КрАЗ), сзади – спаренные от карьерного самосвала МАЗ-525.Для того, чтобы эффективно прижимать колеса при транспортировке тяжелых грузов, на машину нацепили дополнительный балласт. По информации Novate.ru, полная масса МАЗ-541 составила целых 28 тонн. При этом максимальный вес буксируемого самолета – 85 тонн. Неудивительно, что расход топлива столь тяжелой машины составлял 130 л/100 км пробега. Кстати, максимальная скорость – 30 км/ч.Учитывая огромный радиус разворота и специфику работы, на МАЗ-541 реализована необычная система управления. В кабине сделали сразу два водительских места, расположенных по диагонали, с обзором вперед и назад. Подъехав к самолету, водитель пересаживался на «задний» пост управления и подводил автомобиль к самолетной сцепке. А зацепившись, машиной управлял уже с основного, «переднего», поста.Всего было построено три МАЗ-541, которые служили в аэропорту до 1970 года. Серийному производству машины помешал тот факт, что размеры, а значит и масса самолетов неуклонно росли, и автомобиль уже не справлялся.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/sovetskaja_legkovushka_vesom_28_tonn_i_motorom_ot_tanka_na_kotoroj_igrajuchi_taskali_avialajnery/2019-02-26-65166