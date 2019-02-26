Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2019
- 13:58 Террористы ИГ сдали последний анклав в Дейр-эз-Зоре.
- 10:06 Террористы ИГИЛ хотели атаковать ГРУ.
- Вчера 23:15 Асад в Тегеране.
Террористы ИГ сдали последний анклав в Дейр-эз-Зоре
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Террористы ИГИЛ хотели атаковать ГРУ
Боевики, связанные с ИГИЛ, планировали теракты возле штаб-квартиры ГРУ (ныне ГУ Генштаба), однако были задержаны сотрудниками ФСБ.
Связанный с ИГИЛ* террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане и еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.
По информации издания, Нораки, стоявший в том числе за наездом грузового автомобиля на мирных жителей в Стокгольме, через своего представителя в Москве Наима Махмадалиева, который называл себя строителем из Таджикистана, сумел связаться с ячейкой экстремистов в Москве.
В их планах было сначала подорвать военные грузовики, двигавшиеся по Хорошевскому шоссе в сторону штаб-квартиры ГРУ.
Выбор цели объяснялся тем, что именно рядом с этой дорогой находилась стройплощадка, где работал Махмадалиев.
В результате теракт так и не был осуществлен, поскольку предполагаемые участники были выявлены при приобретении опасного в обращении взрывателя на основе трипероксида ацетона.
Кроме того, указывается, что именно Нораки стоял за подготовкой другой группы, которая намеревалась устроить взрывы на одном из перегонов МЦК, между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в балашихинском ТЦ «Эдельвейс».
В отношении двух граждан Таджикистана, признавших вину в Московском окружном военном суде, был оглашен приговор: 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сам Нораки до сих пор не пойман. По данным спецслужб, он находится в иракском городе Мосул.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Асад в Тегеране
Башар Асад приехал с официальным визитом в Иран.
В Тегеране стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе и военного, а также процесс межсирийского урегулирования и развитие ситуации в Идлибе и Рожаве.
Стороны договорились продолжать и укреплять все виды сотрудничества двух стран, в том числе и военное. Также стороны едины во мнении, что агрессивной политике США надо давать отпор и в этом вопросе надо координировать усилия.
Как не трудно догадаться – при такой постановке вопроса Иран из Сирии никуда не уйдет, а наоборот, его сотрудничество с правительством Асада будет укрепляться, а шиитский мост Тегеран-Бейрут продолжать свою работу, которая так раздражает США и Израиль.
Иранцы также отметили, что высоко ценят заслуги Асада в укреплении союза Сирии, Ирана и Хезбаллы, который помог сокрушить инспирированный врагами Сирии мятеж.
На встрече Асада с Хаменеи в скромном костюме присутствовал Касем Сулеймани.
До этого он составил компанию Асаду и Роухани. Это лишний раз подчеркивает, какую огромную роль в Ближневосточной войне играет этот человек, который обычно предочитает действовать в тени.
Это первая встреча Асада и Хаменеи с начала войны.
Вспомнили все мемы про "Асад должен уйти".
Стоит отметить, что в турецкой прессе активизировались публикации на тему того, что проблему курдов нельзя решить, не нормализовав отношения с Асадом. Но это пока скорее подогрев информационного фона, официальная позиция Турции заключается в том, что она готова признать легитимность Асада, после того как он выиграет выборы. Но вполне очевидно, что Россия и Иран давят на Эрдогана в этом вопросе, хотя тут еще надо учитывать позицию Асада, который недавно прямо обозвал Эрдогана "пешкой США". Взаимная личная неприязнь Асада и Эрдогана конечно серьезно осложняет дело, но объективные интересы Сирии и Турции требуют нахождения компромисса.
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