Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2019

Боевики, связанные с ИГИЛ, планировали теракты возле штаб-квартиры ГРУ (ныне ГУ Генштаба), однако были задержаны сотрудниками ФСБ.

Связанный с ИГИЛ* террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане и еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.

По информации издания, Нораки, стоявший в том числе за наездом грузового автомобиля на мирных жителей в Стокгольме, через своего представителя в Москве Наима Махмадалиева, который называл себя строителем из Таджикистана, сумел связаться с ячейкой экстремистов в Москве.

В их планах было сначала подорвать военные грузовики, двигавшиеся по Хорошевскому шоссе в сторону штаб-квартиры ГРУ.

Выбор цели объяснялся тем, что именно рядом с этой дорогой находилась стройплощадка, где работал Махмадалиев.

В результате теракт так и не был осуществлен, поскольку предполагаемые участники были выявлены при приобретении опасного в обращении взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Кроме того, указывается, что именно Нораки стоял за подготовкой другой группы, которая намеревалась устроить взрывы на одном из перегонов МЦК, между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в балашихинском ТЦ «Эдельвейс».

В отношении двух граждан Таджикистана, признавших вину в Московском окружном военном суде, был оглашен приговор: 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сам Нораки до сих пор не пойман. По данным спецслужб, он находится в иракском городе Мосул.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.