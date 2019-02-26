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Сбербанк терял миллиарды рублей из-за маленькой ошибки искусственного интеллекта, — Греф

14:00. 26 февраля 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:
Сбербанк терял миллиарды рублей из-за маленькой ошибки искусственного интеллекта, — Греф | Русская весна

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.

Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — рассказал Греф, отвечая на вопрос о рисках внедрения этой технологии.

«В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — добавил он.

После выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется, продолжил Греф. «Мы учились [на каждой ошибке], вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта», — сказал он.

Отвечая на запрос РБК о потерях от внедрения искусственного интеллекта, в пресс-службе Сбербанка уточнили, что «речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли». В банке также заверили, что постоянно работают над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в свои системы. В частности, применение алгоритмов ИИ для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать уровень такого рода потерь, отметил представитель пресс-службы.

Сбербанк активно использует искусственный интеллект. Так, в феврале 2018 года банк разработал и запустил в пилотном режиме нейронную сеть для анализа стоимости недвижимости, а также обсуждал с ЦБ запуск нейронной сети для оценки рисков.

Кроме того, ИИ помогает банку сокращать работников среднего звена, выполняющих рутинные операции, рассказывал ранее Греф.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1551178618

Метки: Новости

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  • 11654 8756
    Ъ 26 февраля 2019 в 15:34 Ссылка
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    Россия ежегодно теряет триллионы рублей из-за скопища в правительстве маленьких искусственных интеллектов. Греф далеко не одинок.

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