Самая неизвестная война нашей истории

Концептуал СМИ Ошибка или неизбежность?

Могла ли Россия избежать Первой мировой войны? Кто подрывал наш фронт? Был ли голод в Петрограде в феврале 1917? Почему Германия держала на нашем фронте 1,5 млн своих солдат и офицеров в декабре 1917? На эти и многие другие дискуссионные вопросы отвечает известный историк Константин Залесский.



Какие великие реформы разработал и начал претворять в жизнь Николай II? Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Был ли у России реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Читайте в книге:

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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