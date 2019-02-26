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Самая неизвестная война нашей истории

17:47. 26 февраля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Ошибка или неизбежность?

Могла ли Россия избежать Первой мировой войны? Кто подрывал наш фронт? Был ли голод в Петрограде в феврале 1917? Почему Германия держала на нашем фронте 1,5 млн своих солдат и офицеров в декабре 1917? На эти и многие другие дискуссионные вопросы отвечает известный историк Константин Залесский.

Какие великие реформы разработал и начал претворять в жизнь Николай II? Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Был ли у России реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Читайте в книге:

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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День Знаний

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/samaya-neizvestnaya-voyna-nashey-istorii

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