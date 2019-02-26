Путин и его критики
- Автор:
- Виктор Каменев
Как-то незаметно у нас образовался орден рыцарей клавиатуры и народного счастья, и эти поборники народной свободы не любят вот Владимира Путина, президента России. Их президент – кто-то другой. Большинство народа России по всем нашим и не нашим опросам своего президента поддерживает и доверяет ему, всё-таки 19 лет руководит страной, было время разобраться.
А наши интернет-критики при своём особом мнении. Каждый человек имеет право на своё особое мнение, но рыцари клавиатуры отличаются как раз тем, что выступают от имени и по поручению всего народа, так прямо на клавиатуре и выбивают: «народ недоволен и скажет своё слово», а не конкретный тов. П. из города Н.
Они не любят Путина всегда от имени «народа», как только садятся за «клаву», так чувство «народа» сразу их распирает. Единственный мужик в русской литературе, по слову Ленина, Лев Николаевич Толстой, напомнил в своё время английский афоризм: «Последнее прибежище негодяя – патриотизм», а сегодня таким вот прибежищем для многих стал «народ», из-за его спины они только и действуют.
Когда реальный народ в институтах, на заводах и в полях работает, наши народные рыцари по клавиатурам стучат не покладая рук. И где только время на это находят? Уж не на полях ли троллей бандеровских и европейских они пасутся? Отрабатывают свои денежки, закрадывается такая мысль. Мы не сеем, и не пашем, мы по клавишам… пляшем.
По любой теме они вставляют свой вопросик ни к селу ни к городу: а вот у меня случай был, в Швеции… или какой-нибудь эпизод из жизни крупного рогатого скота применительно к теме гиперзвукового оружия. Не поэтому ли в России КРС стало меньше? Его во всём мире стало меньше, но что для этих специалистов по КРС мир? И сто мудрецов не ответят на вопросы одного глупца, говорит восточная мудрость, наши же рыцари клавиатуры, вооружённые токмо Википедией, о ней не догадываются.
Интересно, что они гордятся своей нелюбовью к Путину совсем как сенатор Джон Маккейн, покойный, и экс-вице-президент Джо Байден, или наш светоч антикоррупционной борьбы Навальный с компанией. Ну вот не любят они его, и всё! Какая тёплая компашка образовалась! И так все болеют за наш народ! Макккейн, правда, уже отболел.
Нет, ещё можно понять Маккейна и Байдена, и холопов их Навальных: Путин принял Россию, разваливавшуюся после 90-х годов, и «поднял с колен», это даже Маккейн признавал, и вооружил вот гиперзвуковым оружием, — можно понять их нелюбовь. Но как понять наших «народных рыцарей», у которых Россия всегда всенепременно «проваливается в нищету»?
Правда, если присмотреться, они в действительности ищут совсем не свободу для народа, а хотят то ли коммунизма, то ли майдана, иначе кушать не могут, даже у клавиатуры. Многие согласны на возвращение времён дорогого Леонида Ильича, но проклинают времена «общечеловека» Михаила Сергеевича! Просто гоголевская трагедия разворачивается!
Причём все они, как заметил ещё советский юморист Геннадий Хазанов, родом из села Гадюкино, где всегда идут дожди, и никогда не бывает солнца, и в этом тоже виноват Путин! Я вот думаю, это или иждивенцы-захребетники, не умеющие ничего сделать своими руками, и поэтому они убеждены, что Путин лично должен прийти и сделать им хорошо; или это Гадюкино вылупляется каждый раз в инкубаторах троллей, может быть, в Англии, известной своим сырым, промозглым климатом.
«Федот, да не тот», — говорит в таких случаях народ, поддельный Федот. Сидят самозванцы у клавиатур и за народ себя выдают. Утром мажут бутерброд, и думают: как там народ? Или это «глядят в Наполеоны двуногих тварей миллионы?» (заглядывает в наш XXI век Александр Сергеевич Пушкин).
Не могут сказать: «Я вот думаю…» Они всегда за весь народ думу думают, ума – палата, охватывает всё, от крупного рогатого скота до ракетных двигателей: вот почему мы эти двигатели продаём Америке? Им из глубины видней: нельзя их продавать!
Народ, да не тот! Рыцари клавиатуры свои политические утопии вожделеют, а Путин их всё не выполняет, и они так обижаются! Кстати, Путин не уйдёт, как многие из них надеются: путиных в России много!..
Источник: https://topwar.ru/154558-putin-i-internet-kritiki.html
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Какой исполнительный писатель! Нет ни одного плохого слова в высокий адрес. Это, знаете ли, напоминает “либо хорошо…”. Гонорар, поди, неплохой?
И ведь познания какие: деревня Гадюкино, о которой за последние лет 20 я не слышал, КРС аббревиатуру знает, но знает ли, что за ней скрывается.
Где сам-то сеет и пашет данный творец опуса?
Что же касается 19 лет, то в своё время И.В.Сталин сказал, что если мы за 10 лет не догоним передовые страны, то нас сомнут (как-то так). Догнали и сами смяли.
А мы который год слышим, что у нас нет времени на раскачку.
Это не критика, для меня и Ленин не икона, а констатация факта.
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Зачем размещают такие верноподданнические и холуйские опусы? Режим насквозь лживый, криминальный и оккупационной, а глава администрации из другого теста?
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Еще бы он с гордостью за вождя рассказал сколько с каждым годом прибывает в нашей стране долларовых милиардеров, как народ с ликованием принял повышение пенсионного возраста, подорожание, новые налоги, налог на пучок укропа для бабулек…
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10 трюков, с помощью которых контролируют массы
Этого «выдающегося мыслителя современности», общественного деятеля, профессора языкознания, работающего в Массачусетском технологическом институте, зовут Ноам Хомский. Он увидел свет в образованном еврейском семействе, жившем в Филадельфии. Отец Ноама Уильям был профессором, известным специалистом по изучению древнееврейского языка. Неудивительно, что и сын увлекся лингвистикой и впоследствии изучал языковые процессы и философию в Пенсильванском университете. Научные труды Хомского, внесшие значительный вклад и в языкознание, и в психологию, известны во всем мире. Особенно следует отметить перечень способов манипуляции сознанием человека, составленный знаменитым философом, который используется представителями средств массовой информации, правительственных структур.
1. Отвлечение внимания
Этот процесс, при котором внимание населения отвлекается от важнейших проблем и решений в области политики, экономики, принимаемых правящими кругами, является базовым компонентом руководства общественным сознанием. Происходит он благодаря регулярному наполнению информационного пространства малозначащими фактами, событиями
Данный прием не позволяет рядовым гражданам приобретать важные экономические, прогрессивные научные, новейшие философские, психологические, кибернетические знания.
Вместо них медийное пространство заполняется всевозможными шоу-программами, спортивными новостями, примитивными телесериалами. Словом, всем тем, что основывается на человеческих инстинктах, связанных с сексуальной жизнью, бытом, способами мгновенного обогащения.
2. Проблема — реакция — решение
Происходит искусственное создание проблемы, определенной «ситуации», которая рассчитана на то, чтобы вызвать у народа реакцию, необходимую властям для принятия нужных мер.
К примеру, невнимание к разгулу преступности, организация кровавых террористических актов в населенных пунктах ведет к тому, что их жители начинают настаивать на принятии законов, усиливающих безопасность в обществе, которые, в свою очередь, приводят к ущемлению гражданских свобод.
Произошедший техногенный либо экономический кризис заставляет народ в собственном сознании принимать меры для устранения его последствий. Люди даже допускают несоблюдение социальных прав во избежание еще большего зла. Надо ли доказывать, что кризисы не возникают просто так, на голом месте.
3. Постепенность
Для принятия непопулярных решений стоит только, не торопясь, раз за разом внедрять их в умы людей. Так произошло с навязыванием принципиально новых социально-экономических условий, именуемых неолиберализмом, в восьмидесятые, девяностые годы минувшего столетия.
В это время сводились к минимуму обязанности государства, шли приватизационные процессы, параллельно с этим росла нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, безработица, а зарплата уже не обеспечивала нормальную жизнь. При одновременности данных условий возникла бы революционная ситуация, а так все происходило постепенно.
4. Приостановка исполнения
Еще одним способом проталкивания малопопулярных решений является представление их как «болезненных, но крайне нужными». Главная задача данного момента – достичь готовности народа на их реализацию в будущем. Ведь на жертвы в туманном грядущем проще дать согласие, чем в настоящий период. Прежде всего, потому что осуществление предложенных решений не будет немедленным. Кроме того, люди в своем большинстве склонны к наивным надеждам на лучшую жизнь в будущем и на то, что от требуемых жертв со времен
Постепенно граждане свыкаются с мыслью о грядущих изменениях и впоследствии безропотно их принимают.
5. Инфантилизация населения
Агитационные выступления, нацеленные на широкий круг людей, зачастую насыщены такими речевыми оборотами, интонациями, фактами, суждениями, словно они нацелены на детей с задержкой психического развития либо на умственно отсталых.
Ораторы, стремящиеся ввести в заблуждение слушателей, стараются говорить с использованием примитивных речевых оборотов. Отчего же это случается?
При обращении к взрослому человеку, как к 12-летнему ребенку, у него в силу внушаемости пропадет критическая оценка. Так происходит в детском возрасте.
6. Акцент на эмоции
Эмоциональное воздействие является классическим приемом нейролингвистического программирования с целью блокировки способности человека к трезвому анализу, а впоследствии и к критическому осознанию того, что происходит.
Эмоциональный фактор дает возможность заглянуть в подсознание, внедряя в его глубины тревогу, принуждение, нужные желания, мысли и даже поведенческие модели. Постоянно повторяющиеся мантры о жестокости терроризма, несправедливости правителей, страданиях оскорбленных и голодных отодвигают на задний план настоящие причины того, что происходит. Известно, что эмоции – это противники логики.
7. Дебилизация народа
Развитие неспособности понимания способов, приемов, которые применяются для управления людьми, подчинения их собственной воле, является важным направлением в манипулировании сознанием населения.
Для этого понижается качество образования, которое предоставляется низшим слоям общества. Это делается для того, чтобы подчиненные не смогли преодолеть невежество, отделяющее их от начальства.
8. Мода на заурядность
На уровне общественного сознания внедряется мысль о том, что бескультурье, вульгарность, пошлость, тупость являются модными признаками. Таким образом, современный мир наполняется посредственностью, которая проявляется в различных общественных сферах: научной, религиозной, творческой, политической.
Желтая пресса, громкие скандалы, пошлый юмор, колдовство, популизм преследуют одну цель: недопущение расширения сознания до бесконечных горизонтов.
9. Культивация чувства вины
Одной из важных задач является убеждение людей в том, что они одни виновны в тех несчастьях, которые с ними случаются. Их настраивают на то, что все происходящее зависит от личного недостатка ума, способностей, прикладываемых усилий.
Таким образом, вместо сопротивления экономической системе люди обвиняют только себя, признаваясь в своем ничтожестве, что приводит к подавленному состоянию и апатии.
10. Великолепное знание человеческой натуры
Научные успехи последних 50 лет привели к растущему разрыву между знаниями обывателей и сведениями, которые доступны господствующим слоям населения.
Система обладает новейшими знаниями о психике и физиологии человека благодаря развитию таких сфер как прикладная психология, нейробиология, биология. В современном мире обычные люди знают о себе меньше, чем система. А это значит, что она во многом имеет большую власть над простым народом и может успешно управлять им.
Автор Ноам Хомский, перевод и адаптация IsraLove
Редакция: IsraLove https://isralove.org/index/0-6?IsraLove
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В обиход вклинились виртуальные, не понятные для меня, понятия как народ и национальные интересы. В империи (федерации) разорванной национальными республиками народ – это население, национальные интересы – это государственные интересы!