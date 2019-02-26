Путин и его критики

Как-то незаметно у нас образовался орден рыцарей клавиатуры и народного счастья, и эти поборники народной свободы не любят вот Владимира Путина, президента России. Их президент – кто-то другой. Большинство народа России по всем нашим и не нашим опросам своего президента поддерживает и доверяет ему, всё-таки 19 лет руководит страной, было время разобраться.

А наши интернет-критики при своём особом мнении. Каждый человек имеет право на своё особое мнение, но рыцари клавиатуры отличаются как раз тем, что выступают от имени и по поручению всего народа, так прямо на клавиатуре и выбивают: «народ недоволен и скажет своё слово», а не конкретный тов. П. из города Н.



Они не любят Путина всегда от имени «народа», как только садятся за «клаву», так чувство «народа» сразу их распирает. Единственный мужик в русской литературе, по слову Ленина, Лев Николаевич Толстой, напомнил в своё время английский афоризм: «Последнее прибежище негодяя – патриотизм», а сегодня таким вот прибежищем для многих стал «народ», из-за его спины они только и действуют.



Когда реальный народ в институтах, на заводах и в полях работает, наши народные рыцари по клавиатурам стучат не покладая рук. И где только время на это находят? Уж не на полях ли троллей бандеровских и европейских они пасутся? Отрабатывают свои денежки, закрадывается такая мысль. Мы не сеем, и не пашем, мы по клавишам… пляшем.



По любой теме они вставляют свой вопросик ни к селу ни к городу: а вот у меня случай был, в Швеции… или какой-нибудь эпизод из жизни крупного рогатого скота применительно к теме гиперзвукового оружия. Не поэтому ли в России КРС стало меньше? Его во всём мире стало меньше, но что для этих специалистов по КРС мир? И сто мудрецов не ответят на вопросы одного глупца, говорит восточная мудрость, наши же рыцари клавиатуры, вооружённые токмо Википедией, о ней не догадываются.



Интересно, что они гордятся своей нелюбовью к Путину совсем как сенатор Джон Маккейн, покойный, и экс-вице-президент Джо Байден, или наш светоч антикоррупционной борьбы Навальный с компанией. Ну вот не любят они его, и всё! Какая тёплая компашка образовалась! И так все болеют за наш народ! Макккейн, правда, уже отболел.



Нет, ещё можно понять Маккейна и Байдена, и холопов их Навальных: Путин принял Россию, разваливавшуюся после 90-х годов, и «поднял с колен», это даже Маккейн признавал, и вооружил вот гиперзвуковым оружием, — можно понять их нелюбовь. Но как понять наших «народных рыцарей», у которых Россия всегда всенепременно «проваливается в нищету»?



Правда, если присмотреться, они в действительности ищут совсем не свободу для народа, а хотят то ли коммунизма, то ли майдана, иначе кушать не могут, даже у клавиатуры. Многие согласны на возвращение времён дорогого Леонида Ильича, но проклинают времена «общечеловека» Михаила Сергеевича! Просто гоголевская трагедия разворачивается!



Причём все они, как заметил ещё советский юморист Геннадий Хазанов, родом из села Гадюкино, где всегда идут дожди, и никогда не бывает солнца, и в этом тоже виноват Путин! Я вот думаю, это или иждивенцы-захребетники, не умеющие ничего сделать своими руками, и поэтому они убеждены, что Путин лично должен прийти и сделать им хорошо; или это Гадюкино вылупляется каждый раз в инкубаторах троллей, может быть, в Англии, известной своим сырым, промозглым климатом.



«Федот, да не тот», — говорит в таких случаях народ, поддельный Федот. Сидят самозванцы у клавиатур и за народ себя выдают. Утром мажут бутерброд, и думают: как там народ? Или это «глядят в Наполеоны двуногих тварей миллионы?» (заглядывает в наш XXI век Александр Сергеевич Пушкин).



Не могут сказать: «Я вот думаю…» Они всегда за весь народ думу думают, ума – палата, охватывает всё, от крупного рогатого скота до ракетных двигателей: вот почему мы эти двигатели продаём Америке? Им из глубины видней: нельзя их продавать!



Народ, да не тот! Рыцари клавиатуры свои политические утопии вожделеют, а Путин их всё не выполняет, и они так обижаются! Кстати, Путин не уйдёт, как многие из них надеются: путиных в России много!..



Источник: https://topwar.ru/154558-putin-i-internet-kritiki.html