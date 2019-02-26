Почему Россия спешит ввести электронные водительские права

Иногда кажется, что эти чинуши совсем потеряли страх, а может быть и разум. Неужели им больше не чем заняться?

Минпромторг России сообщил о резком сокращении субсидирования автопрома, а ГИБДД — о новых сроках перехода на электронные водительские права. Казалось бы, какая связь между этими новостями?

Обойдутся без помощи

До недавнего времени левые колёса российского государства определённо не знали, куда поворачивают правые: на федеральном уровне стимулируя спрос на автомобили, на региональном власти делали всё, чтобы этих автомобилей стало меньше. Сейчас, кажется, противоречие устранено. Поддержка автопрома будет уменьшена практически в три раза, причём почти половина выделенных денег (4,9 млрд из 10,4 млрд руб.) пойдёт на поддержку льготного автолизинга для коммерческого транспорта. На льготное автокредитование физических лиц остаётся лишь три миллиарда рублей — в три раза меньше, чем в 2018 году.

В целом этому можно если не радоваться, то хотя бы сочувствовать. Действительно, надо направлять усилия в первую очередь на рост доходов населения, тогда и у автомобильной отрасли не будет проблем. Страна у нас большая, есть куда ездить. Но не приведёт ли снижение поддержки к снижению производства? Не станет ли Тольятти новым Детройтом, пока мы ждём давно обещанного роста доходов?

Московский фактор для Тольятти

Продажи автомобилей (суммарно легковых и коммерческих) в 2018 году в России показали яркий рост — с 1 595 737 до 1 800 591 единиц, причём почти одну пятую этого объёма составили две главные марки «Лады» — Vesta и Granta. Если добавить к ним Largus и менее популярные марки, получим 360 тысяч новых автомобилей тольяттинского автозавода. Это очень хороший показатель, улучшить который в 2019 году вряд ли возможно независимо от объёмов государственной помощи.

Ведь как раз «благодаря» деятельности региональных и местных властей (платные парковки, ограничения движения и т. д.) в 2019-2020 годах ожидается небывалый рост активности на вторичном рынке, причём цены даже на автомобили во вполне приличном состоянии будут снижаться. А представьте, что произойдёт, когда Москва и впрямь начнёт вытеснять автомобили экологического класса ниже «Евро-4» — провинциальные перекупщики отлично погреют руки на внезапно ставших ненужными автомобилях москвичей. Регионы на какое-то время подсядут на дешёвую столичную «вторичку», а вот москвичам не останется ничего, кроме как покупать новые автомобили. Учитывая, что старые придётся сливать по дешёвке, тольяттинская продукция вновь окажется вне конкуренции. Судя по всему, именно так размышляют в Минпромторге.

ГИБДД обрушилась на двойников

Как видим, от прямой поддержки автомобильной отрасли власть постепенно переходит к мягкому её регулированию. Это касается не только авторынка, но и системы водительских документов. Идея «электронных прав» не нова, однако теперь стало известно начало их действия: уже в 2020 году часть водителей сможет обходиться без обеих карточек — прав и, видимо, СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства). Водителю в случае необходимости будет достаточно предъявить инспекторам смартфон с приложением ГИБДД, где отображаются все его данные. Приложение привязывается к номеру телефона, который, в свою очередь, согласно закону, приобретается у нас при предъявлении паспорта. А если у инспектора остаются какие-то сомнения, он сможет проверить подлинность этих сведений по своей базе данных.

Такие изменения позволят, например, избежать ситуаций, когда по одним правам ездят несколько похожих друг на друга людей, уточняет глава ГИБДД Михаил Черников. Честно говоря, мы не думали, что это настолько масштабная проблема, что ради неё надо ломать всю десятилетиями сложившуюся систему, но главе ГИБДД, несомненно, виднее. Тем более что о радикальной ломке речь не идёт — никто не запрещает, как и прежде, использовать ламинированный картон или пластик.

Кстати, ради электронной системы отказались от вшивания чипов в права и СТС, похоронив полностью технически готовый проект, на который уже было выделено финансирование (35,6 млрд руб. до 2024 года, но эти деньги вернулись бы в виде пошлин за оформление документов). Что ж, водителям, конечно, легче, электронные права стоят существенно дешевле.

Кроме того, эксперты утверждают, что благодаря новой норме станет ещё меньше остановок «для проверки документов», ведь по номеру машины, попавшей на камеру слежения, можно будет и так получить всю информацию по ней, чтобы останавливать машины точечно, а не наугад. Собственно, в некоторой степени это должно было заработать ещё в октябре 2018 года, когда планировалось начать эксперимент по рассылке штрафов за отсутствие ОСАГО в автоматическом режиме, но, как часто бывает, что-то пошло не так. Система до сих пор не заработала, причём кто-то объясняет это технической неготовностью, кто-то — отсутствием концепции: что делать, если машина попала «под прицел» 30 раз за день? Высылать 30 штрафов по 500 рублей? С какой периодичностью штрафовать? Раз в день или, может быть, в неделю? Или сделать прогрессивную шкалу для тех, кто упорно ездит без ОСАГО?

А оно того стоило?

Вообще, вопросов пока больше, чем ответов.

Во-первых, хочется увидеть водителей, которым реально сложно возить с собой права и СТС. Если человек забыл такой документ, «пробить» его по базе несложно уже сейчас, для этого не нужно никаких реформ.

Во-вторых, просыпается гордость за страну: мы едва ли не впереди планеты всей в деле перевода прав в онлайн. Но стоило бы подумать, почему другие страны, обладая никак не меньшим техническим потенциалом, не стремятся отменить пластиковые карточки водительских прав. Губернатор Калифорнии Джерри Браун вообще наложил вето на закон о разработке такой системы. Финляндия, вероятно, станет первой в мире страной с полностью электронными правами, но и она сообщила об этом лишь год назад, а вводит — робко и с оговорками — только сейчас, с 1 февраля 2019 года.

В-третьих, нет доверия к новым датам. Сейчас предполагается, что уже с 1 ноября 2019 года все новые транспортные средства, импортированные или произведённые в России, будут поступать в продажу или вводиться в эксплуатацию уже без бумажных документов. Вся информация — в электронном виде. Мило, особенно тем, что оператор системы, компания «Электронный паспорт», ранее обещала сделать это уже к июлю 2017 года. Позднее премьер подписал распоряжение, сдвигавшее сроки на 1 июля 2018 года. Удовольствие построения системы явно не бесплатное, но не слышно, чтобы кто-то ответил за такой масштабный срыв сроков.

В-четвёртых, не очень понятно, в курсе ли московские фанаты цифровизации, что на большей или по крайней мере очень заметной части русских дорог сотовой связи, а следовательно, и Интернета нет. Вообще. Никакого. И проверить там что-то в режиме онлайн решительно невозможно (а вот подделать на этот случай мобильное приложение — проще простого). Мы, конечно, знаем, что базы залиты на более чем 20 тысяч планшетов сотрудников ГИБДД, но как они будут обновляться онлайн (например, для оперативной реакции на сообщения об угоне транспортного средства), непонятно.

В-пятых, нужно дождаться внесения изменений в регламент работы ГИБДД. Скажем, передавая в руки инспектора свой разблокированный телефон с соответствующим приложением, вы вверяете ему (инспектору, т. к. телефону уже давно вверили) весьма интимную информацию: доступ к почте, мессенджерам, истории браузера и так далее. Злоупотребление этими возможностями, несомненно, надо строжайшим образом запретить.

Кроме того, у всех прелестей онлайн-идентификации есть один серьёзный недостаток: система базируется на автоматическом распознавании номера автомобиля, а значит, один из трёх обязательных документов, полис ОСАГО, так и останется привязан к машине, а не к водителю, иначе не удастся собирать штрафы за сам факт выезда на дорогу. Логика тут понятна, но автолюду от этого не легче: так и не появится возможность законно подменить за рулём уставшего друга, так и не удастся легализовать очень полезную услугу «трезвый водитель», так и придётся переплачивать за ОСАГО при наличии более чем одного автомобиля в семье.

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Ослеплённые идеей перевода всего и вся в цифру, отслеживанием каждого чиха каждого гражданина, власти идут по максимально сложному пути. Никакой насущной потребности в переводе прав в «цифру» у нас не было, лучше бы научились автоматически собирать сведения о доходах, чтобы люди не бегали между работодателем и налоговой. Подделка прав и документов на авто никак не является массовым преступлением, которое потрясает устои общества, да и разоблачают таких мошенников, как правило, с лёгкостью.

Так, может быть, стоило бы потраченные на эту бесконечно опаздывающую систему деньги всё-таки направить на поддержку автопрома? Рост доходов пока существует только в обещаниях, а выживать городу Тольятти надо здесь и сейчас…

Источник: https://tsargrad.tv/articles/pochemu-rossija-speshit-vvesti-jelektronnye-voditelskie-prava_186251