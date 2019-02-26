Откуда пошел праздник «День защитника Отечества» 23 февраля

Те, кто хочет бросить тень на праздник 23 февраля делают это двумя путями. Сначала пытаются говорить, что это исключительно день «Красной армии», а не русской. Потом пытаются доказать, что никаких побед и военных успехов 23 февраля 1918 года не было достигнуто.

А историческая правда такова.

23 февраля была создана та военная сила, что пришла на смену Русской императорской армии. Создана в боях с немцами. В боях с ними и объединившейся вокруг Гитлера почти всей Европы, Красная армия, ставшая далее армией Советской, а теперь Российской, не только защитила Отечество, но и вошла в Берлин.

Так что создание новой военной силы 23 февраля 1918 года только «враг или дурак» может признать неуспешной, ненужной или вредной.

В новом выпуске исторического блога, записанного с РИА ФАН, мы говорили не только о празднике 23 февраля и его истоках, но и о разрушительной и лживой антисталинской речи Хрущева, произнесенной 25 февраля 1956 года.

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P.S. Краткая текстовая версия с сайта РИА ФАН:

23 февраля. С какими событиями связана эта дата?

— Первое, что хотелось бы сказать: 23 февраля 1918 года считается днем если не создания, то первого боевого крещения новосозданной Красной армии. Второе, насколько были успешны бои 23 февраля? Да нет никакой разницы. Под Псковом первые отряды Красной армии оказали серьезное сопротивление регулярной немецкой армии, которая наступала, и теоретически могла зайти и революционный Петроград, а после прекратить российскую государственность.

Как относиться к этой дате? Это прекрасный наш государственный праздник. Нужно поздравлять мужчин особенно тех, кто служил в армии, кто защищал нашу родину. Ни в коем случае не стесняться этой даты. Это давно вышло за рамки и большевиков и Красной армии. Это стало праздником русской, советской, Красной какой угодно армии, которая защищает нашу государственность. Поэтому в преддверии праздника хочется поздравить всех защитников отечества, пожелать им успехов и мужества. Давайте вспомним в этот день тех, кто отдал жизнь за родину.

25 февраля 1956 г. На закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина.

— Есть вещи, которые мы должны брать из своего прошлого, в том числе праздник 23 февраля. А вот выступление Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года, это как раз то, что нам бы оставить где-то далеко в истории. А ещё лучше — постараться исправить то, что напортачил Хрущев.

Я сейчас не говорю о включении Крыма в состав Украины, не о его желании заключить с Японией соглашение, по которому мы должны передать часть нашей территории. Речь о том, как Хрущев начал разрушать российскую государственность. А сделал это он вербально, выступив на съезде.

Его доклад с обвинениями в адрес Сталина проходил за рамками съезда. И в чем он только не обвинил Сталина. Например, в том, что Сталин во время войны не проводил пленумы. Немцы под Москвой были, какой пленум?! Немца надо останавливать, а Хрущеву не нравится, что пленумы не проводятся. Поэтому я прошу вас взять доклад Хрущева и прочитать его. Он весь лживый от начала и до конца. Там практически нет реальных фактов. Поэтому 23 февраля должно сохраниться в нашей истории как великий мужской праздник. А вот клевета Хрущева должна остаться в прошлом.