Новейшие F-35 – “убийцы С-300″ в Сирии – смогли атаковать лишь китайский радар

По информации журналистов, новейшие израильские F-35 смогли атаковать и уничтожить китайский радар в Сирии. Пока Израиль отмалчивается, остается размышлять о том, что тиражируемые как "убийцы С-300" истребители смогли ударить лишь по китайскому оборудованию, закупленному в 2006 году для сирийских военных.

Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля нанес удар по китайскому радару в Сирии, сообщает imagesatintl.com, публикуя фотографии со спутника. Радар - часть системы раннего предупреждения JY-27. Если информация верна, мы стали свидетелями очередного преступного удара Израиля по объектам в Сирии.

Известно, что радар был частью сирийской ПВО. В том числе он был способен обнаружить скрытые стелс-технологиями воздушные цели. Отметим, JY-27 - широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.

Отметим, китайские радары были приобретены сирийской стороной в 2006 году.

Израильские представители не стали комментировать инцидент. В то же время источники говорят, что радар мог быть ликвидирован и не штатными пилотами Израиля, а так называемым беспилотником-камикадзе. Впрочем, и камикадзе, по версии собеседников журналистов, принадлежат Израилю.

Ранее представители Израиля заявляли, что готовы бить по Сирии снова и снова, не опасаясь направленных российской стороной систем С-300. Однако удары так и не последовали, а "бои" продолжались лишь на страницах средств массовой информации. Если информация о ликвидированном радаре верна, выходит, что Израиль решил начать разрушение мешающей системы ПВО. Впрочем, официальные комментарии не поступали, и делать выводы преждевременно.

Интересно, что, по информации СМИ, для уничтожения радара израильские пилоты применили F-35 - по сути, это новейшие самолеты, которые якобы могли обойти российские С-300. Ряд источников даже называли их "убийцами С-300", натыкаясь на бесконечные опровержения военных экспертов. Более того, в СМИ тиражировали информацию, что российские С-500 создаются в качестве "окончательного убийцы" F-35. На деле же выходит, что "идеальные" F-35 смогли уничтожить лишь китайский радар, поставленный почти 15 лет назад. Как бы там ни было, пока это лишь предположение в условиях, когда Израиль отказывается подтверждать или опровергать сведения.

Источник: https://tsargrad.tv/news/novejshie-f-35-ubijcy-s-300-v-sirii-smogli-atakovat-lish-kitajskij-radar-smi_186171