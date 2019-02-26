Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новые технологии, Политика, События Настоящего

Новейшие F-35 – “убийцы С-300″ в Сирии – смогли атаковать лишь китайский радар

15:18. 26 февраля 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

ÐÐ¾Ð²ÐµÐ¹ÑÐ¸Ðµ F-35 - ÑÐ±Ð¸Ð¹ÑÑ Ð¡-300 Ð² Ð¡Ð¸ÑÐ¸Ð¸ - ÑÐ¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð°ÑÐ°ÐºÐ¾Ð²Ð°ÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ ÐºÐ¸ÑÐ°Ð¹ÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð´Ð°Ñ - Ð¡ÐÐ

По информации журналистов, новейшие израильские F-35 смогли атаковать и уничтожить китайский радар в Сирии. Пока Израиль отмалчивается, остается размышлять о том, что тиражируемые как "убийцы С-300" истребители смогли ударить лишь по китайскому оборудованию, закупленному в 2006 году для сирийских военных.

Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля нанес удар по китайскому радару в Сирии, сообщает imagesatintl.com, публикуя фотографии со спутника. Радар - часть системы раннего предупреждения JY-27. Если информация верна, мы стали свидетелями очередного преступного удара Израиля по объектам в Сирии. 

Известно, что радар был частью сирийской ПВО. В том числе он был способен обнаружить скрытые стелс-технологиями воздушные цели. Отметим, JY-27 - широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне. 

Отметим, китайские радары были приобретены сирийской стороной в 2006 году.

 

Израильские представители не стали комментировать инцидент. В то же время источники говорят, что радар мог быть ликвидирован и не штатными пилотами Израиля, а так называемым беспилотником-камикадзе. Впрочем, и камикадзе, по версии собеседников журналистов, принадлежат Израилю.

Ранее представители Израиля заявляли, что готовы бить по Сирии снова и снова, не опасаясь направленных российской стороной систем С-300. Однако удары так и не последовали, а "бои" продолжались лишь на страницах средств массовой информации. Если информация о ликвидированном радаре верна, выходит, что Израиль решил начать разрушение мешающей системы ПВО. Впрочем, официальные комментарии не поступали, и делать выводы преждевременно. 

Интересно, что, по информации СМИ, для уничтожения радара израильские пилоты применили F-35 - по сути, это новейшие самолеты, которые якобы могли обойти российские С-300. Ряд источников даже называли их "убийцами С-300", натыкаясь на бесконечные опровержения военных экспертов. Более того, в СМИ тиражировали информацию, что российские С-500 создаются в качестве "окончательного убийцы" F-35. На деле же выходит, что "идеальные" F-35 смогли уничтожить лишь китайский радар, поставленный почти 15 лет назад. Как бы там ни было, пока это лишь предположение в условиях, когда Израиль отказывается подтверждать или опровергать сведения.

Источник: https://tsargrad.tv/news/novejshie-f-35-ubijcy-s-300-v-sirii-smogli-atakovat-lish-kitajskij-radar-smi_186171

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июня 2017
... монахинь в Сирии: Боевики не смогли поджечь монастырь ...ВКС РФ и Армия Сирии отражают атаки (ФОТО, КАРТА). 04...Минувшей ночью боевики предприняли новую попытку штурма, направив ... Источник: colonelcassad.livejournal.com Убийцы танков ИГИЛ: «Аллигаторы» ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2016
...И называли совком и убийцами Тех, кто осмелились, ... на церемонии открытия нового проекта строительства социального ...террористы ИГИЛ* попытались атаковать передний край правительственных войск... ВКС РФ армия Сирии смогла подготовиться к освобождению Пальмиры...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 октября 2018
...на горячую тему с саудовскими убийцами, которые убивают оппозиционеров на ...наступлению в Ираке и Сирии.Генерация доходовИГИЛ смогло вывезти из Ирака ...информации ИГИЛ внедрили новый формат заявлений об атаках, согласованный с новыми вилаятами объявленными...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2016
... 18-й танковой дивизии ВС Сирии отбила атаку, уничтожив более двух десятков... — ред.) теми, кем они являются — убийцами и фанатиками, которых нужно загнать... словам, группировка так и не смогла найти новых спонсоров, из-за чего...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2015
... Украина тоже может их атаковать. Люди просто пересмотрели украинской... удостоверение одного из предполагаемых убийц. Спустя несколько дней подозреваемого... военного госпиталя, она не смогла смириться с тем, что...в том числе в новых — по Сирии, они давно ушли от...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 декабря 2016
... Комиссия ООН не смогла установить ответственность за атаку на гуманитарный конвой под...несколько месяцев охотились персонально, идентифицировав убийц по фотографии и видео (...в Сирии для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>