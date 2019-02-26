На пороге саммита в Ханое

По поводу предстоящих переговоров США и КНДР, которые пройдут в столице Вьетнама и где США будут пытаться добиться от Ким Чен Ына каких-то обещаний по ядерному разоружению.На текущем этапе выглядит крайне маловероятным сценарий, когда КНДР откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке.США прекрасно знают, чего хочет Ким Чен Ын и главное, чего хочет Китай – а именно, вывода американских войск из Южной Кореи, сворачивание противоракетных систем THAAD и прекращение военных учений на границах территориальных вод Северной Кореи (что затрагивают волнующую Китай проблему американского военного присутствия в Южно-Китайском море).Без уступок со стороны Трампа в этом направлении, Пхеньян вряд ли будет что-то существенное предпринимать в русле пожеланий США.В конечном итоге, Ким добился главного – он, несмотря на давление и санкции получил в руки ядерное оружие и МБР и с ним теперь торгуются. Как минимум на время переговоров давление на растет, а мир постепенно приучается к мысли, что у КНДР есть ядерное оружие.Раньше ведь велись переговоры, чтобы не дать КНДР получить ядерное оружие, а теперь о том, чтобы она его ликвидировала. При сохранении американского военного присутствия в Южной Кореи и дальнейшем ухудшении отношений США и Китая, фактор ядерного оружия в КНДР будет играть важную роль в борьбе между Китаем и США за влияние в Юго-Восточной Азии, где в одностороннем порядке никто разоружаться не будет. Не случайно, Ким Чен Ын практически перед каждыми переговорами с американцами плотно консультируется с пекинскими товарищами, которые вплетают свои пожелания в переговорную позицию КНДР. Такая возможность у них есть в первую очередь потому, что без Китая КНДР конечно же не смогла в столь короткие сроки получить ядерные боеголовки и МБР способные долетать до Аляски или даже до Западного побережья США.США в свою очередь будут пытаться давить на КНДР и опосредованно на Китай, манипулируя вопросом санкций, а также обещаниями "нормализации дипломатических отношении" и "инвестиций" – вы только от ядерного оружия откажитесь. Но как показали предшествующие дипломатические маневры, в ответ на обещания и символические жесты, Пхеньян готов делать столь же незначительные шаги, вроде передачи останков американских солдат или закрытия полигона, на котором проходили испытания северо-корейской ядерной дубинки. Чего-то более существенного за прошедший год США добиться так и не смогли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4804605.html