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Мой совет-кому выгодно дарить свою любовь.

11:48. 26 февраля 2019 Просмотров - 158 3 коммент. Опубликовал:


В прошлом Христос создал свою идеологию, прошло уже много времени, но никто её не развил в более совершенную. 
Любовь бывает несколько степеней: 
Любовь к ближнему, к маме, к брату, соседу, к семье, к другу, к коллеге, к однополчанину, но самая высокая любовь-это любовь к Родине. Великие люди изливали свою любовь к Родине в прошлом, но всё прошло-на смену патриотам пришли мерзавцы которые прикрываются любовью к Родине, но это продлится не долго-эта мода пройдёт. 
Самая тёплая любовь -какая может быть у человека-это любовь к маме, если люди любили друг друга такой любовью, то Мир был бы другим, он был бы наполнен положительными чувствами и положительными эмоциями. 
От любви до ненависти -один шаг, но если вы требуете оплаты своей любви, попробуйте дарить свою любовь просто так-не прося оплаты, по началу будет трудно-когда вы отдадите свою любовь и вам придётся жить в энергетическом дефиците. Постепенно вы изменитесь и станете чувствовать-кому можно дарить любовь просто так. В первую очередь можно и нужно дарить свою любовь-тому кто так же как и вы изливает свою любовь к ближнему, ещё можно дарить свою любовь тому кто в шаге от подобного намерения. 
Мама умрёт и ваша любовь к ней останется только в вашей памяти, но если задать импульс любви в общество, то возможно, что он просуществует вечно-до конца времён. 
Лично я всегда отношусь с приятием к тем у кого душа не расторгнута, к тем кто имеет ум и при этом остаётся добрым, кто мыслит и говорит конструктивно и по сути. У меня всегда возникает приятное удивление, что правильные и нужные устои Мира летят в бездну, а тут где-то очаг стабильности. 
Юмор-это когда ты критикуешь сам себя с смехом, не теряя самообладания и контроля над своими чувствами. 
Сатирик же всегда глумится над чужими проблемами, кощунствует над чужим горем. 
Хотелось чтоб юмористов становилось больше, а сатирики получили, то что заслуживают. 
Настанет время и люди осознают, что у них нет выбора- как начать жить достойно.

 

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3 коммент.»

  • 3986 1892
    XAPOH 26 февраля 2019 в 12:59 Ссылка
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    Простите, но Вы забыли про любовь к партии! (была КПСС, стала Ед.Ро.)
    Иисус про любовь и семью:
    «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.»
    (Мф.22:37-40)
    «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его» (Мф.10:34-36)
    «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»
    (Лук.14:26).
    «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10:37).
    П.С.
    Любовь к Родине и христианство не совместимы!!!

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  • 3875 2385
    Михан XAPOH 26 февраля 2019 в 12:29 Ссылка
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    В этой статье я лишь только в первой строке упомянул -идеологию Христа, после описал какие виды любви бывают, а после написал -как надо любить по современному, по новой моей идеологии, что надо любить только тех у кого не расторгнута душа и тех кто добрый и умный. Тогда правда будет на вашей стороне всегда и вы будете набирать силу с каждым днём, с каждым новым вашим поступком.
    Те кто руководствуются написанными книжными законами-это фарисеи и нам с ними не по пути. Наглядный пример США где написаны кипы законов, а жизнь в стране ужасная и не справедливая и с каждым днём становится ещё хуже.

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  • 3986 1892
    XAPOH Михан 26 февраля 2019 в 13:00 Ссылка
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    Лично мне с еврейскими мальчиками (даже если они Великие Странники) не по пути.
    Что касается ЛЮБВИ; ЛЮБОВѢ, это то когда ЛЮди начинают БОгов ВѢдать, то есть получают Божественные знания.
    Простите, но все то, что вы написали здесь проистекает от ЛУКАВОГО!
    П.С.
    Добро! Поиграем в удалялки! А заодно познаем силу копипасты!

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