Мой совет-кому выгодно дарить свою любовь.



В прошлом Христос создал свою идеологию, прошло уже много времени, но никто её не развил в более совершенную.

Любовь бывает несколько степеней:

Любовь к ближнему, к маме, к брату, соседу, к семье, к другу, к коллеге, к однополчанину, но самая высокая любовь-это любовь к Родине. Великие люди изливали свою любовь к Родине в прошлом, но всё прошло-на смену патриотам пришли мерзавцы которые прикрываются любовью к Родине, но это продлится не долго-эта мода пройдёт.

Самая тёплая любовь -какая может быть у человека-это любовь к маме, если люди любили друг друга такой любовью, то Мир был бы другим, он был бы наполнен положительными чувствами и положительными эмоциями.

От любви до ненависти -один шаг, но если вы требуете оплаты своей любви, попробуйте дарить свою любовь просто так-не прося оплаты, по началу будет трудно-когда вы отдадите свою любовь и вам придётся жить в энергетическом дефиците. Постепенно вы изменитесь и станете чувствовать-кому можно дарить любовь просто так. В первую очередь можно и нужно дарить свою любовь-тому кто так же как и вы изливает свою любовь к ближнему, ещё можно дарить свою любовь тому кто в шаге от подобного намерения.

Мама умрёт и ваша любовь к ней останется только в вашей памяти, но если задать импульс любви в общество, то возможно, что он просуществует вечно-до конца времён.

Лично я всегда отношусь с приятием к тем у кого душа не расторгнута, к тем кто имеет ум и при этом остаётся добрым, кто мыслит и говорит конструктивно и по сути. У меня всегда возникает приятное удивление, что правильные и нужные устои Мира летят в бездну, а тут где-то очаг стабильности.

Юмор-это когда ты критикуешь сам себя с смехом, не теряя самообладания и контроля над своими чувствами.

Сатирик же всегда глумится над чужими проблемами, кощунствует над чужим горем.

Хотелось чтоб юмористов становилось больше, а сатирики получили, то что заслуживают.

Настанет время и люди осознают, что у них нет выбора- как начать жить достойно.