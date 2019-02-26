Кирилл с Мефодием, греки и ДНК-генеалогия

Вот только ни один не ответил на простой вопрос: а когда появился термин «древние греки» — где, кто и когда жителей Балканского полуострова стал именовать «греками».

Защитники традиционной версии истории, которая отстаивает версию первобытной дикости славян до той поры, покуда их не научили читать-писать Кирилл и Мефодий, приводят «убийственный аргумент»: алфавит-то греческий, ни какая не кириллица!

Там я высказал мнение, что «кириллица» существовала задолго до Кирилла с Мефодием: вот и древние римляне ею баловались — наследие-то в этих краях историки отнесли к римлянам.



Я в свое время написал три статьи, показывавшие, что «древние греки» были славянами, что они наследники этрусков, которые, как установил еще во времена Николая Первого Тадеуш Воланский были русскими.

Но оставим Воланского и этрусков, обратимся вот к этой карте распространения гаплогрупп по современной Европе:

В левом нижнем углу карты источник информации с копирайтом исследователя:

— западный источнк, никак не подыгрывающий русским патриотам, или который может быть заподозрен в стремлении «опустить» Патриарха Кирилла.

Чтоб не растекаться мыслию, кто не в теме по истории возникновения гаплогрупп, может прочитать здесь.

Кратко же история интересующих нас групп такова.

Наиболее древняя европейская группа «I», от этой же ветви произошла группа «R1», от нее произошли две ветви — «R1a» и «R1b».

Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что современную Европу населяют процентов на 80-90 потомки одного рода — «I». Это R1a, R1b и собственно I, та ее часть, которая в R1 не входит. Заселять они Европу стали с востока на запад, собственно даже из-за Урала, их общие предки жили еще в Аркаиме. Оттуда они двинулись помимо Европы так же в Персию (Иран) и в Индию.

В современной России остались, в основмном, I и R1a — эти гаплогруппы имеют более 80% жителей русских сел. R1b имеется в небольшом количестве, например у татар в Поволжье.

У откочевавших на восток, R1b содержится чуть ли не у 100% басков, говорящих на языке, который лингвисты не могут отнести ни к одной известной языковой группе.



Ну и прочие I, R1a, R1b и которые в наше время говорят на разных языках, используют, в основмном латиницу, за исключением славян, например болгар, которые пишут тоже на «кириллице», на самом деле, согласимся с оппонентами — используют чуть видоизмененный греческий алфавит, как и русские, кстати.

Так вот в районе Зеугмы (Турция-Сирия), там где найдены мозаики, сейчас в сумме, примерно половину населения составляют потомки I, R1a и R1b:

То есть абсолютные родственники тех, кого в Европе сейчас называют славянами, а в России — русскими.

Довольно значительно здесь присутствие еще одной гаплогруппы, обозначенной зеленым. Эти ребята выглядят примерно так:

и по нашим мозаикам, увы, не проходят фейс-контроль. Еще заметная группа обозначена голубым, но это и вовсе — африканцы.

Так что мозаики могли быть сделаны, если потомки их сохранились в тех местах, то только именно этими «греками» русских корней.

А что там на Балканах, кто живет сейчас?

Что видим? На юге Греции половину в сумме составляют турки/арабы и африканцы, половину — те же потомки русских. Ну а севернее и вовсе значительно больше половины составляют опять же бывшие русские.

Ну и что? Допустим, как сазал Патриарх Кирилл: «А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие.«.

Допустим, те славяне, что пришли из северной Европы на Балканы, забыли язык предков, зато здесь набрались мудрости и поперли обратно на север просвещать так и не вылезших из звериных шкур родственников. Допустим. Допустить, конечно, очень сложно: вряд ли были такими уж дикими жители Аркаима, но скрепя сердце сделаем допущение.

Но кто воспринял эту великую тыщелетнюю мудрость «древнрих греков»? Русские! Остальным грамота не далась: вся прочая Европа не уразумела греческого алфавита, только Русские, жившие дальше всех на восток от Греции смогли осилить древнегеческую грамотешку.

Ну не обидно ли прочим хранцузам-англичанам и прочим германцам? Не они ли оставались по этой версии в звериных шкурах до века этак девятанадцатого-двадцатого?

Не кажется ли, со всеми натяжками, версия, которую нам вбивают в головы попы абсолютной ахинеей?

Теперь очень важный вопрос, который еще был задан: «Доказывать что от славян произошли все народы? ну и чем тогда это отличается от древних укров или «богоизбранных» евреев?»

Отвечаю.

Что касается евреев, то их претензии, на то, что мы гости на их земле — беспочвенны — их тут и рядом не стояло!

Относительно укров наша позиция отличается кардинально, с точностью до наоборот — мы доказываем, что никаких древних укров не было никогда, а русские и «украинцы» — один народ, который еще только начали разделять, как это уже бывало в истории не раз. Алекасндр Сергеич — «наше все» был рожден в античном Питере французом, русский — это его второй язык, которому его выучила деревенская баба Арина Родионовна, а вот его «Татьяна, русская душой», по-русски ни в зуб ногой.

Так что процесс отработанный — еще немного и не объяснить «украм», что они отпавшая часть единого русского народа. Украинцы — такая же «нация», как дальневосточники (сравинете «в Дальнем Востоке» и «в Украине»), сибиряки, вятичи и т.д. по списку. При желании можно слепить отдельный народ даже из уральцев.



Давайте сейчас не будем трогать укров. Возьмем белорусов. Этот народ в ВОВ проявил себя наиболее достойно — среди них почти небыло полицаев, партизанское движение — почти вся Белоруссия. Но то же самое можно сказать о тех, кто жили, к примеру, на смоленщине. И вот победа в ВОВ — это победа единого народа, общая. И белорусов, если считают себя русскими. Но вот уже и в Белоруссии начинают скакать «не москали»:





— представим, что они отделятся: могут они гордиться великой победой? — да не больше чем поляки: какую победу мог одержать народ с населением в Свердловскую область, если вы не русские, тогда вас освободили русские, как поляков, французов и прочих немцев.



Из субъекта истории белорусы переходят в объект. А вот смоляне или уральцы, которые не отказались от своей русской идентичности, субъектность не теряют.



И будут «немоскали», потеряв реальную историю своего народа, выдумывать великие битвы при Ватрелоо и перекопку морей в непроверяемом прошлом.

Разделяй и властвуй!

Нас лишили реальной истории — единый народ разрезали на части и каждому вручили вот такой бутафорский кусок:

— монголам неслыханно свезло, крошечный народ недавно узнал о том, что они были величайшей в мировой истории империей.

— полякам подарили память о «битве при Грюнвальде»

— русским великого полководца Суворова.

Но все, котлетки кончились, история уже поделена, и не смотря на то, что история о том, что Христос и Будда были великоукрами ничуть не смешней, чем история завоевания мирными погонщиками табунов целого мира, ничего у вас не выйдет: новых туда, в историю, уже не берут.

Просто тот, кто разделял, решил, что уже настала пора властвовать…

Ссылки

http://kolokolrussia.ru/russkiy-mir/rusofobov-jjet-istina-slavyane-drevnee-evropeyskih-naciy?_utl_t=fb# — ДНК-генеалогия против русофобов

http://yar46.livejournal.com/145480.html — Древнерусский и старославянский. Термины как история.

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