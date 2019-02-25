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“Захар Прилепин. Уроки русского”. Урок №54. Берия. Ночь пройдет, сгинет страх

15:25. 25 февраля 2019 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

120 лет назад в Абхазии родился революционер, будущий крупный партийный деятель СССР Лаврентий Берия. Его фамилия давно стала нарицательной, и сегодня уже мало кто сможет отличить реального Берию от мифического образа. Как начиналось его восхождение и о какой карьере он мечтал? "Лучший, ценный, неутомимый": как молодой Берия получил столь значимую характеристику в спецсправке ЦК и в чем преуспел как руководитель Грузии? С какой целью его назначили на должность главы госбезопасности и какие радикальные кадровые решения он принял вскоре после назначения? Какую роль сыграл НКВД под его началом в годы Великой Отечественной?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q-HlCp9xzFk

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Один комментарий»

  • 86 38
    Dasha 25 февраля 2019 в 15:34 Ссылка
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    Прежде всего, автору этой публикации выражу Уважение!
    За интересный материал!
    Школьная прога ( я недавно школу окончила) мало говорит об этом времени, а оно очень важное для России. Много я читала о Лаврентии Берия и о Сталине. Книги Левашова и Сидорова помогли очень( спасибо им!).
    Но скажу так: есть у нас ( человеков) некое чувство восприятия Мира ( НАЗОВУ ЕЕ РАЗУМОМ МЕНТАЛЬНЫХ ТЕЛ), так вот этот самый разум говорит, что ЧЕСТНЫЙ И ПОРЯДОЧНЫЙ БЫЛ ЧЕЛОВЕК ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ.
    Его ( естественно!) только враги могут ненавидеть( как и Сталина).
    Еще раз спасибо автору этой публикации.

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