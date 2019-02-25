“Захар Прилепин. Уроки русского”. Урок №54. Берия. Ночь пройдет, сгинет страх

120 лет назад в Абхазии родился революционер, будущий крупный партийный деятель СССР Лаврентий Берия. Его фамилия давно стала нарицательной, и сегодня уже мало кто сможет отличить реального Берию от мифического образа. Как начиналось его восхождение и о какой карьере он мечтал? "Лучший, ценный, неутомимый": как молодой Берия получил столь значимую характеристику в спецсправке ЦК и в чем преуспел как руководитель Грузии? С какой целью его назначили на должность главы госбезопасности и какие радикальные кадровые решения он принял вскоре после назначения? Какую роль сыграл НКВД под его началом в годы Великой Отечественной?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q-HlCp9xzFk