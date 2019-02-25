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Вызов желудку и надзорным органам – детские пищеблоки по всей стране работают с нарушениями

16:46. 25 февраля 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Волна массовых отравлений захлестнула дошкольные и образовательные учреждения страны. Тревожные сообщения поступают едва ли не каждую неделю. Одним из последних стал инцидент в столице Южного Урала.

 

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За один вечер челябинский детский сад №421 посетили инфекционисты, эпидемиологи и сотрудники Роспотребнадзора. Столь поздний визит представителей надзорных ведомств вызвало послеобеденное происшествие. Отойдя ото сна, около полусотни воспитанников дошкольного учреждения пожаловались на резкие боли в животе и сильную тошноту. Работу столовой тут же приостановили, а в детском учреждении началась дезинфекция. Причину массового недомогания малышей сейчас выясняет Роспотребнадзор. Под подозрение экспертов в первую очередь попал пищеблок и сотрудники кухни.

Аналогичная ситуация в середине прошлой недели случилась и в Брянске. Воспитанников сразу нескольких детских садов Володарского района стошнило после употребления кефира. Шести дошкольникам даже понадобилась помощь медиков. Факт заболевания сейчас изучает следственный комитет. И хотя результатов лабораторных исследований пока еще нет, эксперты заподозрили в произошедшем производителя кисломолочной продукции. «В одном детском саду вырвало 17 детей. Они выпили кефир – и их однократно вырвало. Родителям об этом сообщили, сказали, что за состоянием ребёнка наблюдают», – прокомментировала ситуацию директор департамента образования Брянской области Татьяна Кулешова.

Более сотни учеников школы №138 Санкт-Петербурга стали жертвами халатного отношения сотрудников пищеблока. Один из работников кухни был заражен опасной инфекцией, которой «одарил» почти треть младшеклассников.

По поводу ужасающего качества питания забили тревогу и родители томских школьников. По словам мам и пап, детям регулярно подают сырую и холодную еду, а буфет переполнен фаст-фудом. Зачастую жалобы поступают и на нарушение поварами всевозможных санитарных норм. «Жалуются, что персонал столовых работает без перчаток, одними руками трогают и деньги, и еду для школьников. И лишь на время проверок Роспотребнадзора в столовых все приводится в порядок, а затем те же самые нарушения повторяются», отмечают в представительстве Общероссийского народного фронта Томской области.

А вот для школьных кулинаров на Кузбассе даже визит надзорных органов не стал поводом к безупречной работе. С сентября 2018 года сотрудники Роспотребнадзора совершили порядка 300 проверок. Грубые нарушения были найдены в столовых как дошкольных, так и образовательных учреждений. «За выявленные нарушения в организации питания в 2018/2019 учебном году по результатам проверок составлено 399 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1,3 миллиона рублей», сообщили в Роспотребнадзоре.

 Качество питания стало головной болью и родителей калужских школьников. Горячие обеды в учебном заведении №45 организует та же компания, что кормила курсантов в Ульяновске. Родители переживают, что страшная история с заражением эхинококкозом на этот раз может повториться с их детьми.

Качество питания – тема животрепещущая. Каждый новый инцидент, будто сигнал тревоги, призывает к переменам. Первый шаг на пути к совершенствованию системы уже сделан – Роспотребнадзор ужесточил требования к кухонному персоналу. «Это касается проверки раз в год, а раньше было раз в два года. Ужесточаются к правилам личной гигиены персонала», рассказывает специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора Галина Лебедева. Однако этого недостаточно. Помимо отсутствия медицинских документов существует и ряд других серьезных проблем: нарушение технологического процесса приготовления блюд, однообразное меню, фальсифицированные продукты, антисанитария в производственных цехах. Сейчас назрела острая необходимость в полной модернизации сферы детского питания.

Одним из самых оптимальных решений может стать аутсорсинг. Производственные цеха комбинатов питания оснащены современным оборудованием, к приготовлению блюд допускаются лишь квалифицированные сотрудники со всеми справками на руках, меню составляется врачами и диетологами, а качество еды ежедневно тестируется в лаборатории. Профильные компании сегодня целиком и полностью организуют жизнеспособность детских пищеблоков в Москве. По аналогичной схеме работают в Ижевске. В ряде городов этот вариант организации горячего питания пока на стадии рассмотрения, в их числе Нижний Новгород, Омск, Калининград.

Все преимущества аутсорсинга служат главной цели – обеспечению школьников и дошкольников вкусной и полезной пищей. То, с чем пока, увы, не справляется большинство детских учреждений страны.

Метки: дети, нарушения, питание

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