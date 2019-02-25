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В США испугались новейшей российской «торпеды апокалипсиса» (ВИДЕО, ФОТО)

04:30. 25 февраля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:
В США испугались новейшей российской «торпеды апокалипсиса» (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Американское издание The Popular Mechanics опубликовало материал о новейшем ядерном подводном БПЛА «Посейдон», испытания которого ранее продемонстрировало Минобороны РФ.

Авторы статьи предположили, что новейшая торпеда предназначена не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара по потенциальному противнику в случае ядерной атаки на Россию.

The Popular Mechanics пишет, что российская «торпеда апокалипсиса» якобы является «слишком медленной и шумной» и не может использоваться как оружие первого удара.

Однако в это же время эксперты подчёркивают, что движение БПЛА «Посейдон» с большой скоростью на глубине делает разработку крайне трудной для перехвата.

«Остановить российскую торпеду при соблюдении такой комбинации практически невозможно. Дрон может атаковать прибрежные объекты инфраструктуры или даже прибрежный город.

Мощность носимой боеголовки может составлять две мегатонны или 2 000 килотонн. Для сравнения, мощность атомной бомбы в Хиросиме составляла “всего” 16 килотонн», — подчёркивают авторы статьи.

Необходимо отметить, что первые полигонные испытания подводного БПЛА «Посейдон» состоялись 20 февраля 2019 года. Первая запись разработки была опубликована летом 2018 года: тогда Минобороны РФ представило кадры строительства беспилотника, находящегося в сборочном цеху.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1551003724

Метки: Новости

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