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В прорыве трубы на Камчатке виновата коммунальная структура Минобороны

15:49. 25 февраля 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

У жителя военного фонда на Камчатке прорвало трубу, в результате чего было залито несколько соседских квартир. Причиной аварии стали устаревшие коммунальные сети, входящие в состав общедомового имущества.

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Житель города Вилючинска на Камчатке обратился в суд с иском о защите прав потребителя и возмещении ущерба: в конце февраля у его соседа этажом выше прорвало трубу с горячей водой. В результате квартире истца теперь требуется ремонт. Причиной течи стало плохое состояние общедомовых коммуникаций, за которые несет ответственность военная структура ФГБУ «ЦЖКУ».

Напомним, что к своим обязанностям УК приступила полтора года назад, следовательно, времени на проведение необходимых работ до начала отопительного сезона было достаточно. Суд обязал «ЦЖКУ» выплатить средства за ущерб, причиненный в процессе аварии, а также сумму, полагающуюся при отказе организации добровольно удовлетворить требования потребителя. Пока учреждение Минобороны не начало ремонт затопленного помещения, жилец планирует начать восстановление квартиры самостоятельно.

Неудовлетворительное состояние военных сетей привело к коммунальной аварии в Челябинске. В последний месяц зимы без воды и отопления остался поселок под названием Шагол. В общей сложности, отключенными от ресурса оказались более трех десятков жилых домов. Из-за этого были прекращены занятия в школе, закрыты поликлиника и детский сад. Питьевую воду людям привозят два раза в день, однако ее не хватает – некоторые для бытовых нужд приспособились топить снег.

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В Новгородской области в военном городке Валдай-3 коммунального апокалипсиса пока не случилось, однако, по словам местных, все к этому идет. Недавно суд за некачественное обслуживание коммунального имущества оштрафовал ФГБУ «ЦЖКУ» на сумму в размере 1,5 миллиона рублей. Инспекция отметила трещины в стенах и отслоение штукатурки, сильное повреждение покрытия кровель, неудовлетворительное состояние карнизов и цоколей. Теперь осуществление обязательных ремонтных работ «ЦЖКУ» находится на контроле военной прокуратуры Новгородского гарнизона.

Метки: жкх, камчатка, минобороны

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Один комментарий»

  • 4298 3668
    Валерий 25 февраля 2019 в 16:04 Ссылка
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    Тоже мне событие. Автор прямо таки ломом взломала Ящик Пандоры публикацией этой статьи и контузила всех поголовно уникальным сообщением. Да эти УК пачками по всей стране банкротятся. А пока не обанкротились – работают так же или еще хуже. ЖКХ и законы регулирующие его – больное место нашей жизни. Недавно Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения Постановления правительства № 354 (о порядке оказания услуг и порядке оплаты), а ведь деньги коммунальщики, считай незаконно, аж с 2011 года собирали.

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