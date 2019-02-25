В прорыве трубы на Камчатке виновата коммунальная структура Минобороны

У жителя военного фонда на Камчатке прорвало трубу, в результате чего было залито несколько соседских квартир. Причиной аварии стали устаревшие коммунальные сети, входящие в состав общедомового имущества.

Житель города Вилючинска на Камчатке обратился в суд с иском о защите прав потребителя и возмещении ущерба: в конце февраля у его соседа этажом выше прорвало трубу с горячей водой. В результате квартире истца теперь требуется ремонт. Причиной течи стало плохое состояние общедомовых коммуникаций, за которые несет ответственность военная структура ФГБУ «ЦЖКУ».

Напомним, что к своим обязанностям УК приступила полтора года назад, следовательно, времени на проведение необходимых работ до начала отопительного сезона было достаточно. Суд обязал «ЦЖКУ» выплатить средства за ущерб, причиненный в процессе аварии, а также сумму, полагающуюся при отказе организации добровольно удовлетворить требования потребителя. Пока учреждение Минобороны не начало ремонт затопленного помещения, жилец планирует начать восстановление квартиры самостоятельно.

Неудовлетворительное состояние военных сетей привело к коммунальной аварии в Челябинске. В последний месяц зимы без воды и отопления остался поселок под названием Шагол. В общей сложности, отключенными от ресурса оказались более трех десятков жилых домов. Из-за этого были прекращены занятия в школе, закрыты поликлиника и детский сад. Питьевую воду людям привозят два раза в день, однако ее не хватает – некоторые для бытовых нужд приспособились топить снег.

В Новгородской области в военном городке Валдай-3 коммунального апокалипсиса пока не случилось, однако, по словам местных, все к этому идет. Недавно суд за некачественное обслуживание коммунального имущества оштрафовал ФГБУ «ЦЖКУ» на сумму в размере 1,5 миллиона рублей. Инспекция отметила трещины в стенах и отслоение штукатурки, сильное повреждение покрытия кровель, неудовлетворительное состояние карнизов и цоколей. Теперь осуществление обязательных ремонтных работ «ЦЖКУ» находится на контроле военной прокуратуры Новгородского гарнизона.