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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 февраля 2019

16:54. 25 февраля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Конвой турецких грузовиков въехал в Сирию

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Американский паразит в своём репертуаре: грабить, грабить и ещё раз грабить


Эксперт Института информационных войн Владимиру Васильев об отказе США выводить свои войска из Сирии:
«Отказ от полного вывода войск США из Сирии создает серьезную угрозу политическому и экономическому суверенитету страны.

Под контролем США и их союзников остается 70 процентов нефтяных месторождений страны, которые расположены как раз в регионе, удерживаемом Сирийскими демократическими силами.

Кроме того, это усиливает и позиции Израиля в регионе, что явно нежелательно для Дамаска»


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Сирия: зона оккупации США трещит по швам — народ восстаёт, боевики бегут (ВИДЕО)

Сирия: зона оккупации США трещит по швам — народ восстаёт, боевики бегут (ВИДЕО) | Русская весна

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал на границе американской зоны оккупации в Сирии — на реке Евфрат.

Это видео относится к разряду гуманитарной ситуации, сложившейся в провинции Дейр-эз-Зор. В данном случае это касается передвижения местного населения из зоны, подконтрольной СДС и коалиции, в зону, находящуюся под контролем правительства САР.

По мере освобождения населённых пунктов на восточном берегу Евфрата, всё чаще встаёт вопрос о перемещении местных жителей в обоих направлениях.

На сегодня у жителей районов, находящихся на восточном берегу Евфрата, есть большая потребность от поездок к родственникам до поездок в медицинские учреждения и за продуктами. 

На территории, подконтрольной правительству, с двумя последними пунктами дела обстоят гораздо лучше. В конце лета прошлого года был открыт большой переход между н. п. Сальхияк Дейр и Джазира.

Он был самым крупным по числу людей, авто и грузов, переходящих из одной стороны на другую. По мере освобождения населенных пунктов на левом берегу Евфрата от ИГИЛ*, планировалось открытие ещё нескольких пунктов перехода, строительство новых переправ и мостов через Евфрат.

Но в начале февраля 2019 года в одностороннем порядке, без внятных объяснений, руководство «Сирийских Демократических сил» (арабо-курдская коалиция, — прим. РВ) закрыло переход на Сальхияк Дейр и запретило строительство временной переправы через Евфрат, которую ранее согласовало с сирийской стороной в районе н. п. Салихия. 

Боевики дезертируют, а жители восстают против проамериканской власти 

Одной из причин этого стало недовольство местных присутствием и управлением СДС и коалиции, а также начавшееся дезертирство арабских боевиков из СДС, которые стали переходить на сторону, подконтрольную правительству.

Есть таким действиям СДС и коалиции ещё одно объяснение. Примерно неделю назад жители н. п. Таяна категорически отказались признавать присутствие и управление СДС. Попытка давления со стороны курдов и коалиции не сработала. На сегодня жители этого городка самостоятельно организовали и ведут управление.

Чуть позже подобные настроения местных жителей возникли в н. п. Дибах и Хаваедж. В этих населённиках произошли столкновения между бойцами СДС и местными жителями. В целом по всей территории в провинции Дейр Эз-Зор, находящейся под контролем курдов и коалиции, растёт недовольство их присутствием и тем, как они ведут управление. 

На требования открыть переходы руководство СДС уже третью неделю только обещает это сделать, но когда по факту это случится, пока не ясно.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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