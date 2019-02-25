Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 февраля 2019
- 16:25 Конвой турецких грузовиков въехал в Сирию.
- 09:20 Американский паразит в своём репертуаре: грабить, грабить и ещё раз грабить.
- 05:00 Сирия: зона оккупации США трещит по швам — народ восстаёт, боевики бегут (ВИДЕО).
Конвой турецких грузовиков въехал в Сирию
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Американский паразит в своём репертуаре: грабить, грабить и ещё раз грабить
Эксперт Института информационных войн Владимиру Васильев об отказе США выводить свои войска из Сирии:
Под контролем США и их союзников остается 70 процентов нефтяных месторождений страны, которые расположены как раз в регионе, удерживаемом Сирийскими демократическими силами.
Кроме того, это усиливает и позиции Израиля в регионе, что явно нежелательно для Дамаска»
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Сирия: зона оккупации США трещит по швам — народ восстаёт, боевики бегут (ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал на границе американской зоны оккупации в Сирии — на реке Евфрат.
Это видео относится к разряду гуманитарной ситуации, сложившейся в провинции Дейр-эз-Зор. В данном случае это касается передвижения местного населения из зоны, подконтрольной СДС и коалиции, в зону, находящуюся под контролем правительства САР.
По мере освобождения населённых пунктов на восточном берегу Евфрата, всё чаще встаёт вопрос о перемещении местных жителей в обоих направлениях.
На сегодня у жителей районов, находящихся на восточном берегу Евфрата, есть большая потребность от поездок к родственникам до поездок в медицинские учреждения и за продуктами.
На территории, подконтрольной правительству, с двумя последними пунктами дела обстоят гораздо лучше. В конце лета прошлого года был открыт большой переход между н. п. Сальхияк Дейр и Джазира.
Он был самым крупным по числу людей, авто и грузов, переходящих из одной стороны на другую. По мере освобождения населенных пунктов на левом берегу Евфрата от ИГИЛ*, планировалось открытие ещё нескольких пунктов перехода, строительство новых переправ и мостов через Евфрат.
Но в начале февраля 2019 года в одностороннем порядке, без внятных объяснений, руководство «Сирийских Демократических сил» (арабо-курдская коалиция, — прим. РВ) закрыло переход на Сальхияк Дейр и запретило строительство временной переправы через Евфрат, которую ранее согласовало с сирийской стороной в районе н. п. Салихия.
Боевики дезертируют, а жители восстают против проамериканской власти
Одной из причин этого стало недовольство местных присутствием и управлением СДС и коалиции, а также начавшееся дезертирство арабских боевиков из СДС, которые стали переходить на сторону, подконтрольную правительству.
Есть таким действиям СДС и коалиции ещё одно объяснение. Примерно неделю назад жители н. п. Таяна категорически отказались признавать присутствие и управление СДС. Попытка давления со стороны курдов и коалиции не сработала. На сегодня жители этого городка самостоятельно организовали и ведут управление.
Чуть позже подобные настроения местных жителей возникли в н. п. Дибах и Хаваедж. В этих населённиках произошли столкновения между бойцами СДС и местными жителями. В целом по всей территории в провинции Дейр Эз-Зор, находящейся под контролем курдов и коалиции, растёт недовольство их присутствием и тем, как они ведут управление.
На требования открыть переходы руководство СДС уже третью неделю только обещает это сделать, но когда по факту это случится, пока не ясно.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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