Главная » Невероятное в мире, Творчество

Северное сияние в объективе

17:01. 25 февраля 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере. 

Подборка северных сияний по всему миру.

Северное сияние в объективе

Северное сияние в Лапландии. (Фото Rene Jakobson):

Северное сияние в объективе

На краю вселенной. (Фото David Taylor):

Северное сияние в объективе

Северное сияние и чум в Швеции:

Северное сияние в объективе

Северное сияние в Норвегии. (Фото Stian Klo):

Северное сияние в объективе

Северное сияние в Норвегии. (Фото Stian Klo):

Северное сияние в объективе

Огонь в небе. (Фото Ronel Reyes):

Северное сияние в объективе

Национальный парк Жак-Картье, Квебек, Канада. (Фото Frederick Beaupre):

Северное сияние в объективе

Северное сияние и звездные треки в Норвегии.

Северное сияние в объективе

Исландия. (Фото Adam Rifkin):

Северное сияние в объективе

Северное сияние в Лапландии. (Фото Jorma Luhta):

Северное сияние в объективе

Северное сияние в Норвегии. (Фото Dave Morrow)

Северное сияние в объективе

Город Олесунн, Норвегия. (Фото Stian Rekdal):

Северное сияние в объективе

Танцы в ночном небе. (Фото Emyrum):

Северное сияние в объективе

Редкий кадр: лиса и северное сияние. Как говорит фотограф, лиса бегала и искала грызунов, но вдруг остановилась и некоторое время просто сидела и наблюдала световое шоу. (Фото Wendy Johnson):

Северное сияние в объективе

Видео с северным сиянием:

Северное сияние над горами и озером. (Фото Mads Pihl):

Северное сияние в объективе

Исландия. (Фото Shutter Runner):

Северное сияние в объективе

Вид из пещеры. (Фото Stian Klo):

Северное сияние в объективе

Норвегия. (Фото Trond Kristiansen):

Северное сияние в объективе

Северное сияние в объективе

Норвегия. (Фото Trond Kristiansen):

Северное сияние в объективе

Самолет и северное сияние на вулканическом пляже в Исландии. (Фото Jason Hullinger):

Северное сияние в объективе

Источник: http://nashaplaneta.su/news/severnoe_sijanie_v_obektive/2019-02-25-65036

Метки: мир вокруг нас

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Северное сияние. Фотографу удалось запечатлеть уникальные кадры
... из уникальных природных явлений — северного сияния. Съёмкой ночного неба Руслан Ахметсафин...из самых захватывающих явлений природы — северного сияния, пишет The Siberian Times. ... которой можно было бы снять северное сияние, — когда всё меняется настолько...
Северное сияние: потрясающие фотографии наших читателей
... могли любоваться прекраснейшим явлением — красочными северными сияниями. Геомагнитная активность была столь сильной... видны не только жителям самых северных широт, но и в Санкт...
Технологический уровень северных богов в Махабхарате
... Махабхарате рассказывается о великой Северной стране, зовущейся «Вознесенной»,...здесь речь идет о северном сиянии и «если это так..., здесь сверкают Бли​ставицы Северного сияния, и, наконец, река ... выращивали ячмень.Описывая «северную страну», подвижник Нарада ...
Под ночным небом северной Карелии.
...Карелии. Этот сезон охоты за северным сиянием прошёл не так сочно как...окошках, мы видели очень мощное сияние. Приходилось снимать то что ... и зимняя, снова за северным сиянием.1 Это ещё из осеннего...полной луны. Когда не было сияния, искали сюжеты с лунным ...
Полярное сияние в Беларуси
... редкое явление - полярное сияние. Недавняя мощная вспышка, ..., пишет "Наша нiва". Северное сияние - достаточно частое явление для... жителей северных широт, но чтобы... северном склоне неба - действительно редкая удача. К сожалению, сияние,...
О чем рассказывают предания северных народов?
... Чукотку, Аляску, Финляндию, Северную Америку? Найдем ли мы легендарные... белых людей на Северной Америки – вся Северная Америка – это... цвет очагов омоков, это северное сияние. То есть, до сих... А юкагирским огнем называют северное сияние эвены более поздние. И...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>