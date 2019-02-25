Северное сияние в объективе

Северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.

Подборка северных сияний по всему миру.

Северное сияние в Лапландии. (Фото Rene Jakobson):

На краю вселенной. (Фото David Taylor):

Северное сияние и чум в Швеции:

Северное сияние в Норвегии. (Фото Stian Klo):

Северное сияние в Норвегии. (Фото Stian Klo):

Огонь в небе. (Фото Ronel Reyes):

Национальный парк Жак-Картье, Квебек, Канада. (Фото Frederick Beaupre):

Северное сияние и звездные треки в Норвегии.

Исландия. (Фото Adam Rifkin):

Северное сияние в Лапландии. (Фото Jorma Luhta):

Северное сияние в Норвегии. (Фото Dave Morrow)

Город Олесунн, Норвегия. (Фото Stian Rekdal):

Танцы в ночном небе. (Фото Emyrum):

Редкий кадр: лиса и северное сияние. Как говорит фотограф, лиса бегала и искала грызунов, но вдруг остановилась и некоторое время просто сидела и наблюдала световое шоу. (Фото Wendy Johnson):

Видео с северным сиянием:

Северное сияние над горами и озером. (Фото Mads Pihl):

Исландия. (Фото Shutter Runner):

Вид из пещеры. (Фото Stian Klo):

Норвегия. (Фото Trond Kristiansen):

Норвегия. (Фото Trond Kristiansen):

Самолет и северное сияние на вулканическом пляже в Исландии. (Фото Jason Hullinger):

Источник: http://nashaplaneta.su/news/severnoe_sijanie_v_obektive/2019-02-25-65036