Президент Казахстана приказал убрать русский язык с монет и банкнот.

Действующие купюры с надписями на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился убрать русскоязычные надписи с монет и банкнот. Глава государства издал указ, в котором говорится, что на деньгах должен применяться только государственный язык.

Единственное исключение сделано для инвестиционных и коллекционных монет.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - сказано в указе "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге".

Ранее русский язык было разрешено использовать наравне с казахским. В соответствии с конституцией Казахстана, он имеет статус "официального", но не государственного языка. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000804