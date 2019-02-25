Президент Казахстана приказал убрать русский язык с монет и банкнот.
Действующие купюры с надписями на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился убрать русскоязычные надписи с монет и банкнот. Глава государства издал указ, в котором говорится, что на деньгах должен применяться только государственный язык.
Единственное исключение сделано для инвестиционных и коллекционных монет.
"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - сказано в указе "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге".
Ранее русский язык было разрешено использовать наравне с казахским. В соответствии с конституцией Казахстана, он имеет статус "официального", но не государственного языка. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Вот и дружи после этого с таким елбасы…