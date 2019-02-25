Нет пчел – нет опыления – нет еды – нет человека

Как изменится мир, если исчезнут пчелы

Журнал Nature сообщил: за прошлую зиму Европа потеряла 1/3 от популяции медоносных пчел. Угроза их полного исчезновения становится реальной. Каким станет наш мир без главного опылителя? Эйнштейн говорил, что вслед за пчелой погибнет человек.

Пугающие цифры

Человек может прожить без кислорода три минуты, без воды три дня, а без пчел четыре года. По крайней мере, так считал Эйнштейн. Цитата ученого появилась в 1941 году в журнале "Canadian Bee Journal". Из нее следует, что гибель пчел для человечества будет ничем не лучше глобальной катастрофы – извержения вулкана, падения метеорита или взрыва большого адронного коллайдера . Результат все равно один.

Тем временем массовая гибель пчел продолжается. Научный журнал Nature сообщил, что в южных странах за прошлую зиму популяция снизилась на 5%, в центральной Европе на 10-15%, а на Севере и вовсе на 20%. В России тоже не все гладко. Количество ульев особенно сильно сокращается в Челябинской и Ульяновской областях. В целом по стране пчелиная смертность составляет 20%. Специалисты говорят, что нынешнего количества пчел уже не хватает для опыления всех растений. Еще в прошлом году ООН заявила, что смертность пчел становится глобальной проблемой.

В чем проблема?

История с гибелью медоносных насекомых не нова: процесс был запущен в середине XX века, но пика достиг в последние двадцать лет. Единой причины нет, но главный виновник найден – это человек. Сельское хозяйство почти повсеместно перешло на химию – азотные удобрения, пестициды. Последние не убивают насекомых, но, по словам ученых, понижают их иммунитет, а вирусы не дремлют. Профессор Питер Нойман рассказывает о чуме пчел – варроатозе, заболевании, который переносит микроскопический клещ: «он опасен тем, что высасывает из пчелы все жизненные соки. Это самая распространенная пчелиная болезнь, избавиться от этих клещей трудно, а лечение и выхаживание ослабленных насекомых занимает массу времени и редко приводит к желаемым результатам». Да и не полагается рабочей пчеле болеть. Пасечники не особо заботятся о здоровье членов улей и продолжают свой бизнес в обычном ритме: перевозят колонии пчел на огромные расстояния. В США ульи транспортируют из Флориды в Калифорнию для опыления сельскохозяйственных культур. Столь длительные поездки подвергают семейства пчел колоссальному стрессу. А это приводит к «синдрому разрушения колоний».

Он был описан американскими пчеловодами в 2006 году. В ходе «болезни» насекомые покидают свои колонии, чтобы никогда туда больше не вернуться. Поодиночке пчелы не живут и вскоре погибают вдали от ульев. Причина странного поведения – химикаты и радиосигналы сотовой связи, которые, по мнению ученых университета Кобленц-Ландау, сводят крылатых тружеников с ума.

Что, если…?

Все же, что случится, если пчелы вымрут, или их популяция сократится до критического уровня? Неужели предсказание Эйнштейна – «нет пчел – нет опыления – нет еды – нет человека» – исполнится?

Надо сказать, что в мире есть и другие естественные опылители – мухи, бабочки, птицы, летучие мыши, ветер. Кроме того, не все растения опыляются пчелами. В былые времена без них прекрасно обходилась флора Северной Америки и Ирландии. Туда пчел завезли именно люди.

Но с момента великих географических открытий в мире произошли немалые изменения. Выросло население, выросла и потребность в продуктах. Сегодня потеря пчел, которым мы обязаны 1/3 всего урожая, не может пройти без последствий. Человечество лишится не только меда.

Издания Times и Business Insider приводят следующую цепочку, ссылаясь на мнение экспертов: чем больше смертность среди насекомых, тем быстрее пчеловодство станет невыгодным. Люди начнут отказываться от своего ремесла, и пугающая статистика лишь ухудшится. Так как от пчел зависит большая часть урожая, человечеству придется «затянуть пояса» – прилавки с едой опустеют, цены на оставшиеся продукты подскочат до небес. В гости пожалует его величество голод. И не стоит уповать на другие составляющие нашего дневного рациона. Так как исчезнет часть растений, скот тоже лишиться еды, а значит, прощай молоко, сыр, йогурт и, в конечном итоге, говядина. В общем, как ни крути, мир без пчел не сможет позволить себе нынешнюю популяцию людей.

На фоне предыдущего мысль о том, что у человека появятся проблемы с одеждой, просто меркнет. Среди прочего пчелы опыляют хлопок. В общем, с бирками «100%, 50%, 5% хлопка» придется попрощаться и перейти на полиэстер или шкуры.

Диета будущего

Все же у человека останется надежда. Его не покинет свинья, которая не зависит от крылатых тружеников. Немного сократятся, но не исчезнут запасы некоторых основных продуктов питания – зерновых культур, риса, которые опыляются ветром.

Человек найдет другое спасение там, где когда-то зародилась жизнь – в океане. На популяцию рыб само исчезновение пчел не повлияет, но если люди возьмутся за дело с присущей им ненасытностью, морские обитатели вскоре повторят судьбу насекомых.

Альтернативы

Одновременно с поиском решения, как остановить рост смертности пчел, ученые подыскивают им замену. Первый кандидат – шмель. Он тоже собирает мед, только не такой вкусный как у пчел. Шмелиный мед напоминает сахарный сироп, а еще его мало. Для сравнения – после медосбора из двух пчелиных семей откачали 34 кг меда, а шмелиный выбирали с помощью глазной пипетки (48 г ).

Но как опылитель шмель давно себя показал. Например, в некоторых районах Сибири сельское хозяйство давно перешло на них. Агроном Людмила Чупина утверждает, что «шмели трудолюбивее своих сородичей и их дешевле содержать». Одна проблема, они тоже вымирают.

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8377467.html