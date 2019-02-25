Коротко по Венесуэле. 25.02.2019

Коротко по Венесуэле.1. После провала провокации на границе Колумбии и Венесуэлы, США все чащи стали озвучивать угрозу военного сценария, так как текущие темпы "прихода демократии" оказались явно неудовлетворительными и авантюра начинает затягиваться. Венцом этой кампании ненависти стали призывы Гуайдо к осуществлению иностранной интервенции против собственной страны (такова жалкая роль марионеток) и угрозы Марко Рубио в адрес венесуэльского руководства, что Мадуро закончит как Каддафи. Последнее вызвало весьма оживленное бурление, так как фактически дезавуировало "гуманитарное прикрытие", ибо произошедшее в Ливии официально было признано "ошибкой", а ее нынешнее состояние является прямым следствием действий США. Дошло до того, что даже некоторые сторонники интервенции начали писать, что Рубио "чертов дегенерат", который дал властям Венесуэлы отличный козырь, так как они теперь будут показывать угрозу Рубио про Каддафи и Ливию и резонно спрашивать "Вы этого хотите у нас в стране?" и им даже не придется что-то придумывать. Впрочем и без этого, заявляния США о "гуманитарной помощи" для Венесуэлы могли обмануть лишь совсем недалеких.2. Некоторые страны явно не хотят идти дальше признания Гуайдо и выступили против планов интервенции в Венесуэлу. Испания и Перу выступили резко против военного вторжения. Но тут это мало на что влияет – США могут это сделать как с территории Колумбии, так и высадившись с моря в портовых городах после авиаударов. При этом, если решение о вторжении будет принято, какую-нибудь коалицию они попытаются сколотить.Вторжение становится тем более вероятным, потому что попытки узурпировать реальную власть в Венесуэле провалились. Мадуро и чависты несмотря на давление сохраняют все ключевые рычаги власти, в то время как уже несколько попыток это изменить потерпели неудачу. Кол-во предателей оказалось пока что явно недостаточным, а решимость венесуэльской армии защищать суверенитет страны была недооценена. Да и с концепций "весь мир с нами" также не сложилось.3. Руководство Венесуэлы заявляет, что в целом довольно действиями военных на границе, которые смогли пресечь американскую провокацию и предотвратить попытку ультраправого переворота в интересах американского империализма. При этом заявляется, что это лишь часть инструментария, который может быть применен для защиты суверенитета Венесуэлы. Можно это считать прозрачным намеком на то, что при необходимости будут валить "гуманитарных демократов" боевыми, если того потребует обстановка. Возросшую уверенность чавистов характеризует ироничный твит Кабельо, который посмеялся над уныло сидящими в одной комнате Гуайдо и президентами Чили и Колумбии в духе "Вот так выглядят лузеры". На что собственно и последовала угроза Рубио с упоминанием судьбы Каддафи.В общем, стороны сейчас готовятся к следующему раунду борьбы, так как США уже не могут отступить, а чавистам отступать некуда.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4802419.html