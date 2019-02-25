Герман Стерлигов: Самое страшное сейчас – попасть в машину “скорой помощи”
18:58. 25 февраля 2019 Просмотров - 301 Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Герман Стерлигов: Самое страшное сейчас - попасть в машину "скорой помощи"
Фрагмент программы "Картина недели" с владельцем крестьянского хозяйства Германом Стерлиговым на Радио "Комсомольская правда"
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Он также давал инфу, что и в больницах началось тоже самое. После принятия закона.
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