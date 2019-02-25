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Герман Стерлигов: Самое страшное сейчас – попасть в машину “скорой помощи”

18:58. 25 февраля 2019 Просмотров - 301 Один комментарий Опубликовал:

Герман Стерлигов: Самое страшное сейчас - попасть в машину "скорой помощи"

Фрагмент программы "Картина недели" с владельцем крестьянского хозяйства Германом Стерлиговым на Радио "Комсомольская правда"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CQl_F5HMQRk

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