Фотограф Стив Мак-Карри (Steve McCurry): «Лицо человека может рассказать очень многое» 368 фото

Этот фотограф известен всему миру, а наибольшую славу ему принесла фотография, которая стала самой узнаваемой в истории журнала National Geographic. Это снимок под названием «афганская девочка». Позже он вспоминал, что заметил Ее сразу, но, почувствовав ее смущение и растерянность, подошел к ней в последнюю очередь. Девочка разрешила себя сфотографировать, чем он не преминул воспользоваться.

Ему и в голову не пришло записать или даже спросить ее имя, она была для него одной из тысяч детей войны: «Я не думал, что эта фотография будет чем-то отличаться от многих других снимков, которые я в тот день сделал», – признавался фотограф. Она выглядит взрослой (дети здесь взрослеют рано), хотя ей нет и четырнадцати. Неудивительно: под бомбежкой погибли ее родители, и был разрушен дом. Две недели она без еды и теплой одежды переходила заснеженный перевал. Однако от пережитых горестей она как будто стала только красивее и сильнее. Ее дикие, пронзительные глаза цвета морской волны направлены прямо в объектив, они завораживают и приковывают к себе внимание. Во взгляде собрались воедино боль, решительность и достоинство.

Шарбат Гула. Знаменитая "афганская девочка": Слава принесла мне больше горя, чем радости. – рассказывает Шарбат Гула спустя 30 лет. В октябре прошлого года Шарбат Гула была арестована в Пакистане по обвинению в незаконном проживании и использовании фальшивых документов. Ее держали под стражей 15 дней, в течение которых она со страхом ждала суда и приговора, по которому ей грозило до 14 лет тюрьмы.

Освобождению Шарбат в немалой степени способствовало заявление фотографа Стива МакКарри, который с большим трудом нашел ее в 2002 году – спустя 17 лет после того, как портрет с обложки обессмертил и своего автора, и героиню.

Сама Шарбат не имела ни малейшего представления о том, что ее лицом восхищается весь мир: «Мой брат показал мне ту фотографию, и я сказала: «Да, это я». Я была очень удивлена, – с детства не любила фотографироваться». Шарбат так ни разу не попросила денег в качестве гонорара за свою фотографию… «Она и так страдала всю свою жизнь, а этот арест является вопиющим нарушением ее прав человека», – написал 66-летний МакКарри в своем Instagram. «Нам было хорошо там, у нас были прекрасные соседи, мы жили среди своих же пуштунов», – вспоминает Шарбат Гула в своем первом интервью, передает BBC Türkçe.

Когда ее арестовывали, она сказала полиции, что была вынуждена пользоваться фальшивым удостоверением личности – «только для того чтобы иметь возможность воспитывать своих детей и продать дом». Все 15 дней заключения она провела в тюремной больнице, где лечилась от гепатита: «Это было самое сложное и худшее событие в моей жизни». Она говорит, что, несмотря на все что случилось, в конечном итоге пакистанские власти предложили им остаться в стране: «Но я сказала, что вернусь на родину. 35 лет вы позволяли мне оставаться здесь, а в конце получилось так, как получилось. Этого достаточно» «Я хотела бы только иногда возвращаться в Пешавар для того, чтобы помолиться на могиле мужа и дочери. Они похоронены во дворе дома, где мы жили». Ее муж, Рахмат Гуль, умер около пяти лет назад от гепатита, эта же страшная болезнь забрала у нее старшую дочь, которая, умирая, оставила бабушке двухмесячную внучку. Новая жизнь Сейчас Шарбат 44 года.

После 35-ти лет вынужденной жизни на чужбине, она вернулась на родину, в Афганистан. Здесь ее встретили как героиню – глава Афганистана Мохаммад Ашраф Гани встретился с ней в президентском дворце и вручил ключи от новой квартиры. Позже с Шарбат встретился бывший президент страны Хамид Карзай: «Они очень уважительно, тепло приветствовали меня. Я благодарна им».

Оригиналы и другие фотографии на сайте Стива Мак-Карри (Steve McCurry) – https://stevemccurry.com

Среди работ Стива Маккарри немало культовых изображений в области фотожурналистики и документальной фотографии.

• Прежде всего, работы Маккарри сократили разрыв, существующий между художественной и реалистичной фотографией. Они сочетают и то, и другое.

• Его фотографии не нуждаются в объяснении. Хорошим снимкам не нужно описание. Работы фотографа полностью соответствуют этой фразе, они понятны людям всех возрастов и сословий.

• Его цветные снимки несут дополнительную смысловую нагрузку. В фотографиях Маккарри цвета играют важную роль в определении настроения кадра. Цветность и яркость имеют дополнительное значение и становятся частью фотографии.

"Самое главное – быть предельно внимательным к человеку, серьезным и последовательным в своих намерениях, именно тогда снимок будет наиболее искренним. Я очень люблю наблюдать за людьми. Мне кажется, что лицо человека иногда может рассказать очень многое. Каждая из моих фотографий – это не просто эпизод из жизни, это ее квинтэссенция, вся ее история"

Стив много путешествует. В 2013 году он посетил Карелию и подарил миру уникальную подборку фотографий. Фотоснимки отражают уходящую эпоху. В свой фотоальбом он включил всего две фотографии отражающие переход деревенского уклада жизни в современность – снимок из районого фельдшерского пункта и девочки с перебинтованными руками, сидящей в современном интерьере у телевизора.