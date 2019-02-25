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70% японцев проголосовали против военной базы США

13:02. 25 февраля 2019 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:
70% японцев проголосовали против военной базы США | Русская весна

По итогам референдума на японском острове Окинава, прошедшем в воскресенье, 24 февраля, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения военной базы США.

По официальным данным, 72% участников плебисцита выступили против размещения базы Футенма на юге острова и лишь 19% — за. Явка на голосовании составила 52%.

Однако результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство ранее уже высказалось в пользу размещения базы. При этом губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума «чрезвычайно значимым». 

Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе. С 1996 года обсуждается перенос базы в более отдаленный район.

При этом большая часть местных жителей выступает за полный вывод американских военных с острова.

Население Окинавы заявляет, что несет «непропорционально большое бремя», так как именно на этом острове расквартировано более чем половина 47-тысячного американского контингента в Японии.

Как следует из опроса газеты «Асахи симбун», проведенного на минувшей неделе, 59% из более чем миллиона имеющих право голоса островитян выступают против возведения новой базы в нетронутых природных зонах. 16% выступили за подобное строительство.

Помимо этого, 80% выступили в пользу требования, чтобы правительство под руководством Синдзо Абэ учло результаты опроса, однако это экспертами считается маловероятным.

Некоторые строительные работы на Окинаве уже начались.

Напомним, 11 июня 2018 на авиабазе в Окинаве разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.

После ряда подобных инцидентов власти Окинавы прошлым летом потребовали прекратить полеты военной авиации над островом.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1551087860

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 11540 9870
    Ирбис 25 февраля 2019 в 14:21 Ссылка
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    Пиндоского шерифа не волнует мнение и проблемы аборигенов.

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