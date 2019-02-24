«Все болезни — от нервов»: правда и мифы о психосоматике

Правда ли, что болезни объясняются психологическими причинами, какие разумные основания есть у этой идеи, и что делает её такой соблазнительной.

В 1923 году писательница Кэтрин Мэнсфилд, страдая от запущенного лёгочного туберкулёза, отметила в своём дневнике: «Скверный день. <…> ужасная боль и так далее. Ничего не могла делать. Слабость была не только физической. Чтобы выздороветь, я должна исцелить своё “я”. В этом корень того, что я не выздоравливаю. Мой разум мне не подчиняется». Тремя годами ранее Франц Кафка, страдая от того же заболевания, писал Милене Есенской: «Болен мой разум, а болезнь лёгких лишь выражение моего душевного недуга».

Если все болезни происходят от нервов, то лечить от туберкулёза нужно не лёгкие, а больную волю. Примерно так рассуждали тысячи вполне благоразумных людей на протяжении десятков лет — до тех пор, пока врачи не обнаружили причины туберкулёза и не научились эффективно его лечить с помощью стрептомицина и других противомикробных препаратов. Теперь сложно найти человека, который бы всерьёз верил в то, что туберкулёз происходит от внутренних конфликтов или чрезмерных страстей.

Убеждения меняются, но многое остаётся неизменным. Например, вера в то, что корни заболеваний нужно искать в психике человека.

Психосоматика — слово, которым принято обозначать единство телесных и психических функций у млекопитающих вида Homo sapiens. Психологические факторы влияют на возникновение заболеваний, а заболевания оказывают обратное влияние на психику человека: с этими простыми утверждениями не станут спорить даже самые консервативные представители официальной медицины.

Но человек, который убеждён, что «все болезни — от нервов», порой идёт гораздо дальше. Язву желудка и двенадцатиперстной кишки он свяжет с нелюбовью к себе, артрит — с нерешительностью и отказом действовать. Приверженцы альтернативной медицины любое, даже самое тяжёлое заболевание могут объяснить психологическими причинами. Как в таком случае отделить правду от вымысла, а реальные медицинские факты — от пустых заявлений?

«Каждый сам создаёт свою болезнь»

< ![CDATA[ ]]> Луиза Хей< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> Лиз Бурбо< ![CDATA[]]> — одни из самых известных апологетов идеи, что наши мысли и убеждения — главный источник наших психоэмоциональных и физических недугов (в России их дело продолжает, к примеру, < ![CDATA[ ]]> Валерий Синельников< ![CDATA[]]>). Они даже разработали таблицы, в которых конкретные болезни соотносится с определёнными психологическими состояниями. Болезнь Паркинсона, по мнению Хей, возникает от страха и стремления к контролю. Аденоиды у детей появляются, когда они чувствуют, что родители их не любят. «Злоба, недовольство и обида, накопленные в течение долгого времени, буквально начинает поедать тело и становится болезнью, называемой РАК» — пишет она в своей самой известной книге «Исцели свою жизнь».

И у этой веры есть вполне серьёзные (и печальные) последствия. Человек, который убеждён, что его сердечные недомогания вызываются отказом от радости, скорее будет повторять про себя «я с удовольствием пропускаю поток радости через своё сознание, тело, жизнь» (как советует Хей), вместо того, чтобы своевременно обратиться к кардиологу. Альтернативная медицина вовсе не случайно подвергается наибольшим нападкам со стороны многих учёных и профессиональных скептиков. Даже если лечение, которое предлагают альтернативные «целители», само по себе безвредно, оно может стоит вам жизни из-за игнорирования реальных медицинских проблем.

Приведём всего один пример. Многие знают, что Стив Джобс девять месяцев после постановки диагноза отказывался от операции по удалению рака поджелудочной железы. Вместо этого он сел на диету, пробовал пищевые добавки, акупунктуру и другие альтернативные методы лечения. Когда он всё-таки лёг на операционный стол, было уже поздно: метастазы распространились по телу, и врачи не смогли его спасти. Артур Левинсон, друг Джобса и коллега по Apple, позднее < ![CDATA[ ]]> рассуждал< ![CDATA[]]>: «Мне кажется, Стив так страстно желает, чтобы мир был устроен определённым образом, что заставляет его быть таким. Иногда это не срабатывает. Реальность жестока». Рак не подчиняется нашим убеждениям, какими бы позитивными и благозвучными они не были. Любая болезнь своенравна. На неё не подействовать лишь убеждением.

Когда Сьюзен Сонтаг обнаружила, что болеет раком, она решила написать < ![CDATA[ ]]> эссе< ![CDATA[]]>, которое избавило бы эту болезнь от моральной и психологической окраски. В 1970-е годы многие считали, что рак вызывают определённые психологические характеристики пациентов: подавление эмоций, неудовлетворённость близкими отношениями, боль от недавней разлуки. Она сравнила эту болезнь с туберкулёзом, который тоже совсем недавно связывался с конкретными психологическими комплексами и «страстями». Ещё раньше такими характеристиками наделяли чуму. В XVI-XVII веке, в страдающем от эпидемии Лондоне бытовало поверье, что «счастливый человек неуязвим для заразы». Когда были найдены реальные методы лечения, эти фантазии быстро отошли в прошлое. То же самое случилось с туберкулёзом, а со временем, возможно, произойдёт и с раком.

Но как бы далеко ни зашёл прогресс в медицине, массовое убеждение в психологической природе заболеваний никуда не уходит.

С одной стороны, под этим убеждением кроются реальные основания. Влияние хронического стресса на возникновение многих заболеваний доказано многократными исследованиями. Стресс ослабляет реакции иммунной системы и делает организм более уязвимым для самых разных болезней. В этом случае врачи прибегают к < ![CDATA[ ]]> «теории слабого места»< ![CDATA[]]>, согласно которой на фоне стресса в первую очередь отказывают те органы и системы, которые у конкретного пациента ослаблены генетически. Но, как замечает Сонтаг, «гипотеза об иммунологическом отклике на эмоциональные потрясения вряд ли тождественна — или поддерживает — мысль о том, что эмоции вызывают болезни, а тем более положение о том, что определённые эмоции становятся причиной определённых болезней».

Не существует прямой связи между болезнями и психическими состояниями.

Вера в то, что источником заболеваний являются определённые состояния психики, уходит глубоко в прошлое. Ещё во времена Платона и Сократа греческий врач Гиппократ утверждал, что состояние организма тесно связано с темпераментом человека. Гневливость вызывает астму, вялость — расстройства желудочно-кишечного тракта, меланхолия — болезни сердца и мозга. Но Гиппократ всё-таки не преувеличивал важность психологии: основным источником болезней он считал дисбаланс жидкостей (гуморов) внутри организма. Гуморальная теория веками определяла облик западной медицины, пока не были найдены более эффективные теории и соответствующие методы лечения. Во времена Гиппократа многое было простительно. Но сегодня утверждение о том, что рак вызывают невысказанные обиды, можно объяснить только цинизмом или глупостью.

Какие болезни можно объяснить психологией

Само слово «психосоматика» появилось только в XIX веке, а классическая теория психосоматических заболеваний возникла уже к середине XX столетия. Один из основоположников этого подхода, психоаналитик Франц Александер,в 1950 году привёл перечень из семи основных психосоматических болезней, который в целом остаётся верным до сих пор. Это так называемая «чикагская семёрка»:

эссенциальная гипертензия;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

ревматоидный артрит;

гипертиреоз (тиреотоксикоз);

бронхиальная астма;

язвенный колит;

нейродермит.

Современная медицина не отрицает, что эти заболевания часто возникают на фоне стресса и негативных психологических переживаний. Но нельзя считать психологию их единственной причиной. Так, для возникновения язвы желудка не менее важным компонентом в большинстве случаев является бактерия Helicobacter pylori.

Другая разновидность заболеваний, которыми занимается современная психосоматическая медицина — это расстройства, у которых отсутствует физиологический субстрат при несомненном наличии негативных симптомов. Симптомы могут быть самыми разными: боли в разных частях тела; расстройства желудочно-кишечного тракта; кожные высыпания; неконтролируемые судороги и головные боли. Считается, что психосоматическую природу имеет < ![CDATA[ ]]> синдром раздражённого кишечника< ![CDATA[]]> — одно из самых распространённых в мире заболеваний ЖКТ, от которого страдают примерно 15-20% взрослого населения планеты. Но в последние годы учёные < ![CDATA[ ]]> обнаруживают доказательства< ![CDATA[]]> того, что определённые виды СРК являются аутоимунным заболеванием, которое возникает у людей, перенёсших бактериальную кишечную инфекцию.

Синдром хронической усталости, или < ![CDATA[ ]]> миалгический энцефаломиелит< ![CDATA[]]> — болезнь, которая сейчас подвергается сходному пересмотру. Ранее этот синдром, жертвы которого испытывают недостаток энергии даже при минимальных нагрузках и зачастую оказываются изолированы от общества, считался одной из разновидностей истерии. Пациентам рекомендовалось пройти курс психоанализа, чтобы проработать вытесненные эмоциональные травмы, которые якобы выражаются в упадке сил и других физиологических симптомах. Причины этой болезни до сих пор неизвестны (хотя есть < ![CDATA[ ]]> предположения< ![CDATA[]]> о вирусном характере СХУ). Зато очень хорошо известно, что ни психотерапия, ни антидепрессанты, ни «позитивный настрой» не помогают избавиться от болезни.

Состояние сознания и психологические установки обладают большой властью над телесными функциями. Это доказывает действенность < ![CDATA[ ]]> механизма плацебо< ![CDATA[]]> и его оборотной стороны — ноцебо. В 2007 году житель американского города Джексон, участвовавший в < ![CDATA[ ]]> клиническом испытании антидепрессанта< ![CDATA[]]>, поссорился с подругой, проглотил оставшиеся таблетки и был доставлен в больницу с тахикардией и опасно низким давлением. Когда организаторы испытаний сообщили, что пациент был в группе плацебо и принимал пустышки, все симптомы прошли за 15 минут.

Сознание телесно, а тело воспринимается психологически. Стресс — это не просто набор ощущений в нашей голове. Это конкретный физиологический процесс, который влияет на работу внутренних органов. Но, помимо психологических причин, у большинства заболеваний есть множество иных — питание, образ жизни, состояние окружающей среды, генетическая предрасположенность и случайные инфекции. Именно эти причины, как правило, оказываются основными.

Потребность объяснять болезни через негативные эмоции и психологические установки больше говорит не о болезнях, а о самом объясняющем и об уровне знаний его эпохи. Когда люди ничего не знали о бактериях и антибиотиках, у них были все основания считать чуму божьей карой, а туберкулёз — следствием несдержанных страстей. У любой болезни по определению есть психологическое измерение. То, как ведёт себя наше тело, влияет на внутреннее состояние и образ мыслей, а внутреннее состояние влияет на тело.

Что делает этот путь объяснения таким соблазнительным? Во-первых, его относительная простота. «Язва у тебя потому, что ты кого-то не перевариваешь» — произнесите это, и жизнь станет простой и понятной. Гораздо сложнее говорить о взаимодействии бактерий с внутренней средой организма, рационом питания, образом жизни, стрессом и многими другими физиологическими механизмами. Во-вторых, психологическое объяснение даёт иллюзию контроля над заболеванием. Прими свои эмоции, научись контролировать внутренние конфликты — и болезни тебе не грозят. Нет нужды говорить, что счастье никогда не было достаточной причиной для бессмертия.

В большинстве случаев от психологических объяснений в медицине лучше избавиться и посмотреть для начала на физиологию. Иногда болезнь — это просто болезнь, без всяких скрытых значений и подтекстов.