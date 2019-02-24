Условия для договора с Японией отсутствуют

На сайте МИДа выложили официальный комментарий Лаврова по поводу переговоров с японцами по поводу мирного договора и Курил. Основной посыл – предпосылок для заключения договора с Японией нет.Вопрос: Японская сторона выражала надежду на то, что во время визита Президента России В.В.Путина в Японию в июне этого года обе стороны подпишут рамочное соглашение о мирном договоре. Считаете ли Вы, что этот план может быть реализован? Кроме того, планы Японии по развертыванию системы противоракетной обороны США являются одной из важных проблем для российской стороны. Считаете ли Вы, что дипломатические усилия могут снять эту угрозу?С.В.Лавров: Что касается объявления японской стороны о том, какие у них планы в отношении июньского визита Президента России В.В.Путина в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки» и проведения очередной встречи с Премьер-министром Японии С.Абэ, я оставляю это на их совести. Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме. Мы многократно объясняли это нашим японским коллегам. В последний раз я это делал не так давно в Мюнхене, когда мы встречались с моим коллегой, Министром иностранных дел Японии Т.Коно. Тем более, никто и никогда не видел никаких рамочных проектов. Я не знаю, что наши японские соседи имеют в виду.Второе. Наша позиция очень проста. Для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. Если мы посмотрим на реальную ситуацию, С.Абэ, выступая в Парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни Президент России В.В.Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений. То, что в Сингапуре в ходе встречи «на полях» саммита «Большой двадцатки» В.В.Путин и С.Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе Декларации 1956 года, говорит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа. Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами. Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится.В более широком плане была договоренность прежде всего создавать новое качество отношений. Япония присоединилась, пусть не ко всем, но к целому ряду санкций против Российской Федерации. Едва ли это можно считать дружественной позицией. В ООН Япония голосует солидарно с США по всем резолюциям, направленным против России, выступает против или воздерживается по проектам, которые предлагает Российская Федерация, – в общем, координирует свою позицию в ООН с Вашингтоном. Мы не против того, чтобы Япония сотрудничала с другими странами, но США объявили Россию главным врагом – естественно, вместе с Китаем.Вопрос: Чувствуется ли влияние американцев на Японию?С.В.Лавров: Не знаю, насколько такое влияние существует, но наверняка это обсуждается. Недавно было объявлено, что в конце мая Президент США Д.Трамп собирается посетить Японию. Одной из тем переговоров будут вопросы мирного договора с Российской Федерацией. Если несамостоятельность Японии демонстрируется до такой степени, то мне тут нечего добавить. То, что у японцев есть военный союз с США – это тоже немаловажный фактор. Американцы имеют право размещать свои вооруженные силы где угодно в Японии и уже размещают там свою систему противоракетной обороны, которая создает риски и для России, и для Китайской Народной Республики (мы многократно говорили об этом). Повторю, это происходит в условиях, когда США объявляют нас своим главным противником. Не видеть того, что вместо объявленной цели это не улучшает, а сильно ухудшает качество наших отношений, было бы не очень правильно.Мы готовы продолжать диалог с нашим соседом. Видим много перспективного. У нас очень хорошее культурно-гуманитарное сотрудничество: «Русские сезоны», Фестиваль российской культуры пользуются в Японии большой популярностью. У нас есть неплохие совместные экономические проекты. Но это совсем не одолжение Российской Федерации, это проекты, в которых заинтересован японский бизнес. Он даже был бы чуть больше заинтересован в присутствии в российской экономике, но, как я понимаю, его немного сдерживают по официальной линии. Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались.И последнее. Среди договоренностей о том, как надо улучшать качество отношений, есть пункт о необходимости создавать в общественном мнении позитивный образ друг друга. Как было закреплено в российско-японских соглашениях прошлых лет, решение по мирному договору должно быть таким, чтобы оно поддерживалось народами обеих стран. Когда же в Японии термины «северные территории», «незаконная оккупация» включены не только в школьные учебники, но и во многие правительственные документы, которые лежат в основе деятельности министерств и ведомств, – это как раз работа в противоположном направлении.В последнее время, как вы знаете, японское правительство очень много говорит публично на тему того, что они вот-вот добьются результата. Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации…Как сказал Президент России В.В.Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля с.г., мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4801193.html