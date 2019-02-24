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«Сколково» и «Роснано» оказались «тайным оружием» России

20:14. 24 февраля 2019 Просмотров - 303 Один комментарий Опубликовал:

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В российском общественном мнении годами царит скепсис в отношении структур «Роснано» и «Сколково». Однако за рубежом к их деятельности отнеслись со всей серьёзностью и даже назвали тайным оружием России. Об этом и не только – после сводки позитивных новостей.

Ролик на английском языке: https://youtu.be/l0ufe5jqujI

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fCdLZnQCyXg

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Один комментарий»

  • 5451 4925
    Stelm 24 февраля 2019 в 21:16 Ссылка
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    Автор зажигает)).=за рубежом к их деятельности отнеслись со всей серьёзностью и даже назвали тайным оружием России.=
    Так вон оно как,Михалыч).Тайное оружие значит…. Только России ли? Или другого государства? И кто возглавляет “Роснано” на протяжении многих лет? Почему под санкции попали десятки и сотни наших предприятий и физ.лиц,а эту компанию с его управляющим не тронули? “Тайное оружие”говорите…. Ну-ну…
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