«Сколково» и «Роснано» оказались «тайным оружием» России
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В российском общественном мнении годами царит скепсис в отношении структур «Роснано» и «Сколково». Однако за рубежом к их деятельности отнеслись со всей серьёзностью и даже назвали тайным оружием России. Об этом и не только – после сводки позитивных новостей.
Ролик на английском языке: https://youtu.be/l0ufe5jqujI
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Автор зажигает)).=за рубежом к их деятельности отнеслись со всей серьёзностью и даже назвали тайным оружием России.=
Так вон оно как,Михалыч).Тайное оружие значит…. Только России ли? Или другого государства? И кто возглавляет “Роснано” на протяжении многих лет? Почему под санкции попали десятки и сотни наших предприятий и физ.лиц,а эту компанию с его управляющим не тронули? “Тайное оружие”говорите…. Ну-ну…
И экономическая составляющая.В Турцию вертолеты КА 32,в Саудовскую Аравию автоматы АК 103.Миллиарды рублей прибыли. А сколько эта компания за время своего существования прожрала? Триллионы рублей? Об этом авторы этого хвалебного ролика скромно молчат…