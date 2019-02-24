Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 февраля 2019

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую новую операцию по зачистке от остатков террористов ИГИЛ и других боевиков пустыни в провинции на востоке Сирийской Арабской Республики.

После завершения уничтожения ИГИЛ* по обеим сторонам Евфрата на территории САР, правительственные войска смогли выделить резерв из сил ополчения для проведения завершающей зачистки территории пустынь в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Связано это было с несколькими случаями нападения неизвестных на посты САА, расположенные на дорогах в этих районах, на местных жителей отдаленных деревень и на авто. Инциденты были считанными, но и этого было достаточно для проведения операции.

Сейчас уже есть время и ресурс, прежде всего людской, чтобы с максимальной тщательностью проверить каждое строение, каждую пещеру, каждый квадрат в пустыне. Продлится эта зачистка 3–4 дня.

После неё часть задействованных войск отправится в район провинции Хама и Идлиб, где последнее время активизировались боевики «Ан-Нусры»*, часть вернётся и закрепится вдоль Евфрата.