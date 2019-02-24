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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 февраля 2019

10:40. 24 февраля 2019 Просмотров - 285 Нет комментариев Опубликовал:

Продюсер Би-би-си в Сирии рассказал о съемках фейка о «химатаке» в Думе

Работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

Сотрудник Би-би-си Риам Далати заявил в своем Twitter, что в госпитале не умер ни один человек.

«Атака была, но зарин не использовался. Нам придется подождать, пока ОЗХО докажет, использовался ли хлор или что-то другое. Но все остальное вокруг атаки было сфабриковано ради максимального эффекта», – написал он.

Далати заявил, что после почти шести месяцев расследований он может с уверенностью «доказать, что сцена в больнице в Думе была сфабрикована».

«В больнице смертельных случаев не было», – подчеркнул он.

По его данным, Россия и как минимум одна страна НАТО знали о том, что на самом деле произошло в больнице. Однако никто не знал, что на самом деле произошло в жилых домах, кроме активистов, которые осуществляли постановку.

«Вот почему Россия сосредоточилась исключительно на дискредитации больничной сцены», – заявил Далати.

Он отметил, что Думой в то время управляла группировка «Джейш аль-Ислам», боевики которой «запугали активистов, врачей и гуманитарных работников».


Съемками в госпитале, по его данным, занимались несколько человек, в том числе доктор Абу Бакр Ханан, связанный с группировкой «Джейш аль-Ислам».

«Заявлялось, что в госпитале не хватает врачей, однако, получается, один «доктор» занимался съемками, не участвуя в оказании помощи», – рассказал Далати.


In fact, one of the 3 or 4 people filming the scene was Dr Abu Bakr Hanan, a "brute & shifty" doctor affiliated with Jaysh Al-Islam. The narrative was that "there weren't enough drs" but here is one filming & not taking part of the rescue efforts.
Will keep the rest for later.
— Riam Dalati (@Dalatrm)
13 февраля 2019 г.

В апреле 2018 года представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой». В Генштабе Минобороны сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Кроме того, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок» о якобы произошедшей в Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.
Сергей Гурьянов
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Сирия: зачистка пустыни началась — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

Сирия: зачистка пустыни началась — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую новую операцию по зачистке от остатков террористов ИГИЛ и других боевиков пустыни в провинции на востоке Сирийской Арабской Республики.

После завершения уничтожения ИГИЛ* по обеим сторонам Евфрата на территории САР, правительственные войска смогли выделить резерв из сил ополчения для проведения завершающей зачистки территории пустынь в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. 

Связано это было с несколькими случаями нападения неизвестных на посты САА, расположенные на дорогах в этих районах, на местных жителей отдаленных деревень и на авто. Инциденты были считанными, но и этого было достаточно для проведения операции.

Сейчас уже есть время и ресурс, прежде всего людской, чтобы с максимальной тщательностью проверить каждое строение, каждую пещеру, каждый квадрат в пустыне. Продлится эта зачистка 3–4 дня.

После неё часть задействованных войск отправится в район провинции Хама и Идлиб, где последнее время активизировались боевики «Ан-Нусры»*, часть вернётся и закрепится вдоль Евфрата.

Сегодняшняя операция больше походит на полицейскую, чем на войсковую. И это характерное и приятное отличие от предыдущих зачисток. Если раньше САА и ополчению в ходе зачистки противостояли хорошо укомплектованные подразделения ИГИЛ, то сегодня это в большинстве своём одиночки или группы боевиков, не успевшие уйти вовремя из этих районов.

И если прежде боевики выполняли здесь какие-то задачи, то теперь у оставшихся задача одна — просто уцелеть и попытаться выбраться. Хотя на сегодня им уже и выбираться некуда. 

В первые два дня зачистки ни одного боевика выявить и увидеть не удалось. Зато удалось увидеть настоящих бедуинов, живущих в пустыне абсолютно своей жизнью, практически не вникая в проблемы окружающего мира. 

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Сирия: зачистка пустыни началась — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сирия: зачистка пустыни началась — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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В чем заключается главная угроза для безопасности Сирии? Петр Скоробогатый

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Трамп заявил, что может оставить военный контингент в Сирии

Трамп заявил, что может оставить военный контингент в Сирии | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не меняет курс по Сирии, но может оставить там контингент.

По словам Трампа, которого цитирует Рейтер, США могут оставить «небольшие силы» в Сирии «вместе с другими (странами)».

Ранее то же агентство сообщило со ссылкой на администрацию, что США намерены оставить в стране до 400 военнослужащих, причем убеждают европейских союзников разместить там до 1,5 тысячи военных.

Около двухсот военнослужащих США разместятся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии, еще 200 в зоне избежания конфликтов в Ат-Танфе, причем на северо-востоке они будут частью европейской миссии численностью от 800 до 1,5 тысячи человек, уточняет агентство.

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