«С момента моего переезда из Украины в Норвегию прошел год…» — пост, который взорвал Интернет

Существует огромное количество способов улучшить ежедневную жизнь до уровня “ок”.

За год, который прошел с момента моего переезда из Украины в Норвегию, я прочитала примерно двадцать томов комментариев-сетований о том, как плохо жить в Украине, потому что она не такая богатая, как Норвегия.Не стану отрицать, конечно, для жизни уровня “ах” необходимы бюджетные средства, низкий уровень коррупции, честные суды, прозрачное законодательство и медицинская реформа.То, что сдвигается с места медленно, как тектонические плиты, и не всегда зависит от вас напрямую.Но существует огромное количество способов улучшить ежедневную жизнь до уровня “ок”.Во-первых, своими руками, во-вторых,Как я упоминала во вчерашнем посте о норвежских “хрущевках”, не срать по подъездам – этоЕдиножды сделав ремонт в подъезде (делают же его в кои-то веки!), беречь его, не расписывать стены и не ломать перила –Не воровать и не бить лампочки –Хотите красивые дома? Хотите, чтобы даже в скучных спальных районах не так хотелось удавиться? Бесплатно не стеклите балконы (данные архитектурные конструкции вообще не предназначены для остекления, тем более переделывания их под пластиковые будки).уберите с них хлам, выбросите, наконец, это старое ведро с остатками краски на дне и поломанный трехколесный велосипед младшего внука, женившегося на прошлой неделе.Бесплатно повесьте сушиться свои трусы не под потолком на виду у всего района, а на сушилке вровень с ограждением. Поставьте на балкон два стульчика, посадите в цветочный ящик (торчит у вас пустым с момента заселения дома) чернобрывци (бесплатно соберите семена с клумбы под подъездом) – и вуаля! Общими усилиями дом выглядит почти-как-в-Европе.Собака. Собаку держать дорого. Кормить-лечить-поводки-игрушки.Поднимать за ней говно на прогулке – бесплатно. Для этого не нужны специальные брендовые пакетики для говна. Используйте те, которые остались от овощей из супермаркета.И, кстати, держать собаку на поводке – тоже. А вот лечить покусанную чужую собаку или ребенка – дорого. И даже клеить на столбе объявы “пропал любимец семьи, дети плачут, вознаграждение” – и то дороже.Вы завидуете моим фото из чистых норвежских лесов, где гуляют с детьми и ездят на велосипедах?Так убирать за собой мусор после пикника – это не стоит ни гривны.Вы завидуете, что в Норвегии крайне редки ДТП, а дети не гибли в авариях уже несколько лет?Причина не в том, что мы-тут-все-на-Теслах (с).Не превышать скорость – бесплатно.Не оттормаживаться, подрезав кого-то – бесплатно.Пропускать пешеходов на переходах и не ездить по встречке – бесплатно.Пристегиваться! Бесплатно.Даже на ржавой “копейке”.Дорогие пешеходы, не лезть на красный свет, не переходить шестиполоску в темной одежде ночью зимой тоже не стоит ничего.Здоровье?Вы часто говорите мне – вот, в Норвегии живут до 90 лет, потому что там самая богатая страна в мире.О да. Важность своевременной медицинской помощи никто не отменяет.Но дожить бодрячком до 90 лет – это не только когда тебя спасут от инфаркта в 75 в приличной, достойной клинике.Это и стиль жизни. Во многом совершенно доступный любому украинцу.К примеру, не бухать. Бухать – это дорого. А вот НЕ бухать – бесплатно.То же самое с не курить. Глядишь, и будет меньше шансов в будущем сетовать на дороговизну лечения от рака легких и цирроза печени.Профилактика – почти бесплатно. Следить вовремя за своим здоровьем путем походов к врачу, когда еще не болит. Да, ремонтировать зубы дорого. Но чистить их бесплатно.Сдавать раз в год общий анализ крови в районной поликлинике, чтобы вовремя реагировать на изменения – практически бесплатно.Я живу в богатой стране, где меня если что будут хорошо лечить за счет государства. Но я сдаю кровь раз в год, просто чтобы бдить. И мужа приучила. А вы когда в последний раз?Здесь, в Норвегии, старики и старушки ходят пружинистым шагом. Потому что они всю жизнь бесплатно гуляют по пересеченной местности (вместо того чтобы торчать перед телевизором). И бегают, начиная с молодости. Нет, не в дорогих спортзалах на дорогих дорожках. А по уличным дорожкам. Тренируя сердце, мышцы и суставы.Да, не всех болезней можно избежать, просто ведя здоровый образ жизни. И кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Только он помрет в девяносто, а вы, умники – в шестьдесят, если сильно повезет.Вот, к примеру, не толстеть –Те, кто говорят, что питаться правильно очень дорого – лукавят. Отойдите от полок с надписями “эко” и “глютен фри”. Это не более чем маркетинг.Не переедать, следить за калорийностью, уменьшить сладости и следить, чтобы в тарелке было поменьше жирных соленых консервов, а побольше кислой капусты и гречки – ужасно, ужасно скучно. Кто бы спорил. Но мы же не о веселье сейчас, а о деньгах, да?Делать многие прививки бесплатно. Хоронить дорого.Выглядеть как пожилые испанские синьоры? О, это недостижимо, ведь они богаты, а мы зубожилые.Но не просто так я упомнила именно испанских бабушек, а не немецких или норвежских. Испания – бедная страна. Без шика. И, сколько я не присматривалась к их бабушкам в спальных районах Мадрида, я не увидела на них брендовых шмоток.Понимаете, они выглядят как синьоры просто потому что чистые и не носят блузу в фиолетовые стрекозы с юбкой в красно-коричневые квадраты.Что заставляет нашу тетю без определенного возраста, придя на рынок или даже в сэконд, при прочих равных купить не темную юбку и светлую блузку, а леопарда и горошек? Бедность? Ах, ну да. У нее не было денег учиться в академии стиля в Париже. Олигархи виноваты.Те же олигархи виноваты, что ты не стрижешь ногти и не моешься. Мыться мылом утром и вечером – бесплатно. Но, зайдя в киевское метро, понимаешь, что, видимо, это недоступная простым смертным роскошь.Еще очень бесплатно знаете что?Молчать.Не трындеть по телефону, когда ведешь маршрутку, переполненную людьми. Да и сидя на месте пассажира, тоже не трындеть.Не орать “за-адняя площадка, ёпрст, как вы мне дороги, мать вашу!”Не садиться рядом с незнакомым человеком и не обращаться к нему страстно “до чего страну довели!”Не давать советов, пока вас не просят о совете.Не лезть с рассуждениями, придя в дом своих взрослых отдельно живущих детей. Не нравится жена сына? Зятек не дотягивает? Внуку шапочку не надели?Заткнитесь. Сидите молча на диване, пейте чай.Не можете молчать, говно уже выше ватерлинии?Знаете что? Пойдите тогда побегайте.Будете больше двигаться, доживете до девяноста, станет как-в-Норвегии.И в семье тишь да гладь, божья благодать.И цветочек на балконе.Совершенно при этом, заметьте.* * *Можете в комменты бросать еще предложения, как улучшить свою жизнь и жизнь окружающих максимум по цене куска мыла.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8370602.html