Приемлемых условий для мира с Японией нет, — Лавров

Приемлемых условий для решения проблемы мирного договора с Японией нет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс».

По мнению главы внешнеполитического ведомства, «японское правительство очень много говорит публично на тему того, что они вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией по вопросу мирного договора, хотя у Москвы не было договоренностей с Токио по срокам. Кроме того, у Японии нет оснований заявлять, что проблема мирного договора будет решена на ее условиях.

«Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации».

Как отметил Лавров, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Москва будет продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать взаимоприемлемые условия.

В то же время глава МИД указал на то, что размещение американской системы ПРО в Японии сильно ухудшает отношения Москвы и Токио, ведь это создает риски и для России, и для Китая. По словам Лаврова, игнорировать эту проблему нельзя, так как США считают Россию «своим главным противником».

Оснований не давали

В Москве не давали коллегам из Токио оснований заявлять, что проблема мирного договора будет решена на японских условиях, заявил в том же интервью Сергей Лавров.

«Наша позиция очень проста. Для того чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах», — сказал Лавров.

«Если мы посмотрим на реальную ситуацию, (премьер Японии) Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений», — подчеркнул министр.

По его словам, то, что в Сингапуре в ходе встречи на полях саммита G20 Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном — Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа.

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