Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио. Алексей Орлов

Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио



На вопросы отвечал главный редактор НСР – Алексей Орлов



В эфире прозвучали ответы на следующие вопросы:



Не знаю к кому надо обращаться по поводу удаления из алфавита букв (оставить хотят 26). Нельзя этого допустить. Алфавит- это не только буквы, но и сильная энергия звуковая наших предков.

- Если возможно, подскажите координаты Ведущего человека в Липецкой области.

- Посоветуйте мне настоящего плотника, что бы как пращуры делали научил. Готов поехать на обучение.

- Как выбрать имя ребёнку.

- Как вы относитесь к возрождению СССР.

- Нужно ли с Администраторами начинать совместное дело.

- Какая обувь наиболее благоприятна для человека средней полосы.

- Нет единомышленников, что с этим делать.

- Что вы можете сказать о кельтах и друидах.

- Каких учёных планируете пригласить в ближайшее время.

- Как вернуть Радость, желание жить и творить.

- Из каких материалов строить дом.

- О тренажёре “Правило”.

- О Сундакове В.В.

- Об объединении.

- Как быть с песнями, где произошли искажения.

- Как воссоздавать Род в современных условиях города.

- Что вы знаете о традиции милования.

- Про Велесову книгу.

- Не приходят оповещения о прямых эфирах.

- Возможно ли помочь радио из Канады.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dYr-0KxOOBM