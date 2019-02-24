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Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио. Алексей Орлов

10:23. 24 февраля 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио

На вопросы отвечал главный редактор НСР – Алексей Орлов

В эфире прозвучали ответы на следующие вопросы:

Не знаю к кому надо обращаться по поводу удаления из алфавита букв (оставить хотят 26). Нельзя этого допустить. Алфавит- это не только буквы, но и сильная энергия звуковая наших предков.
- Если возможно, подскажите координаты Ведущего человека в Липецкой области.
- Посоветуйте мне настоящего плотника, что бы как пращуры делали научил. Готов поехать на обучение.
- Как выбрать имя ребёнку.
- Как вы относитесь к возрождению СССР.
- Нужно ли с Администраторами начинать совместное дело.
- Какая обувь наиболее благоприятна для человека средней полосы.
- Нет единомышленников, что с этим делать.
- Что вы можете сказать о кельтах и друидах.
- Каких учёных планируете пригласить в ближайшее время.
- Как вернуть Радость, желание жить и творить.
- Из каких материалов строить дом.
- О тренажёре “Правило”.
- О Сундакове В.В.
- Об объединении.
- Как быть с песнями, где произошли искажения.
- Как воссоздавать Род в современных условиях города.
- Что вы знаете о традиции милования.
- Про Велесову книгу.
- Не приходят оповещения о прямых эфирах.
- Возможно ли помочь радио из Канады.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dYr-0KxOOBM

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