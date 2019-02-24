Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2019
- 08:40 Порошенко переплюнул Кличко: «Дать отпор украинскому агрессору».
- 08:00 Это — война. Спецслужбы Украины вошли в фазу открытого противостояния.
- 07:30 «Это шок!» — оккупированный Краматорск превращается в фашистскую Германию (ФОТО).
- 06:30 О бесплатной медицине в ДНР.
- 01:18 Львовcкaя область отшлепала Пopoшeнко.
Порошенко переплюнул Кличко: «Дать отпор украинскому агрессору»
vesti-ukr.com
Украинские политики стали оговариваться с пугающей частотой. Видимо, сказывается напряженный график подготовки к выборам.
Если накануне мэр Киева Виталий Кличко с гордостью рассказывал о росте смертности в больницах украинской столицы, то президент Украины Петр Порошенко пошел еще дальше, призвав дать отпор своей собственной стране, которую он назвал «агрессором».
Порошенко заявил со сцены в городе Жолква, где он выступал перед избирателями, что он, как президент и верховный главнокомандующий, должен сохранить Украину и ее оборону, «чтобы дать отпор украинскому агрессору».
«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал он.
Как свидетельствует запись инцидента, выложенная в сеть, такое намерение Порошенко — дать отпор самому себе — вызвало взрыв смеха у собравшихся.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Это — война. Спецслужбы Украины вошли в фазу открытого противостояния
Не успел Аваков получить в пятницу комплименты от Тимошенко за правильный подход к наблюдению за выборами, как министр МВД разразился сообщением о готовящейся провокации против него лично. Всему этому предшествовал громкий конфликт МВД с СБУ и прокуратурой в Сумах, где подчиненные Авакова решили пресечь деятельность «сетки» Блока Петра Порошенко
Казалось бы, вечер пятницы — время для отдыха. Но не для министра внутренних дел Украины, занятого сложным маневрированием между действующим президентом и теми, кто может 31 марта 2019 года выбить Порошенко с этого поста.
«Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня — как министра внутренних дел — и МВД.
Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине — такое сообщение Аваков опубликовал в 19:23 22 февраля на личной странице в Facebook. — По „сценарию“ на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна „упасть“ внушительная сумма денег в иностранной валюте — якобы за „оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата“. Для полноты „эффекта“ деньги могут быть российского происхождения».
Далее он пояснил, что речь не идет о «российском следе» в той трактовке, в которой его принято воспринимать на Украине в последние годы: «Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране — это принять непросто». Редкий случай, когда это не «рука Кремля»!
Опять же, из дальнейшего чтения сообщения Авакова можно понять, и от кого исходит эта угроза: «На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП — 420, „Батькивщина“ — 337, „Самопомощь“ — 159, „Гражданская позиция“ — 124, Радикальная партия — 117». В лидерах по числу нарушений уверенно идет президентская партия…
К утру пятницы ситуация с нарушениями достигла уже критической фазы. «В Сумах война между Порошенко и Аваковым перешла в открытую фазу», — так озаглавил свой пост в Facebook главный редактор любимого «ястребами» сайта «Цензор. Нет» Юрий Бутусов.
Далее Бутусов пояснил, о чем именно нем речь: «21 февраля в 11.40 на линию „102“ в Сумах позвонила Валентина Ивановна Шкура, 1957 года рождения, и сообщила, что по адресу улица Курская, дом 127 выдают деньги за голосование за одного из кандидатов, за кого именно не сказала, потому что ей самой деньги не выдавались… Через два часа оперативная группа извлекла из подвального помещения на Курской двоих. Мальцева Игоря Викторовича, проживающего в Киеве, и Лиховида Виталия Николаевича, проживающего в Никополе. Поскольку у одного из них был предмет „похожий на пистолет“, их задержали и доставили в отделение полиции. Они отказались давать показания о своей деятельности, сослались на 63 статью Конституции, и пробыв в участке три часа, в пять вечера были освобождены и пошли домой. Предмет, похожий на пистолет, оказался законным травматическим пистолетом. Состава преступления в их действиях не обнаружили. В настоящее время, ночью, в городское управление полиции Сум прибыла оперативная группа областного СБУ и прокуратуры, которая проводит обыска у всех сотрудников полиции, которые были причастны к этому задержанию».
В этой связи нельзя не вспомнить, что Аваков упомянул в своем процитированном выше посте такой момент: «И чем ближе день „Х“ — тем больше таких сообщений и вызовов мы будем получать круглосуточно. И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек! Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах — никогда это не станет для меня нормой».
Уж слишком это напоминает как раз описание событий в Сумах.
И еще одна деталь от Бутусова: «А теперь без протокола. Мальцев и Лиховид — действительно сотрудники одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Они входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов».
Да, таких людей не стоило трогать, за это можно получить и «ответку» от президентских силовиков.
Далее главред «Цензор. Нет» высказал мнение, что «очевидно, что звонок и действия полиции не случайно совпали с сегодняшними 30 обысками в Запорожье, которые провело Государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Это ответные действия».
То есть, действия полиции в Сумах против «сетки» Порошенко это месть за обыски и вскрытие аналогичной (и очень масштабной, судя по заявлениям СБУ она охватывала 680 тыс. чел. во многих регионах страны) «сетки» у «Батькивщины»? Да, про равноудаленность от политики украинских силовиков можно теперь забыть — причем и одних, и других.
О том, что Бутусов прав в своих предположениях, говорит то, что днем 22 февраля (то есть уже после публикации его поста) Юлия Тимошенко на брифинге в Киеве, разоблачая попытки Порошенко по массовому подкупу избирателей, рассыпалась в похвалах Авакову:
«Всегда глава МВД был крышевателем. Сейчас же в силу политических обстоятельств Арсен Аваков будет преданно работать, чтобы подкуп не состоялся. И я поддерживаю его позицию. Я персонально передала ему в руки… заявление — что украинцев пытаются подкупать. Надеюсь, эти дела будут доведены до логического завершения».
Видео с пресс-конференции Тимошенко было опубликовано на ее официальной странице в Facebook, собрав к вечеру 3,4 тыс. лайков, около 1 тыс. репостов и 46 тыс. просмотров. Для 2,1 млн. подписчиков (а таковы цифры этой страницы) это очень и очень мало, но, как я писал недавно на Украине.ру, в основном у Тимошенко подписчики «накручены» политтехнологами для красивых цифр.
Острота заявлений беспрецедентная, с другой стороны, а что делать, если депутатов Верховной Рады (в том числе заместителя предвыборного штаба главы «Батькивщины» Валерия Дубиля) пропрезидентский телеканал «Прямой» 21 февраля прямо обвинил в участии в построении «сетки» вместе с агентами России? Сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований прислало Дубилю повестку с вызовом на допрос, то есть, войны никак не избежать. И за попытку вписаться за одного из кандидатов может получить взятку (реальную или подставную-?) и министр внутренних дел…
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Владислав Мальцев, Украина.ру
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«Это шок!» — оккупированный Краматорск превращается в фашистскую Германию (ФОТО)
В оккупированном Краматорске появились «народные мстители» из некой фашистской организации «Тризуб Донбасса».
«Краматорск. На данный момент столица Донецкой области. Украинской Донецкой области! И там есть люди, которые свято верят в Путина и “русский мир”. Таких людей нужно знать в лицо.
Все желающие могут воочию наблюдать нашу “работу”, хотя нет, работой это не назовешь. Это хобби. Хобби вычислять людей с пророссийскими взглядами», — говорится в сообщении неонацистской группировки.
В Сети тем временем появляются фотографии трафаретных надписей из краматорских подъездов, в которых утверждается, что в той или иной квартире живёт «сепар» — сторонник русского мира.
«Загадка: В какой стране в 1930-х гг. ставили метки на дверях жилья, где проживали неугодные власти люди?»
«Это просто шок!»; «Это борьба власти за 31 марта!»; «Тех, кто писал, нужно заставить привести подъезд в порядок за их счет, чем они отличаются от тех, кто служил Гитлеру и Сталину?» — пишут украинские пользователи соцсетей.
Такие же надписи начали появляться в оккупированных Киевом Славянске, Курахово и других городах захваченной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
Оккупированные территории Донбасса всё больше напоминают фашистскую Германию с её атмосферой ненависти и стремлением к «чистоте расы».
Официальных комментариев по поводу происходящего от представителей украинских правоохранительных органов пока нет.
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О бесплатной медицине в ДНР
К сожалению, дети болеют. И подхватить какую-нибудь заразу ребёнку гораздо легче, чем взрослому. Да и переносится намного сложнее.
Так произошло и с нами. Температура, рвота, боли в животе… Ну и прочий неприятный «пакет» отравления. В первый день —капельницы, анализы («Ай, больно! Убивают!») и все вытекающие затраты. Последующие дни — тоже весьма бьют по карману. При наших зарплатах особенно ощутимо.
На всякий случай, если кто не в курсе: инфекционное отделение — место, где ничего нельзя.
Особенно ребёнку, который методом проб и ошибок учится выживать в этом неуютном мире. Он должен постоянно совершать открытия и щекотать свой пытливый ум. Совсем как я. Да любой мужик, в принципе.
Но в больнице ребёнок должен лежать и уныло пялиться в потолок, т. к. взаимодействовать с игрушками можно после их дезинфекции. Телефоны с мультиками — нельзя. Есть вкусняшки — нельзя. Да, в общем-то, много чего нельзя. Зя только дас ис гуд кушать, много пить водичка, унд либе уколы дер попа (а они болючие).
К счастью, всё это в той реальности, где полностью выполняется медицинский устав. В нашей Вселенной персонал идёт родителям на уступки и немного позволяет вольничать, не в ущерб окружающим и здоровью ребёнка, разумеется.
Да, есть у нас проблемы в отрасли, но забросайте меня синими бахилами, если её состояние хуже, чем до Ющенко, когда, по всеобщему мнению, Украина быстро шла на подъём. К счастью, кроме как с периодом правления Кучмы, сравнивать мне больше не с чем.
Лечился я тогда в Донецкой областной травматологии. Стены ободраны, линолеум в стиле а-ля рваный совок, а питание для собачьего питомника. Всё это под общий стон соседей по палате и гул городских машин, который создаёт некий нуарный фон для быстрого “самоубивства”. Ну, чтобы персонал быстрее от вас избавился, а государство не теряло бюджет.
Туалеты грязные, помыться негде (только дома), отопление ужасное, деревянные рамы на зиму заклеиваются силами больных. Ну и так далее. Хорошо хоть уколы сам себе не делал. Теперь я понимаю старую тягу народа к экстрасенсам и бабкам. Какая, нафиг, разница, кто тебя залечит: бабка или врач?
В те годы врачи очень любили взятки. Вот прям как я люблю шашлык под пиво, только деньги. Сплошное вымогательство на уровне взглядов и невинных высказываний. Сплошные шушуканья за спиной и никакого толку, пока не заплатишь. Никто ничего не делал, пока не помажешь лапу врачу и не накормишь отделение конфетами. И не забудь ещё при выписке откупиться, а то, не приведи Господь, не выпустят.
Сегодня ситуация в корне изменилась. То, что я увидел, кардинально отличалось от сложившегося у меня стереотипа. Никто ничего не требовал и даже не намекал. Люди просто честно выполняли свою работу. Но про это позже.
Туалеты чистые, душ не просто есть, что уже фантастика, и не один на всё отделение (кабин много), горячая вода — пожалуйста. Окна плотно сидят в проёмах, а отопление желательно приубавить. Коридоры окрашены водоэмульсионкой (трещин и выщерблин не заметил), полы: плитка, линолеум, доска, крошка. Холодильников (причём новых) вполне хватает, хотя для той старой медицины — это вообще считалось отельными условиями. Короче говоря, в таких условиях я и на море не всегда бывал.
Уже под конец, когда мой младший начал очухиваться, нас вообще перевели в полубокс. Сказали, что на выходных прибудет много детей, и чтобы мы ничего не подхватили, нас переводят. В полубоксе было две кровати (детская и взрослая), стол, тумбочка и стул. Отдельный санузел, душ и туалет.
Раньше, для того чтобы попасть в отдельную палату, нужно было платить посуточно, как в гостинице. Сейчас же никто ничего не требовал, и при выписке вообще никаких намёков на «благодарность». У меня такое впечатление, что главврач (ранее вершина денежных потоков) вообще не знал, что на выходных кого-то отдельно «поселили».
Возвращаясь назад, обязательно расскажу, как проходило само лечение и что я заметил.
Вот, скажем, ночью стало плохо: дежурный врач сделает укол, капельницу поставит и окажет помощь вне зависимости от материального статуса пациента. Он не спросит, есть ли у вас деньги, а просто выполнит свою работу. Да, потом он подойдёт и скажет, что помощь была оказана из личных резервов, и утром нужно это купить. Денег взамен, как это было раньше, не просят.
«Ну хорошо», — скажете вы. — «А как же те, у кого нет денег? Ведь зарплаты у нас оставляют желать лучшего».
То, что видел лично я, никак не укладывается в прежние украинские реалии. В соседней палате лежала молодая мама с ребёнком лет пяти. По ней действительно было видно, что денег там нет. Очень худая, плохо одетая. Своим видом она вызывала сочувствие. Обнять и плакать, как говорится.
Лечение ничем не уступало нашему, а окружающие мамаши (среди которых на всю больницу затесался я один- отец, это вообще жесть) помогали чем могли. Но не так, чтобы прям ходили и надоедали, нужно чего или нет, а через персонал. Лишние ампулы (если таковые подходят), шприцы, крем от обезвоживания, туалетная бумага, влажные салфетки, фрукты и прочее-прочее. Всё это люди давали без жадности и от чистого сердца. Всё, что требуется для лечения, предоставлялось из бюджета, и врачи долговых расписок не составляли.
В последующие дни я задавался вопросом: а что бы было с ними в период «до»? Раньше ведь как оно было… Нет денег — нет и лечения. Гуляйте вальсом.
Раньше в подобных случаях оставалось ходить к знахаркам и выводить ацетон и прочую тяжёлую заразу народными средствами. Травы, заклинания и тому подобные вуду-обряды. У бабок, разумеется, нет никакой диагностики, а кустарное заключение давалось только по внешним симптомам. Всё это лечилось наугад и не всегда, хотя бы приблизительно, правильно. Вместо специализированных препаратов — травы, вместо капельницы — компот из сухофруктов. Дело вообще может касаться эндокринолога или даже хирурга, а ребёнка отпаивали бы водичкой.
Вот вам, к примеру, ещё случай. На третий день пребывания нас повезли в другую больницу на УЗИ и на всякий случай к хирургу. Ключевое слово здесь — повезли, потому что раньше нас бы отправили самостоятельно. А это деньги на такси, т. к. малой даже не ходил толком. К тому же, по прибытии в другую больницу с направлением, непонятно, сколько бы нас промучали. А так, с машины на каталку, с каталки к врачу и на УЗИ.
Ультразвук был оплачен, но с нами в машине ехала ещё одна мать с ребёнком. Тоже без денег, и тоже всё бесплатно. Рассказала, что муж умер, а детей трое. Один вот приболел, но всё бесплатно.
Печально это всё, конечно, но если смотреть с оглядкой на реальность, то бедных я видел сколько себя помню.
В общем, что при социализме, что при капитализме, да особенно и сейчас, бедные — это постоянная проблема. Сколько я себя помню, бедные были всегда. Вся разница в том, как к ним относятся. Наши врачи и медики (большое им спасибо, и не только за себя) сегодня ближе к нормальным и сочувствующим людям, чем я могу помнить из своего прежнего опыта. Заслуга ли это нашей власти, которая объявила войну коррупции, или время так поменяло нас, но лично для меня результат налицо.
Возможно, это вызвано тотальным бегством квалифицированного персонала пять с половиной лет назад. И я не претендую на истину в последней инстанции, но подозреваю, что после начала Русской весны наши доктора сбегали на Украину не от войны и не ввиду горячей любви к Украине, а за потоком взяток и за старым наплевательством к людям. Наверное, у нас остались преимущественно честные и бескорыстные врачи.
Уж не знаю, какую клятву давали бежавшие, однако бросили они нас. Бросили, поджав хвосты, и не оглянулись. Значит туда им и дорога. Те же, кто остался — наши, и других нам не нужно.
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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»
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Львовcкaя область отшлепала Пopoшeнко
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Автор, когда же ты усвоишь, что в той Германии был нацизм, а не фашизм? Фашизм был в Румынии, в Хорватии, Италии, в Испании, в Аргентине, в Чили, в Перу. Согласно ирландскому толковому словарю 1926 года: «Фашизм – государственная идеология, подразумевающая единство партии, народа, вождя и церкви». Что и было в фашистских странах, то есть их поддерживала церковь. А в Германии церковь была отделена от государства, как в любой социалистической стране.