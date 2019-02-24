Невозможная баржа для доставки Александровской колонны

[Весом 300 тонн. – Прим. ss69100.]





Число пароходов указано, например, в этом коротеньком документальном фильме 1929 года



"Roma Ieri Oggi | L‘obelisco di Mussolini (1929)":





Еще раз. В 1832 году 700 тонный мегалит тянуло всего 2 парохода. А через 100 лет, когда уже кораблестроение стало почти современным нам, прошла эпоха Титаника, колесные движители пароходов сменились на винтовые, а почти втрое меньший груз тянут аж 7 пароходов. ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ!



То есть, если бы эти пароходы 20-века тащили Александровскую колонну то пришлось бы использовать не 7, а 15-20 пароходов. Вот и верь теперь Монферранам.



*** Надо заметить, что и пьедестал под Александровскую колонну тоже тянули двумя колесными пароходами:

Кроме главного мегаблока пьедестала туда загрузили еще 2 кирпича. Общей массой опять как Александровская колонна. И 2 чахлых колесных пароходов опять хватило.



Кстати, не понятно почему везли сразу 3 блока. Ведь это было на пределе возможностей тех времен, а везти не далеко. Безопаснее сплавать 3 раза с меньшим весом, чем так сильно рисковать 1 раз. Число пароходов указано, например, в этом коротеньком документальном фильме 1929 года"Roma Ieri Oggi | L‘obelisco di Mussolini (1929)":Еще раз. В 1832 году 700 тонный мегалит тянуло всего 2 парохода. А через 100 лет, когда уже кораблестроение стало почти современным нам, прошла эпоха Титаника, колесные движители пароходов сменились на винтовые, а почти втрое меньший груз тянут аж 7 пароходов. ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ!То есть, если бы эти пароходы 20-века тащили Александровскую колонну то пришлось бы использовать не 7, а 15-20 пароходов. Вот и верь теперь Монферранам.

Ну вот, а говорят один в поле не воин! А главный начальник-барин, напомню, на тот момент, 20-летний юноша, без всяких работяг один усмирил бурю иглыбу.Волнение такое, что чугунный вал лопается, а он один! Совсем один покорил стихию. И при такой качке что аж валы лопаются, гранитная глыба верхом на деревянной подставке не опрокидывается!И непонятно как с лопнувшим главным валом можно доплыть куда-нибудь с самым большим грузом на борту за всю обозримую историю человечества?Тогда фотографий еще не было и можно было рисовать и писать что угодно. Зато, когда появилось фото, все фантазии Монферрана оказались несостоятельными.В 1927 году Бенито Муссолини заказал себе обелиск. Мегалит опять везли на барже и тянули пароходами. НО! Погрузили как положено максимально низко, а тянули не 2 парохода, а аж 7!Вот полюбуйтесь: