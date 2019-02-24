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Невозможная баржа для доставки Александровской колонны

09:44. 24 февраля 2019 Просмотров - 412 2 коммент. Опубликовал:
Фейковый архитектор Огюст Монферран (от которого не осталось ни могилы ни потомства), нарисовал в своем альбоме баржу на которой в 1832 году, якобы, перевозилась Александровская колонна в Петербург.

Вот страница из его альбома:

Баржа для доставки Александровской колонны – очередное враньё псевдоисториков

Как видите, 700 тонный мегалит везли верхом на деревянном судне. И тащили его 2 английских парохода начала 19 века.

Цитата, например, из википедии:
Преодолев все трудности, колонну погрузили на борт, и монолит отправился в Кронштадт на барже, буксируемой двумя пароходами, чтобы оттуда отправиться к Дворцовой набережнойСанкт-Петербурга.
То есть, это самые самые первые чахлые пароходики с колесами по бокам и с парусами. И положение груза крайне неустойчивое. Такие мегамассы разумно погружать как можно ниже, чтобы судно не перевернулось. Тем более, судно с плоским дном без противовеса под днищем, какой обычно бывает у парусников.

Цитата из книги В.К. Шуйского "Огюст Монферран История жизни и творчества", стр.194-195:
При подходе к острову Варпусари ударились о подводный камень… У самого сильного парохода, именуемого "Николай", переломился большой чугунный вал, на коем основывался весь механизм паровой машины…
Судно качало и било волнами в бок необыкновенным образом так, что подставки, находившиеся внутри судна, и контрафорсы, укрепляющие колонну на палубе, трещали и расходились в своих составах…
Наконец, последовали три столь сильных удара в бок судна, один после другого, что судно во всех своих укреплениях затрещало ужасным образом… Я (подрядчик Василий Яковлев), призвав в помощь Бога, принялся сам забивать в ослабевших местах между контрафорсов и подставок деревянные клинья…
Наконец, волнение стало уменьшаться, и мы, пройдя Толбухин маяк, благополучно пришли на другой день в 6 часов в Кронштадт, откуда, снявшись и дойдя до вех, принуждены были остановиться по причине весьма малой воды, не способной к проходу судна…"
Ну вот, а говорят один в поле не воин! А главный начальник-барин, напомню, на тот момент, 20-летний юноша, без всяких работяг один усмирил бурю и 700-тонную глыбу.

Волнение такое, что чугунный вал лопается, а он один! Совсем один покорил стихию. И при такой качке что аж валы лопаются, гранитная глыба верхом на деревянной подставке не опрокидывается!

И непонятно как с лопнувшим главным валом можно доплыть куда-нибудь с самым большим грузом на борту за всю обозримую историю человечества?

Тогда фотографий еще не было и можно было рисовать и писать что угодно. Зато, когда появилось фото, все фантазии Монферрана оказались несостоятельными.

В 1927 году Бенито Муссолини заказал себе обелиск [Весом 300 тонн. – Прим. ss69100.]. Мегалит опять везли на барже и тянули пароходами. НО! Погрузили как положено максимально низко, а тянули не 2 парохода, а аж 7!

Вот полюбуйтесь:
Баржа для доставки Александровской колонны – очередное враньё псевдоисториков

Число пароходов указано, например, в этом коротеньком документальном фильме 1929 года

"Roma Ieri Oggi | L‘obelisco di Mussolini (1929)":


Еще раз. В 1832 году 700 тонный мегалит тянуло всего 2 парохода. А через 100 лет, когда уже кораблестроение стало почти современным нам, прошла эпоха Титаника, колесные движители пароходов сменились на винтовые, а почти втрое меньший груз тянут аж 7 пароходов. ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ!

То есть, если бы эти пароходы 20-века тащили Александровскую колонну то пришлось бы использовать не 7, а 15-20 пароходов. Вот и верь теперь Монферранам.

*** Надо заметить, что и пьедестал под Александровскую колонну тоже тянули двумя колесными пароходами: Баржа для доставки Александровской колонны – очередное враньё псевдоисториков

Кроме главного мегаблока пьедестала туда загрузили еще 2 кирпича. Общей массой опять как Александровская колонна. И 2 чахлых колесных пароходов опять хватило.

Кстати, не понятно почему везли сразу 3 блока. Ведь это было на пределе возможностей тех времен, а везти не далеко. Безопаснее сплавать 3 раза с меньшим весом, чем так сильно рисковать 1 раз.


Лев Худой


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4340630.html

Метки: здравый смысл, история, технологии, фальсификация

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