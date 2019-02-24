Махмуд, поджигай!
09:51. 24 февраля 2019 Просмотров - 173 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В дополнение к вчерашней провокации на границе с Венесуэлой.
Как выяснилось, машины с "гуманитаркой" сожгли сами "протестующие", когда поняли, что проехать не получится и надо было создавать картинку "жестокого режима Мадуро". Но сделано было так топорно, что поджигатели сами попали на фото. Собственно, это все нужно знать про "гуманитарность" данной акции.
Тут особенно хорошо видно, что машины горят окруженные самими "гуманитарщиками".
Здесь хорошо видно, что грузовик так и не доехал до кордона венесуэльских военных, а рядом с ним можно наблюдать "протестующих", один из которых тащит канистру с бензином.
По ссылке видео, где "гуманитарные протестующие готовят Коктейли Молотова https://twitter.com/tictoc/status/1099415428496011264, которыми чуть позже и сожгли машины. Венесуэльские военные не использовали зажигательные пули, а применяли слезоточивый газ и резиновые пули. А вот бензин и коктейли Молотова вовсю использовали "гуманитарные интервенты". Вот на этом видео можно увидеть как их кидают в направлении венесуэльской границы https://twitter.com/telesurenglish/status/1099502297749557249
Вот здесь по ссылке видео, где хорошо видно, как "гуманитарную помощь" снимают с грузовиков, которые так и не доехали до Венесуэлы https://twitter.com/hashtag/FalsoPositivo?src=hash Надо понимать, что первоначальному плану, если бы военные не перешли на сторону американской марионетки, машины сожгли бы уже на территории Венесуэлы для пущего
эффекта.
Вот здесь https://twitter.com/RalitoDigital/status/1099438278405746688 протестующие нападают на одного из лидеров "оппозиции", который координировал акцию на мосту. Как утверждают венесуэльцы, тот зажал деньги за участие в протестах и получил за это по голове.
А это фейковый сотрудник "Красного Креста", который официально отказался участовать в провокации на границе с Венесуэлой. Это конечно не помешало "оппозиционерам" прикинуться сотрудниками "Красного Креста".
Как заявил в своем выступлении Гуаидо – "Для нас смерти это не расходы, а инвестиции в будущее".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4800230.html
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Типа Сирийских “Белых касок”. но на чуть другой манер. Фантазии – ЁК. Тупое повторение снова, и снова, и снова….
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Не будет интервенции, будет целенаправленная блокада страны с доведением до голода населения, пока оно само не загрызёт власть. Скорее бы уже сша прекратили своё существование… Целой планете не дают жить спокойно.
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Венесуэла хорошая страна, но там обычно сначала стреляют, а потом спрашивают про деньги.
Обычно у мёртвых…