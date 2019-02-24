Коротко по Венесуэле. 24.02.2019

Коротко по Венесуэльскому кризису.1. Попытка протащить в Венесуэлу груз USAID под видом гуманитарной помощи была более-менее сорвана. Два грузовика сожгли при попытке прорыва, остальные вернулись назад в Колумбию (в том числе и по решению колумбийских властей, так как под замес начали попадать сопровождавшие машины колумбийские граждане, по сути пытавшиеся незаконно проникнуть на территорию Венесуэлы вместе с грузовиками), в итоге полноценного прорыва границы не допустили. Морем пока также у США не получается подобрать отмычки. Основная масса военных приказы на блокирование дороги, применение резиновых пуль и слезоточивого газа в целом выполняла (по заявлениям Колумбии, при попытке прорыва границы ранено 285 человек, включая от 20 до 30 граждан Колумбии) и это позитивный сигнал для Мадуро, так как противники явно рассчитывали, что военные поднимут лапки к верху и волна признания Гуайдо последует цепной реакцией вглубь страны. На выходе же получилось лишь представить еще немного перебежчиков из армии и пара десятков из полиции, чего оказалось явно недостаточно и не компенсировало провал основного плана путчистов, так как военные не постеснялись применить силу и пролить кровь.2. Впрочем, большую опасность для чавистов представляет подогреваемое недовольство в приграничных районах Венесуэлы, которое уже привело к жертвам и которое может быть использовано для организации комбинированного удара по заслону на границе. Если в лоб взять границу не удается, вполне могут попробовать удар с тыла, тем более беспорядки в приграничных городах носили достаточно тревожный характер для властей и полиции там тоже пришлось применять оружие. Задача в конечном итоге заключается в том, чтобы захватить участок границы, через который начнется перевалка оружия, денег и боевиков подготовленных в США и Колумбии. Отсюда и заявления о дальнейшем развертывании венесуэльской армии на границе с Колумбией. Кроме того, частично закрывается и граница с Бразилией, откуда также могут подкинуть немного интервенционистской "гуманитарки".3. Мадуро это понимает, поэтому гайки хоть и медленно, но закручиваются. Венесуэла сегодня разорвала политические и дипломатические отношения с Колумбией и потребовала от колумбийских дипломатов в течение 24 часов убраться из страны. Колумбия, кстати, решение Мадуро приняло и заявила, что выполнит его в кратчайшие сроки, то есть признавая Гуайдо, де-факто они вынуждены считаться с тем, что страной как и ранее управляет Мадуро. Также Мадуро закрыл воздушное пространство Венесуэлы, с исключением для одобренных государством рейсов. Корабли венесуэльского флота активизировали патрулирование прибрежной зоны, с целью недопустить "доставки гуманитарки" морем. Корабль с "гуманитарной помощью" из Пуэрто-Рико был вынужден уйти назад, так как венесуэльские моряки пригрозили открыть по нему огонь.4. Вашингтон несколько раздражительно заявил, что военные принимавшие участие в блокировании "поставок гуманитарной помощи" жестоко поплатятся, но вновь призвал "переходить на сторону демократии". Видимо опять что-то пошло не так и вместо стремительного развала режима Мадуро приходится вновь переходить к уговариванию военных, которые в массе своей почему то не спешать предавать свою страну. Что примечательно, Боливарианскую милицию не уговаривают. Отмечается увеличивающаяся американская военная активность в Колумбии, а также активизировавшиеся полеты самолетов-разведчиков у границ Венесуэлы.5. Также стоит отметить, что пока на границе развивался кризис с гуманитаркой, в Каракасе с одной стороны прошел огромный митинг в поддержку Мадуро и чавистов, а оппозиция пыталась блокировать одну из столичных авиабаз, требуя от военных "переходить на сторону народа". Военные продолжают настаивать, что легитимным президентом является Мадуро и посылает доброхотов лесом. Командование армии и верховный суд по-прежнему игнорируют претензии Гуайдо на управление чем либо в Венесуэле.По итогам дня Мадуро заявил, что никуда уходить не собирается, а действия военных на границе показывают, что ситуация пока что управляется чавистами. Отсюда и новая порция угроз и обещаний новых санкций, которыми пытаются наполнить "Борьбу оппозиции", дабы прикрыть уже 2-ю серьезную неудачу Гуайдо за последние недели. И как все прекрасно понимают, затягивание свержения Мадуро будет выглядеть как неудача США. Поэтому по мере развития кризиса, авантюризм внешней политики США вполне может толкнуть Вашингтон на путь очередной военной агрессии против суверенной страны, где не удалось захватить власть иными средствами.В целом, 23 февраля Мадуро выиграл по очкам, но это локальная победа – основная борьба еще впереди.Ждем продолжения. Оно непременно последует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4799758.html