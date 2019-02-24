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Ценам приказано расти. Валентин Катасонов

18:44. 24 февраля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Власти добровольно сдают позиции

Федеральная антимонопольная служба вынесла вердикт росту цен: без роста цен не будет развития производства, и рост цен нужно понять, принять и простить, так как это часть рыночной экономики. Об этом рассказал замглавы ФАС Андрей Цыганов. А само ведомство, судя по всему, не должно мешать росту цен, даже несмотря на то, что это по факту цены монополистов. Так чьему развитию помогает рост цен, и на чьей стороне играют антимонопольщики? Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Накануне.RU

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tsenam-prikazano-rasti-valentin-katasonov

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