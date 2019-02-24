Ценам приказано расти. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Власти добровольно сдают позиции

Федеральная антимонопольная служба вынесла вердикт росту цен: без роста цен не будет развития производства, и рост цен нужно понять, принять и простить, так как это часть рыночной экономики. Об этом рассказал замглавы ФАС Андрей Цыганов. А само ведомство, судя по всему, не должно мешать росту цен, даже несмотря на то, что это по факту цены монополистов. Так чьему развитию помогает рост цен, и на чьей стороне играют антимонопольщики? Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов.



К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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