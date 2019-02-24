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Алексей Исаев – был ли Вермахт лучшей армией в мире?

19:01. 24 февраля 2019 Просмотров - 40 Один комментарий Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=60iprefNQ84

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Один комментарий»

  • 11512 9854
    Ирбис 24 февраля 2019 в 19:11 Ссылка
    GD Star Rating
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    Конечно Вермахт самая лучшая армия в мире, но вот в чём беда красная армия об этой аксиоме, по своей необразованности и дикости, не знала. По тому война закончилась в Берлине, с капитуляцией и Третьего Рейха и Вермахта. Теперь за это немецкие фройляйн с утра до ночи бьют своих арийцев, а беженцы с ближнего востока насилуют их детей, а те в ответ выходят на протесты одетые во всё женское! Ну а кто во всём этом виноват? Ответ однозначный русские, Россия, Путин!

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