27 лет обмана, или почему не работает Кэмп-Дэвидская декларация

1 февраля 1992 года, 27 лет назад, в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде была подписана знаменитая декларация, которая, как считается, положила конец «холодной войне». Резиденция в Кэмп-Дэвиде имеет богатую историю, она находится недалеко от запасного командного пункта Рэйвен Рок и создана для управления страной в случае ядерного конфликта. Именно здесь встречались президент Рузвельт и британский премьер-министр Черчилль в 1943 году. Здесь же был подписан мирный договор между Израилем и Египтом. И сюда же пригласили первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина для подписания декларации, которая официально называлась так: «Кэмп-Дэвидская декларация президента России Б.Н. Ельцина и президента США Дж. Буша о новых отношениях».

Окончание «холодной войны»



Биполярный мир. Источник: http://ru.althistory.wikia.com/

Ни для кого в нашей стране не секрет, что к 1991 году СССР переживал глубокий кризис. Политический курс на перестройку и разрядку в международных отношениях, принятый первым и последним президентом СССР М.С. Горбачёвым, не оправдал себя. Перестройка произошла, только окончилась развалом государства. Так же, как и разрядка, и сокращение вооружений в одностороннем порядке, привела к резкому ослаблению военного потенциала страны. СССР прекратил своё существование на фоне тяжёлого кризиса на его национальных окраинах и массового обнищания населения. Фактически развал СССР и всего социалистического лагеря, который так долго противостоял блоку НАТО во главе с США, уже в 1991 году привёл к формированию однополярного мира. Мир стал не просто однополярным, сейчас США имеют свыше 730 военных объектов и баз по всему земному шару, с которых они могут наносить удар в любую часть света. На карте показаны только самые крупные базы.



Источник: https://www.pinterest.se/

Не стало больше практически никакой силы, способной помешать США и их союзникам диктовать свои условия любым странам. Печальный пример Ирака, Югославии, Ливии и других стран — яркое тому подтверждение. «Холодная война» была окончена, и американцы считали себя в ней безоговорочными победителями. И этот тезис очень легко проиллюстрировать.

Вот что писал один из самых одиозных ненавистников СССР, политолог и государственный деятель США З. Бжезинский: «С геополитической точки зрения, результат поражения СССР в «холодной войне» напоминает 1918 год. Потерпевшая поражение империя находится в стадии демонтажа. Как и в процессе прекращения предыдущих войн, здесь наблюдался отчётливо момент капитуляции. Вероятнее всего, такой момент наступил в Париже 19 ноября 1990 года. Там, на конклаве, проходившем в атмосфере показной дружественности, которая была призвана скрыть реалии ситуации, Михаил Горбачёв принял условия победителей. В завуалированных изящных выражениях он назвал объединение Германии, которое произошло исключительно на западных условиях, великим событием. По существу же это было эквивалентом акта о капитуляции, подписанного в железнодорожном вагоне в Компьене в 1918 году или на борту линкора «Миссури» в августе 1945-го. Хотя это главное содержание было аккуратно упаковано в слова о дружбе».

И этой точки зрения придерживался и придерживается не только он, но и весь высший американский истеблишмент тех лет. Была даже введена медаль за победу в «холодной войне», которую могли себе присвоить и купить все, кто имел сертификат о военной или государственной службе в период противостояния СССР и США.

Друг Борис и друг Джордж



Источник: https://iz.ru/

Первый президент России Б.Н. Ельцин был избран ещё летом 1991 года, но не был хорошо известен за пределами нашей страны. Поездка в Кэмп-Дэвид для него стала своеобразным международным дебютом, причём дебютом таким, который мог бы принести ему не только известность, но и международный политический вес. Следует понимать и то, что Российская Федерация остро нуждалась в международной помощи. Огромная инфляция давно перешагнула 300-процентный порог, население нищало, реформы молодых политиков, названные «шоковой терапией», выкашивали целые сектора экономики бывшего СССР, рушились многолетние экономические и хозяйственные связи бывшей огромной страны. Поэтому Ельцин хотел подписать не только «исторический» документ, но и получить гарантии помощи от первой экономики мира, которой до сих пор являются США.

Забегая вперед, хотелось бы сразу отметить, что практически никакой существенной помощи, кроме поставок зерна, Россия не получила. Транш МВФ на сумму 1 млрд долларов был предоставлен международной организацией, США же ничем России помогать не собирались. Бывший госсекретарем США в те годы Джеймс Бейкер говорил в беседах с российскими политиками, что американская власть не может объяснить гражданам, почему Америка должна помогать стране, с которой боролась свыше 40 лет.



Источник: https://russian.rt.com/

1 февраля у Бориса Ельцина был день рождения, и в 1992 г. ему исполнялся 61 год. Он пребывал в приподнятом настроении, президент США Джордж Буш-старший, преподнёс ему в подарок большой торт и ковбойские сапоги с вышитыми инициалами Ельцина. С этого же момента Ельцин стал называть Буша другом Джорджем, а Буш Ельцина – другом Борисом. Такие теплые отношения не помешали, впрочем, другу Джорджу выступить на телевидении с заявлением: «С помощью Бога Соединенные Штаты победили в холодной войне».

Декларация о благих намерениях



Источник: https://iz.ru/

На первый взгляд, текст декларации может показаться действительно прорывным и историческим. В частности, в нём указано: «Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнёрство…». Да и сама ситуация, когда впервые переговоры проводил демократически избранный президент России, была новой для всех: и для политиков, и для населения США. И действительно, надежды на позитивный исход переговоров и сокращение американцами своих вооружений и сворачивание военной активности блока НАТО были.

Однако с подачи американской стороны, текст декларации носил настолько размытый характер, что его было бы сложно использовать даже в качестве отправной точки для будущих дружеских взаимоотношений двух государств. Формулировки о создании «союза партнёров» и другие подобные заявления совершенно нельзя расценивать как официальную позицию.

Несмотря на это, некоторые пункты (к примеру, о нераспространении в мире химического и ядерного оружия, терроризма и других угроз) могли послужить основой для сотрудничества. Друг Джордж на итоговой пресс-конференции комментировал столь обтекаемые формулировки следующим образом: «Мы используем переходные формулировки, потому что не хотим действовать так, будто все наши проблемы решены».

И правда, поправку Джексона-Вэника, принятую в 1974 году, отменили только в 2012 (вскоре её заменили всем известные санкции). При этом НАТО активно расширялось на восток, американцы строили военные базы по всему миру, а в 2002 г. вышли из соглашения по ПРО. На последний момент не все обращают внимание, а ведь это важно: развитая система ПРО (та, которую хотят построить американцы) в идеале должна была гарантировать не только безопасность от ракет противника, но и возможность безнаказанно использовать ядерное оружие за рубежом по своему усмотрению. А потому даже договор об СНВ-3 не решал этой проблемы. Сегодня мы видим, как США в одностороннем порядке выходят из договора РСМД.



Источник: Cold war service medal, или медаль за победу в «Холодной войне».

Источник: http://sakhalinmuseum.ru/

Конечно, положения Кэмп-Дэвидской декларации были зафиксированы чуть позже – во время следующего визита Б. Н. Ельцина в США в Хартии американо-российского партнерства и дружбы 17 июня 1992 года. Отношения между странами должны строиться на основе взаимной дружбы и доверия, быть открытыми и уважать интересы обеих стран. Декларация так и осталась всего лишь ещё одним текстом о благих намерениях, который ничего не несёт в практической плоскости.

На основе всех тех событий, которые произошли в мире и вокруг нашей страны со времени подписания декларации в Кэмп-Дэвиде, остаётся только один предельно простой и ясный вопрос: «А являются ли отношения к России со стороны США дружественными?»

Фото обложки: https://www.politanalitika.ru

1 февраля 1992 года, 27 лет назад, в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде была подписана знаменитая декларация, которая, как считается, положила конец «холодной войне». Резиденция в Кэмп-Дэвиде имеет богатую историю, она находится недалеко от запасного командного пункта Рэйвен Рок и создана для управления страной в случае ядерного конфликта. Именно здесь встречались президент Рузвельт и британский премьер-министр Черчилль в 1943 году. Здесь же был подписан мирный договор между Израилем и Египтом. И сюда же пригласили первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина для подписания декларации, которая официально называлась так: «Кэмп-Дэвидская декларация президента России Б.Н. Ельцина и президента США Дж. Буша о новых отношениях».

Окончание «холодной войны»



Биполярный мир. Источник: http://ru.althistory.wikia.com/

Ни для кого в нашей стране не секрет, что к 1991 году СССР переживал глубокий кризис. Политический курс на перестройку и разрядку в международных отношениях, принятый первым и последним президентом СССР М.С. Горбачёвым, не оправдал себя. Перестройка произошла, только окончилась развалом государства. Так же, как и разрядка, и сокращение вооружений в одностороннем порядке, привела к резкому ослаблению военного потенциала страны. СССР прекратил своё существование на фоне тяжёлого кризиса на его национальных окраинах и массового обнищания населения. Фактически развал СССР и всего социалистического лагеря, который так долго противостоял блоку НАТО во главе с США, уже в 1991 году привёл к формированию однополярного мира. Мир стал не просто однополярным, сейчас США имеют свыше 730 военных объектов и баз по всему земному шару, с которых они могут наносить удар в любую часть света. На карте показаны только самые крупные базы.



Источник: https://www.pinterest.se/

Не стало больше практически никакой силы, способной помешать США и их союзникам диктовать свои условия любым странам. Печальный пример Ирака, Югославии, Ливии и других стран — яркое тому подтверждение. «Холодная война» была окончена, и американцы считали себя в ней безоговорочными победителями. И этот тезис очень легко проиллюстрировать.

Вот что писал один из самых одиозных ненавистников СССР, политолог и государственный деятель США З. Бжезинский: «С геополитической точки зрения, результат поражения СССР в «холодной войне» напоминает 1918 год. Потерпевшая поражение империя находится в стадии демонтажа. Как и в процессе прекращения предыдущих войн, здесь наблюдался отчётливо момент капитуляции. Вероятнее всего, такой момент наступил в Париже 19 ноября 1990 года. Там, на конклаве, проходившем в атмосфере показной дружественности, которая была призвана скрыть реалии ситуации, Михаил Горбачёв принял условия победителей. В завуалированных изящных выражениях он назвал объединение Германии, которое произошло исключительно на западных условиях, великим событием. По существу же это было эквивалентом акта о капитуляции, подписанного в железнодорожном вагоне в Компьене в 1918 году или на борту линкора «Миссури» в августе 1945-го. Хотя это главное содержание было аккуратно упаковано в слова о дружбе».

И этой точки зрения придерживался и придерживается не только он, но и весь высший американский истеблишмент тех лет. Была даже введена медаль за победу в «холодной войне», которую могли себе присвоить и купить все, кто имел сертификат о военной или государственной службе в период противостояния СССР и США.

Друг Борис и друг Джордж



Источник: https://iz.ru/

Первый президент России Б.Н. Ельцин был избран ещё летом 1991 года, но не был хорошо известен за пределами нашей страны. Поездка в Кэмп-Дэвид для него стала своеобразным международным дебютом, причём дебютом таким, который мог бы принести ему не только известность, но и международный политический вес. Следует понимать и то, что Российская Федерация остро нуждалась в международной помощи. Огромная инфляция давно перешагнула 300-процентный порог, население нищало, реформы молодых политиков, названные «шоковой терапией», выкашивали целые сектора экономики бывшего СССР, рушились многолетние экономические и хозяйственные связи бывшей огромной страны. Поэтому Ельцин хотел подписать не только «исторический» документ, но и получить гарантии помощи от первой экономики мира, которой до сих пор являются США.

Забегая вперед, хотелось бы сразу отметить, что практически никакой существенной помощи, кроме поставок зерна, Россия не получила. Транш МВФ на сумму 1 млрд долларов был предоставлен международной организацией, США же ничем России помогать не собирались. Бывший госсекретарем США в те годы Джеймс Бейкер говорил в беседах с российскими политиками, что американская власть не может объяснить гражданам, почему Америка должна помогать стране, с которой боролась свыше 40 лет.



Источник: https://russian.rt.com/

1 февраля у Бориса Ельцина был день рождения, и в 1992 г. ему исполнялся 61 год. Он пребывал в приподнятом настроении, президент США Джордж Буш-старший, преподнёс ему в подарок большой торт и ковбойские сапоги с вышитыми инициалами Ельцина. С этого же момента Ельцин стал называть Буша другом Джорджем, а Буш Ельцина – другом Борисом. Такие теплые отношения не помешали, впрочем, другу Джорджу выступить на телевидении с заявлением: «С помощью Бога Соединенные Штаты победили в холодной войне».

Декларация о благих намерениях



Источник: https://iz.ru/

На первый взгляд, текст декларации может показаться действительно прорывным и историческим. В частности, в нём указано: «Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнёрство…». Да и сама ситуация, когда впервые переговоры проводил демократически избранный президент России, была новой для всех: и для политиков, и для населения США. И действительно, надежды на позитивный исход переговоров и сокращение американцами своих вооружений и сворачивание военной активности блока НАТО были.

Однако с подачи американской стороны, текст декларации носил настолько размытый характер, что его было бы сложно использовать даже в качестве отправной точки для будущих дружеских взаимоотношений двух государств. Формулировки о создании «союза партнёров» и другие подобные заявления совершенно нельзя расценивать как официальную позицию.

Несмотря на это, некоторые пункты (к примеру, о нераспространении в мире химического и ядерного оружия, терроризма и других угроз) могли послужить основой для сотрудничества. Друг Джордж на итоговой пресс-конференции комментировал столь обтекаемые формулировки следующим образом: «Мы используем переходные формулировки, потому что не хотим действовать так, будто все наши проблемы решены».

И правда, поправку Джексона-Вэника, принятую в 1974 году, отменили только в 2012 (вскоре её заменили всем известные санкции). При этом НАТО активно расширялось на восток, американцы строили военные базы по всему миру, а в 2002 г. вышли из соглашения по ПРО. На последний момент не все обращают внимание, а ведь это важно: развитая система ПРО (та, которую хотят построить американцы) в идеале должна была гарантировать не только безопасность от ракет противника, но и возможность безнаказанно использовать ядерное оружие за рубежом по своему усмотрению. А потому даже договор об СНВ-3 не решал этой проблемы. Сегодня мы видим, как США в одностороннем порядке выходят из договора РСМД.



Источник: Cold war service medal, или медаль за победу в «Холодной войне».

Источник: http://sakhalinmuseum.ru/

Конечно, положения Кэмп-Дэвидской декларации были зафиксированы чуть позже – во время следующего визита Б. Н. Ельцина в США в Хартии американо-российского партнерства и дружбы 17 июня 1992 года. Отношения между странами должны строиться на основе взаимной дружбы и доверия, быть открытыми и уважать интересы обеих стран. Декларация так и осталась всего лишь ещё одним текстом о благих намерениях, который ничего не несёт в практической плоскости.

На основе всех тех событий, которые произошли в мире и вокруг нашей страны со времени подписания декларации в Кэмп-Дэвиде, остаётся только один предельно простой и ясный вопрос: «А являются ли отношения к России со стороны США дружественными?»

Фото обложки: https://www.politanalitika.ru

Источник: История.РФ

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100824