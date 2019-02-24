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23 февраля в Омске

18:02. 24 февраля 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:


Парадная группа курсантов из Анголы на военном параде в честь 23 февраля в Омске.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4801317.html

Метки: 23 февраля, ангола, Африка, праздники, юмор

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Курсанты из Анголы на параде в Омске
Курсанты из Анголы на мероприятиях посвященных 23 февраля в Омске.Источник: colonelcassad.livejournal.com

Один комментарий»

  • 11649 8751
    Ъ 24 февраля 2019 в 19:09 Ссылка
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    Метки: 23 февраля, ангола, Африка, праздники, юмор.Начинаю сомневаться…Может быть Гитлер был отчасти прав.У меня стереотипы.Армия…люди в военной форме,нога в ногу,лицо в сторону,четко бьют каблуком асфальт.А это что такое…Гармоничнее бы смотрелось,если были бы в туниках и с ядерными копьями.Наши африканские союзники-это…ангола,юмор.У России вообще,последнее время,очень не обычные друзья.

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