23 февраля в Омске
18:02. 24 февраля 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Парадная группа курсантов из Анголы на военном параде в честь 23 февраля в Омске.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4801317.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4801317.html
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Метки: 23 февраля, ангола, Африка, праздники, юмор.Начинаю сомневаться…Может быть Гитлер был отчасти прав.У меня стереотипы.Армия…люди в военной форме,нога в ногу,лицо в сторону,четко бьют каблуком асфальт.А это что такое…Гармоничнее бы смотрелось,если были бы в туниках и с ядерными копьями.Наши африканские союзники-это…ангола,юмор.У России вообще,последнее время,очень не обычные друзья.