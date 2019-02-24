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1960-1970-е. Дин Конгер путешествует по стране

11:51. 24 февраля 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:



1966. В гостях у лесоруба и его семьи


1966. Отец слушает, как его дочь играет на аккордеоне

1966. Отец учит сына привязывать рыболовные крючки

1966. Дубна. Эксперимент физиков-ядерщиков с ускорителем частиц

1966. Иркутск. Чаепрессовочная фабрика

1966

1967. Киевская область

1967. Сочи. Санаторий им К.Ворошилова

1967. Сочи. Санаторий им К.Ворошилова

1967. Харьков

1968. Рига

1969. Советский самолет с приделанными камерами пролетает над американским океанографическим кораблем на Черном море.

1973

1974

1974

1974

1974

1974. Две сборщицы хлопка, Таджикистан

1974. Школьники, едущие домой по снегу

1974

1975. Пациенты ждут результаты анализов в Институте патологии

1975. Пекари пекут хлеб

1975. Суздаль. Старинные дома

1975. Суздаль. Старинные дома

1975. Суздаль. Вид на Кремль

1975. Суздаль

1976. Самодельный барометр показывает на дождь на оленеводческой ферме в Шебалино

Источник: https://humus.livejournal.com/6483653.html

Метки: история, Россия, фото

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