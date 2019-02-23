Здания, занесенные грунтом. Часть 32
19:39. 23 февраля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В предыдущих частях неоднократно высказывались мысли, что подземные этажи старых зданий могли образоваться путем очень медленной (в течении десятилетий) просадки самих зданий в неуплотненных грунтах или в водонасыщенных глинах. Хотя, и есть большие сомнения, что старые и полностью кирпичные дома на фундаменте из бутового камня могут выдержать такое даже не треснув, предлагаю продолжить рассуждать на эту тему, рассмотрим ряд моделей.
Смотрим ролик:
Несколько экспериментов с грунтами показано здесь (с 13 минуты)
Из этих видео понятно, что при наличии низкой плотности (или высокой обводненности) грунтов – строение может просесть. Так же этому процессу способствует вибрация (допустим, несильные, но частые землятресения).
Какой вывод из этой информации можно сделать? Представьте, что после потопа (с 16в.) прошло лет 150-200 и грунты еще не слежались и имеют повышенное содержание воды. Строят кирпичные здания. Они при просадке не разрушаются, т.к. процесс очень медленный, и даже в течении жизни одного человека не ощутим. Что бы заметить этот процесс – нужно сравнивать фотографии и делать шурфы. Впрочем, этот факт вскрывается при археологических раскопках или при реконструкции зданий. Но ученый мир интерпретирует это нарастанием культурных слоев или принципом «так строили».
В 19в. грунт, глины уже имеют другую плотность и несущую способность – дома, построенные в этом столетии перестают «тонуть».
Но эта модель не относится к закопанным в процессе прохождения селевых потоков городов Италии, в частности Рима. Модель является научным объяснением частных ярких случаев, например закопанного Политехнического музея в Москве, домов в Казани, где их процессы реконструкции были представлены на фотографиях как подземные первые этажи. Вопросов и в этой модели много. Что бы на них ответить – нужно заниматься физическими моделями в лабораториях и расчетами на основе полученных данных. Вы понимаете, кто должен этим заниматься…
Я не хочу ставить в этой теме точку. Т.к. эта модель может объяснить лишь некоторые факты с научной и официальной точки зрения. Для меня иметь нечто вразумительное из версий – гораздо адекватнее, чем строить бесконечные пока недоказуемые гипотезы.
Вот явный пример, доказательство этой версии:
toropyggka: Я вчера вечером это слышал то ли по Viasat-у, то ли по Науке. Передача была о больших проектах. Рассказывали о системе отвода воды в Мехико. Там озвучили цифру, что после постройки Мехико опустилось на 12 м. Я поискал по испаноязычным ресурсам, все что нашел – проблема наводнений и опускания города, поскольку он построен на осушенном озере.
Единственно, там нет цифр. 12 м, по видимому, это от уровня Тенотчитлана, который испанцы фактически разрушили и на его месте и из его камней построили Сьюдад де Мехико.
Источник
Информация мне показалась интересной, вот краткие выдержки в переводе:
Официальная информация: Город где когда-то располагался на озере. В 1325 году ацтеки основали свою столицу Теночтитлан на островке. Со временем они расширили город засыпкой почвы и посадками на плавающих садах, называемых чинампами, пахотными землями, которые создаются с помощью плотов тростника и грязи.
Позже, победившие испанцы вели войну против воды, решив высушить озеро. Они заменили плотины и каналы улицами и площадями; они осушали озера и рубили леса.
Гравюра вида Мехико, когда он уже принадлежал испанцам
Но в этой же статье говорится:
Мехико лежит на смеси вулканической почвы и грязи озер. Области, такие как исторический центр, расположены на глине. Другие строения были построены в вулканической местности со слоями пепла.
Ранее здесь было озеро – сейчас равнина
В Мехико имеется вот такая проблема грунтов:
Город построен на смеси глины и вулканической почвы, он тонет, вызывая опасные трещины в его строениях.
Модель просадки строений
Какой можно сделать вывод? По неизвестной причине озеро, на котором располагался Тенотчитлан – древний Мехико, было засыпано вулканическим пеплом и глиной. Там регулярно при строительных работах находят подобное:
На востоке Мексики нашли пирамиду. Пирамида, располагавшаяся на вершине холма, была сделана из камней. В высоту она достигала 12 м.
«Все что мы знаем к этому моменту, — это 30 захоронений, в двух из которых были обнаружены детские скелеты», — говорит археолог. Вместе с человеческими костями в могилах были обнаружены останки собак, койотов, оленей, птиц и рыб.
Источник
В последствии, на не успевшем отлежаться грунте, испанцы начали строить кирпичные дома, которые до сих пор погружаются в грунт.
Аналогичным процессам могли подвергаться и все строения в России, Европе, где мы видим закопанные нижние этажи зданий.
***
Для чего нужны были трости?
xspline в комментарии
Недавно рассматривал гравюры Пиранези и обнаружил странности – мало людей, а те кто есть, то бродят или таращатся на то, что им досталось, да ещё есть и такие, кто ходит с шестами. Тут видимо что-то жидкое под ногами и как на болоте или глубину проверяют или в качестве опоры используют.
Давно не покидает ощущение, что на гравюрах людей на фоне развалин изображают как исследователей, которые оценивают, изучают.
А как Вам мода на трости в те времена? Для чего здоровым аристократам ходить с ней? Не по причине того, что можно было запросто увязнуть в некоторых местах, где глина еще не высохла, не улежалась или не совсем ушла вода? Тростью можно “пощупать” лужу или подозрительное место.
***
Еще одно доказательство, что при вибрациях (землетрясениях) здания на слабых грунтах могут уходить под землю – это землетрясение в Японии в г.Ниигата в 1964г.
Многоэтажные дома тонули в грунте, наклонялись и опрокидывались.
***
Города в пустынях Китая
Судя по фотографии – явно так не строили. Этот храм перенес разрушения от селевых потоков с гор, либо так слежались пески после ураганных ветров.
Есть фильм на эту тему. Но в нем ничего интересного, кроме: Сэр Аурел Штейн обнаружил, что города засыпаны песком, а 1000-летняя буддийская библиотека находится в почти идеальном состоянии.
***
Церковь Троицы Живоначальной в Емельяново
Троицкая церковь — заложена 10 октября 1798 года.
Явно так церковь не строили. Зимой снег будет по окна. Либо просела – по аналогии с информацией вначале статьи, либо ее специально засыпали, что бы фундамент здания не подвергался морозным пучениям грунта.
Полы внутри тоже подняты и видно, что арки, своды потолка неестественно низко
С обратной стороны такая же картина. Может это как-то связано с годом без лета 1816г? Пылевые бури занесли церковь.
Источник
***
В заключении этой статьи, несколько роликов:
Раскопки на Ильинке. 6 метров вниз. Готическая арка и много воды!
***
Кто-то озвучил одну из самых первых моих частей этой серии
И 31-ю часть:
***
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В предыдущих частях неоднократно высказывались мысли, что подземные этажи старых зданий могли образоваться путем очень медленной (в течении десятилетий) просадки самих зданий в неуплотненных грунтах или в водонасыщенных глинах. Хотя, и есть большие сомнения, что старые и полностью кирпичные дома на фундаменте из бутового камня могут выдержать такое даже не треснув, предлагаю продолжить рассуждать на эту тему, рассмотрим ряд моделей.
Смотрим ролик:
Несколько экспериментов с грунтами показано здесь (с 13 минуты)
Из этих видео понятно, что при наличии низкой плотности (или высокой обводненности) грунтов – строение может просесть. Так же этому процессу способствует вибрация (допустим, несильные, но частые землятресения).
Какой вывод из этой информации можно сделать? Представьте, что после потопа (с 16в.) прошло лет 150-200 и грунты еще не слежались и имеют повышенное содержание воды. Строят кирпичные здания. Они при просадке не разрушаются, т.к. процесс очень медленный, и даже в течении жизни одного человека не ощутим. Что бы заметить этот процесс – нужно сравнивать фотографии и делать шурфы. Впрочем, этот факт вскрывается при археологических раскопках или при реконструкции зданий. Но ученый мир интерпретирует это нарастанием культурных слоев или принципом «так строили».
В 19в. грунт, глины уже имеют другую плотность и несущую способность – дома, построенные в этом столетии перестают «тонуть».
Но эта модель не относится к закопанным в процессе прохождения селевых потоков городов Италии, в частности Рима. Модель является научным объяснением частных ярких случаев, например закопанного Политехнического музея в Москве, домов в Казани, где их процессы реконструкции были представлены на фотографиях как подземные первые этажи. Вопросов и в этой модели много. Что бы на них ответить – нужно заниматься физическими моделями в лабораториях и расчетами на основе полученных данных. Вы понимаете, кто должен этим заниматься…
Я не хочу ставить в этой теме точку. Т.к. эта модель может объяснить лишь некоторые факты с научной и официальной точки зрения. Для меня иметь нечто вразумительное из версий – гораздо адекватнее, чем строить бесконечные пока недоказуемые гипотезы.
Вот явный пример, доказательство этой версии:
toropyggka: Я вчера вечером это слышал то ли по Viasat-у, то ли по Науке. Передача была о больших проектах. Рассказывали о системе отвода воды в Мехико. Там озвучили цифру, что после постройки Мехико опустилось на 12 м. Я поискал по испаноязычным ресурсам, все что нашел – проблема наводнений и опускания города, поскольку он построен на осушенном озере.
Единственно, там нет цифр. 12 м, по видимому, это от уровня Тенотчитлана, который испанцы фактически разрушили и на его месте и из его камней построили Сьюдад де Мехико.
Источник
Информация мне показалась интересной, вот краткие выдержки в переводе:
Официальная информация: Город где когда-то располагался на озере. В 1325 году ацтеки основали свою столицу Теночтитлан на островке. Со временем они расширили город засыпкой почвы и посадками на плавающих садах, называемых чинампами, пахотными землями, которые создаются с помощью плотов тростника и грязи.
Позже, победившие испанцы вели войну против воды, решив высушить озеро. Они заменили плотины и каналы улицами и площадями; они осушали озера и рубили леса.
Гравюра вида Мехико, когда он уже принадлежал испанцам
Но в этой же статье говорится:
Мехико лежит на смеси вулканической почвы и грязи озер. Области, такие как исторический центр, расположены на глине. Другие строения были построены в вулканической местности со слоями пепла.
Ранее здесь было озеро – сейчас равнина
В Мехико имеется вот такая проблема грунтов:
Город построен на смеси глины и вулканической почвы, он тонет, вызывая опасные трещины в его строениях.
Модель просадки строений
Какой можно сделать вывод? По неизвестной причине озеро, на котором располагался Тенотчитлан – древний Мехико, было засыпано вулканическим пеплом и глиной. Там регулярно при строительных работах находят подобное:
На востоке Мексики нашли пирамиду. Пирамида, располагавшаяся на вершине холма, была сделана из камней. В высоту она достигала 12 м.
«Все что мы знаем к этому моменту, — это 30 захоронений, в двух из которых были обнаружены детские скелеты», — говорит археолог. Вместе с человеческими костями в могилах были обнаружены останки собак, койотов, оленей, птиц и рыб.
Источник
В последствии, на не успевшем отлежаться грунте, испанцы начали строить кирпичные дома, которые до сих пор погружаются в грунт.
Аналогичным процессам могли подвергаться и все строения в России, Европе, где мы видим закопанные нижние этажи зданий.
***
Для чего нужны были трости?
xspline в комментарии
Недавно рассматривал гравюры Пиранези и обнаружил странности – мало людей, а те кто есть, то бродят или таращатся на то, что им досталось, да ещё есть и такие, кто ходит с шестами. Тут видимо что-то жидкое под ногами и как на болоте или глубину проверяют или в качестве опоры используют.
Давно не покидает ощущение, что на гравюрах людей на фоне развалин изображают как исследователей, которые оценивают, изучают.
А как Вам мода на трости в те времена? Для чего здоровым аристократам ходить с ней? Не по причине того, что можно было запросто увязнуть в некоторых местах, где глина еще не высохла, не улежалась или не совсем ушла вода? Тростью можно “пощупать” лужу или подозрительное место.
***
Еще одно доказательство, что при вибрациях (землетрясениях) здания на слабых грунтах могут уходить под землю – это землетрясение в Японии в г.Ниигата в 1964г.
Многоэтажные дома тонули в грунте, наклонялись и опрокидывались.
***
Города в пустынях Китая
Судя по фотографии – явно так не строили. Этот храм перенес разрушения от селевых потоков с гор, либо так слежались пески после ураганных ветров.
Есть фильм на эту тему. Но в нем ничего интересного, кроме: Сэр Аурел Штейн обнаружил, что города засыпаны песком, а 1000-летняя буддийская библиотека находится в почти идеальном состоянии.
***
Церковь Троицы Живоначальной в Емельяново
Троицкая церковь — заложена 10 октября 1798 года.
Явно так церковь не строили. Зимой снег будет по окна. Либо просела – по аналогии с информацией вначале статьи, либо ее специально засыпали, что бы фундамент здания не подвергался морозным пучениям грунта.
Полы внутри тоже подняты и видно, что арки, своды потолка неестественно низко
С обратной стороны такая же картина. Может это как-то связано с годом без лета 1816г? Пылевые бури занесли церковь.
Источник
***
В заключении этой статьи, несколько роликов:
Раскопки на Ильинке. 6 метров вниз. Готическая арка и много воды!
***
Кто-то озвучил одну из самых первых моих частей этой серии
И 31-ю часть:
***
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