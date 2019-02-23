Ялтинская конференция февраля 1945 года и ее итоги

Результаты этой конференции известны под названием «Ялтинский мир». И наши американские «друзья» пытаются этот договор переделать. В феврале 1945 года прошла конференция со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Несмотря на то, что СССР, Великобритания и США вместе выступали против Германии и Японии, между собой у них были отношения сложные.

Что же обсуждалось на конференции?

Вопрос раздела Германии. Предполагалось, что Германия будет оккупирована, и там будут созданы специальные органы управления, возглавлять которые будут потом военные трех стран. Но после того как наши союзники поменяли отношение к Советскому союзу, а произошло это после того как у них появилось ядерное оружие, все договоренности, касаемо Германии, были нарушены Западом.

Все страны-союзники получат оккупационные зоны Германии. Причем именно Сталин предложил, чтобы Франция тоже получила свою зону оккупации, несмотря на то, что была, по сути, разбита ещё в 1940 году. Рузвельт и Черчилль поддержали Сталина. Германия была поделена на восточную и западную. То есть советская зона оккупации и объединенная зоны США и Великобритании, и туда же была присоединена небольшая оккупационная зона Франции. Сталин выделил и в Берлине зоны — восточную и западную.

Разоружение Германии и ликвидация её военного и экономического потенциала. Поднимались вопросы и о репарациях, однако союзники всячески увиливали от установления каких-то финансовых цифр репараций, поскольку было понятно, что на львиную их долю будет претендовать Советский союз, понесший больше всего потерь и разрушений. По этой причине Советы получили какую-то часть репараций натуральными вещами. Так на предприятиях нынешний Российской Федерации можно увидеть, например, станки 1905 года выпуска немецкого производства, которые Советский союз демонтировал на территории Германии и привез к себе.

По сути же никакого промышленного разоружения, разрушения экономического потенциала ни Западной Германии, ни Восточной, не произошло. А не произошло этого потому, что бывшие союзники стали врагами. Сначала Запад, а потом и СССР стали заинтересованы в развитии промышленно развитого германского государства, которое можно было бы использовать во вновь открывшихся политических обстоятельствах.

Вопрос Польши. На Ялтинской конференции именно Сталин настоял, чтобы Львов и область вошли в состав Советского союза. Хотя Черчилль хотел видеть Львов в составе Польши. Таким образом, Львов остался украинским. А что касается Польши, то опять же только благодаря Сталину, Польша расширила свои территории на западе и севере. Например, в состав Польши вошла значительная часть бывшей немецкой территории, принадлежавшей СССР.

ООН. Устав, принцип работы и прочее — все это относится к Ялтинской конференции. Чтобы получить дополнительные голоса в ООН, СССР настоял, чтобы Белоруссия и Украина вошли туда как отдельные члены. Кстати именно поэтому не стоит говорить о том, что Украина как отдельное государство появилась только в 1991 году. В свою очередь Сталин сделал уступку — ООН базируется на территории США.

Также на конференции обсуждался вопрос вхождения в войну с Японией. Этот вопрос немного деликатный, так как с апреля 1941 года СССР был связан с Японией пактом о нейтралитете. Не вдаваясь в подробности, можно сказать лишь одно — ни один из пунктов этого соглашения не был нарушен СССР. По итогам войны с Японией СССР получала Южный Сахалин и Курилы. То есть вопрос о Курилах был решен именно на Ялтинской конференции, и японцы под давлением американцев всячески пытались от этих договоренностей уклоняться. Фактически у нас нет повода для обсуждения. Не стоит вести сегодня переговоры и вселять в японцев несбыточные надежды.

Монголия. С союзниками было достигнуто согласие, что Монголия является независимым государством. Когда-то Монголия являлась составной частью Китая. Именно в Ялте Сталин добился от союзников гарантий того, что СССР получит Порт-Артур, а также китайскую восточную и маньчжурскую железные дороги. Таким образом, СССР получали зону своего влияния в Китае.

Вообще договариваться о чем-либо с англосаксами — дело неблагодарное. Уже летом 1945 года на Потсдамской конференции, когда вместо умершего Рузвельта прибыл новый президент США, он хотел отменить все ялтинские договоренности, бравируя тем, что у США есть ядерное оружие и продемонстрировал его мощь на Хиросиме и Нагасаки.

Ялтинская конференция продолжалась ровно неделю с 4 по 11 февраля 1945 года. Через 2 дня после всех договоренностей и рукопожатий произошло фактическое уничтожение Дрездена союзнической авиацией.

Для справки: Дрезден относился к советской оккупации, и там не было никакой военной промышленности. За всю войну город подвергался бомбардировке всего два раза. То есть там не было ни авиации, ни противовоздушной обороны. Разрушения Дрездена были катастрофическими, его бомбили три дня. Кроме взрывных бомб, скидывали бомбы с напалмом, что привело к огромному количеству пожаров и огненному смерчу. Город был абсолютно и тотально разрушен. Справедливости ради стоит отметить, что точно такой же огненный налет сами немцы совершили в 1942 году на Сталинград. Только если в Дрездене по разным версиям количество жертв колеблется от 25 до 150 тысяч, то в Сталинграде эта цифра достигает 800 тысяч.

А 14 февраля американские летчики «заблудились» и сознательно сбросили несколько бомб на Прагу. Уничтожение Дрездена было для того чтобы напугать Сталина. Ядерного оружия ещё не было, и США и Великобритании не терпелось показать вождю СССР мощь своих войск. Фактически и налет на Дрезден, и Прагу, и уничтожение Хиросимы и Нагасаки — одно и то же. Поведение ни Великобритании, ни США спустя десятилетия не изменилось.