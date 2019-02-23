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Схема плоского подоходного налога изжила себя лет пять назад

19:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал:

Рубрика «Личное мнение» с Никитой Кричевским

Один из богатейших людей мира – Билл Гейтс – сказал, что готов платить больше налогов. И вообще, миллиардеры богатеют не вполне заслужено. Почему не слышим таких заявлений от наших крупных бизнесменов? И почему прогрессивную шкалу налогов у нас не вводят? Об этом и не только личное мнение доктора экономических наук Никиты Кричевского.

Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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OTVrussia

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/shema-ploskogo-podohodnogo-naloga-izzhila-sebya-let-pyat-nazad

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Один комментарий»

  • 8908 5018
    Maleos 23 февраля 2019 в 21:00 Ссылка
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    Кого не интересует личное мнение этого еврея, отпиаренного пиндосами, может послушать личное мнение другого отпиаренного пиндосами еврея. Оно такое же…

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