Схема плоского подоходного налога изжила себя лет пять назад

Концептуал СМИ Рубрика «Личное мнение» с Никитой Кричевским

Один из богатейших людей мира – Билл Гейтс – сказал, что готов платить больше налогов. И вообще, миллиардеры богатеют не вполне заслужено. Почему не слышим таких заявлений от наших крупных бизнесменов? И почему прогрессивную шкалу налогов у нас не вводят? Об этом и не только личное мнение доктора экономических наук Никиты Кричевского.



Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:



Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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