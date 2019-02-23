Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2019
- 10:48 Школьники ЛНР передали подарки на передовые позиции защитников Республики.
- 09:12 Захар Прилепин: Потери на фронтах Донбасса – сегодня; завтра политики их объяснят.
- Вчера 22:56 Матчевая встреча по боксу состоялась в одном из подразделений НМ ЛНР.
- Вчера 22:47 Юлия Чичерина поздравила военнослужащих Народной милиции с 23 февраля.
Школьники ЛНР передали подарки на передовые позиции защитников Республики
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Захар Прилепин: Потери на фронтах Донбасса – сегодня; завтра политики их объяснят
В нашем донбасском подразделении вследствие постоянных перестрелок и боёв – большие потери. Видит Бог, я все эти годы старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но… кошмар, что происходит.
Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра сегодня в бою, который до сих пор идёт. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям – как в самые тяжёлые месяцы этой четырёхлетней войны.
Наверное, стоит об этом знать. Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья. Сегодня, сейчас.
Наверное, всему есть оправдания и какие-то политические доводы. Завтра политики их приведут – с праведной приговоркой на губе, что мы-то, которые… – тут безупречно чисты. Во всем враг виноват. Раз враг – на нем и вся вина.
А люди гибнут сегодня…
Захар Прилепин
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Матчевая встреча по боксу состоялась в одном из подразделений НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Юлия Чичерина поздравила военнослужащих Народной милиции с 23 февраля
К оглавлению | Источник: www.youtube.com